和歌山根來(ねごろ)から始まる文化の祭典「日本和歌山根来」を旧和歌山県議会議事堂 一乗閣にて、ひらのまり 根來継ぎ展覧会「支配と無垢」を和歌山城天守閣にて開催いたします。

「日本和歌山根来にて、」

一般社団法人根來継文化機構

日本和歌山根来、この和歌山市内から約19キロに位置する紀ノ川沿いの地域は歴史を紐解けば、ある時代、確かに文化を発信する地として隆盛を極めたことが伺える。

十六世紀のヨーロッパで発行された世界地図「メルカトル世界図」の日本には「Miaco（都）」と並び「Negra（根来）」と地名が書かれていることから、西洋圏にとっても重要な場所だったのでないだろうか。

それは、「根来衆」と呼ばれる存在の力も大きかったのかもしれない。「根来衆」とは、鉄砲で武装した僧兵たちであり、歴史のなか活躍した傭兵集団である。歴史が詳しい方であれば、1542年頃にポルトガル人が持ち込んだ銃を元に本州最初の銃が根来で制作説はご存知だろう。

あるいは、東洋美術に知見があれば「根来塗り」という漆器の名前を聞いたこともあるだろう。約900年の歴史を持ち“漆器の祖先”とも言われる日本の塗装技法の一種だ。

1585年、豊臣秀吉の根来攻めにあたって、漆器職人達は海南黒江、輪島、薩摩等に移住して、漆器の技法を伝えたとされる。文化の先端をいく根来も、戦国の時代の火によって灰燼と化した。約10万の秀吉軍により、その隆盛は根絶されてしまい、今では謎めいた土地として人々に語られるようになった。

和歌山根来から始まる文化の祭典「日本和歌山根来にて、」では、改めて日本文化を様々な視点から見て、共に考え、語る場として企画された座談会である。おそらく、昔も根来の地では、様々な場所から人を呼び、共に学んでいたのだろう。

我々もそれに習い、和歌山生まれの作家たちと県外の知識人や文化人に登壇してもらい、語り合うことで新たな文化の息吹担いたいと思う。「日本和歌山根来にて、」第一回目では、歴史、芸術、文化にまつわる事象について着目した座談会である。

根来塗りに着想を得た「根来継ぎ」の技法を確立した根来生まれの作家・ひらのまり、黄檗売茶流先代家元・中澤弘幸による漆の文化史についての座談会。

和歌山の妖怪研究で知られる漫画家・マエオカテツヤと様々なメディアにて活躍する呪物、オカルトコレクター・田中俊行による妖怪話と怪談会。

昨年より東京から地元和歌山市和歌浦に戻り、和歌浦の街づくりの一環として活動を広げている、和歌の浦観光協会 副会長の中山勝誠、徳島の藍染職人であり轟の祭りを再興させたサーフアーティスト・永原レキによる街と人と祭りの再構築についての議論。

この座談会が、2017年に重要文化財となった旧和歌山県議会議事堂で行われることも、また意味深いものになることだろう。

我々とともに、再び、文化を学ぼう。

「日本和歌山根来にて、」ここに始まる。

和歌山根來(ねごろ)から始まる文化の祭典「日本和歌山根来」- 日程：令和7年9月27(土)- 時間：開場 12:00 開演 13:00 終演 16:00- シンポジウム：お席代 3,000円（高校・大学生半額、中学生以下無料）- 会場：一乗閣（旧和歌山県議会議事堂）- 住所：和歌山県岩出市根来2347-22- 電話：0736-61-1160

出演者

中澤弘幸 / ひらのまり / 田中俊行 / マエオカテツヤ / 永原レキ / 中山勝誠

ご予約はこちらから

https://t.livepocket.jp/e/250927

一乗閣（旧和歌山県議会議事堂）

【会場へのアクセス】

◯お車でお越しの方

和歌山市より車で約30分 ※近隣に駐車場複数あり

◯電車とバス

JR和歌山駅から紀伊駅へ、紀伊駅前よりバス

(26系近畿大学行き、23系粉河駅前行き)に乗り根来で下車

根来から会場まで徒歩約15分

和歌山県文化振興事業補助事業

共催 和歌山市文化スポーツ振興財団

後援 和歌山県 和歌山市

お問合せ

info@negorotsugi.jp

「支配と無垢」

私は日本にある和歌山根来という場所から、たくさんの恵を受けて育ちました。

根来塗りという技術から着想を得て生み出した根來継ぎという技法は、根来の持つ風土の魅力を私なりに表現したくて生まれたものだと感じています。

人はあらゆる環境に身を置き、そして影響を受けて自分自身を形成し、そして個と個が集まり文化が生まれます。

人は無秩序のなかに秩序を見出し、素晴らしくも制約された世界の中で、ありのままを受け入れる為に学び、様々な事象を継ぎ、営みを保ちます。

本展覧会はひらのまりの生まれ故郷である和歌山県にて開催される初めての展覧会です。

自身のふるさとに想いを馳せ、支配され、無垢なる心で作りあげた作品群をどうぞご覧ください。

ひらのまり

「支配と無垢」ひらのまり 根來継ぎ 和歌山城天守閣 展覧会- 日程：令和7年9月28(日) 29日(月）- 時間：9:00 ～ 17:00（入場は17:00まで）☆9/28(日)のみ夜間展示あり 17:30から22:00まで（入場は21:30まで）- 入場料：大人 410円 / 小人 200円（小・中学生）- 会場：和歌山城天守閣- 住所：和歌山県和歌山市一番丁３- 電話：073-422-8979和歌山城

【会場へのアクセス】

◯徒歩

JR和歌山駅より徒歩30分

◯バス

JR和歌山駅より和歌山城前まで約10分

※お車でお越しの際は近隣の駐車場をお使いください

和歌山県文化振興事業補助事業

共催 和歌山市文化スポーツ振興財団

後援 和歌山県 和歌山市

お問合せ

info@negorotsugi.jp