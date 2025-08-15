¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
BtoB¤ÎÌµ·Á¾¦ºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹»Ù±ç¤ò»ö¶È¤È¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒWave¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©¿ÀÆàÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§´ßËÜ¾ÏÂ¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï»ö¶È³ÈÂç¤ÈÀµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¤Î³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¿¼²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤äºÎÍÑ³èÆ°¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢»öÎã¤ä¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢¹¹¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é : https://wave7.jp/
Wave¤ÎÍýÇ°
¡Ö¤¤¤¤Ãç´Ö¤È¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤ÇÈ¤òµ¯¤³¤¹¡×
1²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤ÎÃ»¤¤¿ÍÀ¸¡£
µ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤È¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
²æ¡¹¤Ï¾å¾ì¤â¤»¤º¡¢²ñ¼ÒÇäµÑ¤â¤»¤º¡¢Âç¤¤ÊÇÈ¤òÍ¿¤¨¤ì¤ë²ñ¼Ò¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼ÒWave¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼ÒWave
½êºßÃÏ¡§¢©221-0835 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶èÄá²°Ä®£²ÃúÌÜ12－£± ²£ÉÍ¥«¥ê¥ª¥«¥Ó¥ë 2F
ÂåÉ½¡§´ßËÜ¾ÏÂ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»ー¥ë¥¹ / ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wave7.jp/