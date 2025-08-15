【選べる２日程！国内英語合宿】プレミアムイングリッシュキャンプ～マンツーマンを軸にした英語漬けの合宿。オーダーメイドの授業で成果を実感！

株式会社リソー教育

株式会社リソー教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、10月12日(日)～10月13日(月・祝)（２日間コース）(https://global.riso-plus1.co.jp/program/2025%e5%86%ac-%e3%80%90%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e5%90%88%e5%ae%bf%e3%80%91%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-3/)と11月22日(土)～11月24日(月・祝)（3日間コース）(https://global.riso-plus1.co.jp/program/2025%e5%86%ac-%e3%80%90%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e5%90%88%e5%ae%bf%e3%80%91%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-2/)に「プレミアムイングリッシュキャンプ」を開催します。一人ひとりのレベル・目的に合わせたマンツーマンレッスンを軸に、個別に苦手箇所を克服するオーダーメイド型の英語合宿です。英語漬けの合宿形式で集中特訓を実現します。英語を飛躍的にレベルアップしたい方、苦手を克服したい方は、ぜひお申し込みください。

- おすすめポイント【POINT1】一人ひとりのレベル・目的に合わせたオーダーメイド型コースは、一人ひとりの英語学習のニーズに合わせるオーダーメイド型です。それぞれの英語レベル・希望に合わせた授業を行います。【POINT2】長時間マンツーマンレッスンで徹底的に課題を克服朝から夕食前までの長時間マンツーマンレッスンで個別に苦手箇所を克服。夕食後の２時間半（２日間コースは２時間）は少人数グループレッスンで、語彙の大量暗記に挑戦！【POINT3】英語漬けの合宿形式で集中特訓を実現現地集合・解散の宿泊型で授業時間を長時間確保。宿泊はシングルかツインを選べます。(シングルは別途料金)※現在パーテーションは設置していません。※現在パーテーションは設置していません。- 【10/12出発 ２日間コース】「プレミアムイングリッシュキャンプ」 概要

・対象年齢：小学4年生～高校3年生 ※小学生は保護者なしの宿泊経験のある方

・期間：2025年10月12日（日）～10月13日（月・祝）(１泊２日)

・開催地・宿泊ホテル：ホテルアジア会館

・旅行代金：135,000円（税込）

※二人で1室（ツインルーム）の場合の料金です。

※シングルルーム滞在希望の場合は、追加料金4,800円（税込）で承ります。

※代金には宿泊代（ツインルームを２名利用）・英語プログラム・食事代（朝１回・昼２回・夕

１回）・旅行傷害保険料を含む。

・最少催行人員：5名（定員10名）

・申込締切：2025年９月11日（木）18：00

・詳細・お申込みはコチラ：【10/12出発 ２日間コース】「プレミアムイングリッシュキャンプ」(https://global.riso-plus1.co.jp/program/2025%e5%86%ac-%e3%80%90%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e5%90%88%e5%ae%bf%e3%80%91%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-3/)

スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/491_1_3c1c8124c21f1f4f1dc03137a884b271.jpg?v=202508160125 ]

【11/22出発 ３日間コース】プレミアムイングリッシュキャンプ 概要

・対象年齢：小学4年生～高校3年生 ※小学生は保護者なしの宿泊経験のある方

・期間：2025年11月22日（土）～11月24日（月・祝）(２泊３日)

・開催地・宿泊ホテル：ホテルアジア会館

・旅行代金：182,000円（税込）

※二人で1室（ツインルーム）の場合の料金です。

※シングルルーム滞在希望の場合は、追加料金8,500円（税込）で承ります。

※代金には宿泊代（ツインルームを２名利用）・英語プログラム・食事代（朝２回・昼３回・夕

２回）・旅行傷害保険料を含む。

・最少催行人員：5名（定員６名）

・申込締切：2025年10月21日（火）18：00

・詳細・お申込みはコチラ：【11/22出発 ３日間コース】プレミアムイングリッシュキャンプ(https://global.riso-plus1.co.jp/program/2025%e5%86%ac-%e3%80%90%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e5%90%88%e5%ae%bf%e3%80%91%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-2/)

- スケジュール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/491_2_03f5906615f6eb7ac3e0fd90f3a1a073.jpg?v=202508160125 ]

- 会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田3-32-1大東ビル5F

代表者：代表取締役 若目田壮志

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供

各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

事業内容：

「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、６つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育 経営企画部広報担当 村尾・長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： info@mail.tomas.co.jp