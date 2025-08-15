【夏休みの過ごし方】季節の体験を一日で！ぶどう狩り＆ウォーターアスレチック

株式会社リソー教育

株式会社リソー教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、日帰りツアー「季節の体験を一日で！ぶどう狩り＆＆ウォーターアスレチック」(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1429)を開催します。ぶどうを自分の手で収穫して食べる喜びや、もぎたてのぶどうの味わいを感じて食への関心を育みます。ぶどう狩りの後は、甲府盆地と富士山が一望できる公園で、ウォーターアスレチックに挑戦します。この季節にぴったりのツアーになっていますので、是非ご参加ください。

- おすすめポイント

1.味覚狩りと体を動かす体験を一日で行えます！

ぶどう狩りでは、新鮮な旬の果物を満喫する体験を通して食への関心を育むことが期待できます。ウォーターアスレチックでは、笛吹川で遊んでいるかのような流れる水の上に設置された遊具を使って、びしょ濡れになって遊びます。

2.宿泊に不安のあるお子様もお気軽に！

日帰りのツアーのため、宿泊に不安のあるお子様でも気軽にご参加いただけます。

3.小さなお子様も安心してご参加ください！

引率経験豊富なスタッフが生徒５～８名につき１名同行するため、小さなお子様でも安心してご参加いただけます。年長さんから小学校低学年の方に特におすすめのキャンプです。

- 「季節の体験を一日で！ぶどう狩り＆＆ウォーターアスレチック」概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025年８月30日 (土) 日帰り（申込締切日2025年８月20日(水)）

・対象：年長～小６(男女)※ツアー出発日の学年です

・開催地：山梨県山梨市「あすなろ園」「山梨県笛吹川フルーツ公園」

・食事：昼１回

・旅行代金：22,000円（税込）

■ 旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員40名（最少催行人員20名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・交通手段：貸切観光バス利用（東都観光バスまたは宮園自動車）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1429

- スケジュール

８：00 新宿発（バス）



●フルーツ公園で遊ぼう

●ウォーターアスレチックに挑戦

●ぶどう狩り



（バス）新宿着 18：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、６つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育 経営企画部広報担当 村尾・長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： info@mail.tomas.co.jp