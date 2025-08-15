写真を撮るだけ！AIがごみ分別を自動判定します

南九州市

使い方は簡単，写真を撮るだけ！

スマートフォンでごみを撮影するだけで，AIが可燃・不燃・資源ごみ等を自動判別し，適切な分別をリアルタイムで案内する次世代ごみ分別AIシステムを導入しました。

使い方

南九州市LINE公式アカウントのリッチメニュー「基本メニュー」起動する

ごみ分別AIを起動するには，南九州市公式LINEアカウントの基本メニューから「ごみ分別AI」をクリックするか，下記「ごみ分別AI起動」をクリックしてください。

ごみ分別AI起動(https://minamikyushu.geniee.co.jp/?openExternalBrowser=1)

南九州市LINE公式アカウントの友だち追加はこちらから(https://www.city.minamikyushu.lg.jp/line/6977.html)

ごみを撮影する

カメラが起動するので，ごみの写真を撮るだけ！（「写真を撮る」を押して撮影してください。）

※カメラの起動をもとめられた場合は「許可」してください。

ごみ分別AI画面（写真を撮る）ごみ分別AI画面（回答）AIが回答

AIによる分別結果が表示されます。

※思い通りの結果が出ない場合がありますので，その際は，再度写真を撮ってください。

使用上の注意

お問い合わせ先

- ごみは平置き・背景はシンプルに判定精度向上のため，ごみは平らな場所に置き，背景に余分な物が映り込まないようにしてください。- 個人情報や顔が映り込まないよう配慮する撮影画像は分析用にサーバへ送信されます。プライバシー保護のため，人物や宅配伝票などが写り込まないようご注意ください。- AIがごみを誤認識する可能性がある撮影したごみとAIが判別したごみが明らかに違う場合は，撮影をしなおしてください。

南九州市 企画課 DX推進係

電話：0993-83-2511

南九州市企画課

