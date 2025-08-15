¡Ú´ØÆâ¥Ûー¥ë¡Û´ØÆâ´óÀÊ¡¡Ìø²È¶¬ÂÀÏº¡¦Ä³²ÖÏ°Åí²Ö¡¦»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ¡¡»°¿Í²ñ
Íî¸ì³¦¤òºÌ¤ë¸ÄÀÇÉ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìø²È¶¬ÂÀÏº¡¢Ä³²ÖÏ°Åí²Ö¡¢¤½¤·¤Æ»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ¤Ë¤è¤ëÌ´¤Î»°¿Í²ñ¤Ç¤¹¡£¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÇú¾Ð¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Ìø²È¶¬ÂÀÏº¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤·ÝÉ÷¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÄ³²ÖÏ°Åí²Ö¡£³Î¤«¤Ê¸ÅÅµ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Î¼ã¼ê¿¿ÂÇ»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ¡£Íî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤á¤ë»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
Ìø²È¶¬ÂÀÏº
Ä³²ÖÏ°Åí²Ö
»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ
(C)Kentaro Miyazaki
±óÊö¤¢¤³(¥²¥¹¥È)
¢¡¸ø±éÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ØÆâ´óÀÊ Ìø²È¶¬ÂÀÏº¡¦Ä³²ÖÏ°Åí²Ö¡¦»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ »°¿Í²ñ
¢¡¼Â»ÜÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14¡§00³«±é¡Ê13¡§00³«¾ì¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¸ø±éÍ½Äê»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½120Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ØÆâ¥Ûー¥ë¡¦Âç¥Ûー¥ë
¢¡½Ð±é¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìø²È¶¬ÂÀÏº¡¢Ä³²ÖÏ°Åí²Ö¡¢»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ¡¢¥²¥¹¥È¤Ë±óÊö¤¢¤³
¢¡ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´ÀÊ»ØÄê Á°Çä¤ê4,000±ß¡¿ÅöÆü4,500±ß ¡öÌ¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¡¡´ØÆâ¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¡045-662-8411¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¡¦µÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Áë¸ýÈÎÇä¡¢ÅÅÏÃÍ½Ìó¸å°ú¼è¤ê¡¢Âå°ú¤È¯Á÷ÈÎÇä
¡¡¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡050-3092-0051¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤´Í½Ìó¸å¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¡¦»ÙÊ§¤¤
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡¡ÊP¥³ー¥É 535-417¡Ë¡¡https://pia.co.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤´Í½Ìó¸å¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¡¦»ÙÊ§¤¤²Ä
¡¡´ØÆâ¥Ûー¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡¡https://www.kannaihall.jp/¡ÊÍ×GETTIISÅÐÏ¿¡Ë
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡¡¡¡È¯ÇäÃæ
¢¡¾ðÊó²ò¶ØÆü¡¡¡¡¡¡Â¨Æü²Ä
¢¡¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍ»Ô»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û ´ØÆâ¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡öÎ¬¾Î¤Ï¡Ö´ØÆâ¥Ûー¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²£ÉÍ ´ØÆâ¥Ûー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡´ØÆâ¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¡045-662-8411¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¡¦µÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¡ÆÃµ»ö¹à¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤Ê¤·