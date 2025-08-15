『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』新イベント「チアフル・スマイル・スパークル」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、新イベント「チアフル・スマイル・スパークル」を開催しております。

【イベントPV】https://youtu.be/JyLaxEz16tw(https://youtu.be/JyLaxEz16tw)

本イベントでは、＜神獣様がんばれ！ 大応援対決野外フェス＞に参加することになったシャルロット（CV：内田真礼）、ミトラ（CV：伊藤美来）、コリン（CV：相坂優歌）、レガート（CV：松田利冴）が、それぞれの目的を胸に応援対決に挑む物語をお楽しみいただけます。

本日より開催のキャラガチャには、本イベントで活躍するシャルロット、ミトラが登場いたします。また「10回＋1」キャラガチャの1回目と10回目を引いた際に獲得できる「モードチェンジ交換券」で、コリンまたはレガートのチア衣装姿へモードチェンジできる権利と交換できます。

イベントの開催を記念して「新イベントキャラ保証」がついたお得な「プレミアムジュエルパック」や、いつもよりも50ジュエル少ない200ジュエルでガチャを引けるようになる値引券がついた「値引券付きジュエルパック」などを販売しております。『白猫』公式ストアではゲーム内よりもジュエルをお得に購入できますので、ぜひご利用ください。

さらに、イベントの開催に合わせて「チア」に関連したキャラクターたちが登場する特別なキャラガチャも開催しており、対象のキャラクターはグランドクラスの解放を行っております。本ガチャはログイン時にもらえるガチャチケットで引くことができますので、毎日ログインしてお受け取りください。

■新イベント「チアフル・スマイル・スパークル」開催！

●イベントPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JyLaxEz16tw ]

URL：https://youtu.be/JyLaxEz16tw

●あらすじ

＜神獣様がんばれ！ 大応援対決野外フェス＞に

参加することになったシャルロットとミトラ。

それぞれの目的を胸に秘め、いざ応援対決へ！

がんばれ！ がんばれ！ チアガール！！

●開催期間

2025年8月15日（金）16：00～9月16日（火）15：59 予定

〇キャラガチャ登場キャラクター

シャルロット（CV：内田真礼）

チアガールに扮した光焔の御子。おもに自分のスローライフのために頑張る。

ミトラ（CV：伊藤美来）

人気漫画＜チア恋＞コスに身を包んだ正義の味方。推し活も布教活動も超アゲてこー！！

「10回＋1」キャラガチャの1回目と10回目を引いた際のスタンプカード報酬で獲得できる「モードチェンジ交換券」は、「コリン（立秋 茶熊学園2020版）」または「レガート（叛逆のCOLOR's episode3版）」をチア衣装にモードチェンジする権利と交換可能です。

また、3回目と5回目を引いたタイミングで「BIGスタンプ交換券」を獲得でき、交換所で「BIGスタンプ」と交換可能です。ぜひチェックしてみてください。

コリンレガート

●開催期間

2025年8月15日（金）16：00～8月29日（金）15：59 予定

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内よりもお得にジュエルをお買い求めいただけます。各ジュエルパックの詳細は『白猫』公式ストアをご確認ください。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）

2025年8月15日（金）16：00～8月29日（金）15：59 予定

〇プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「新イベントキャラ保証」など

※このほかにも様々なアイテムが含まれます。

〇値引券付きジュエルパック

価格：800円（税込）

内容物：「ジュエル」54個、「無償ジュエル」5個、「ジュエル50個 値引券」1枚、「EXルーン」1個

■「チア」を集めた「グランドクラス 特別ラインナップ」チケットキャラガチャ 開催！

イベントの開催に合わせて、ミキ（フォースター8th版）やキュア（茶熊学園2022版）をはじめとする「チア」に関連したキャラクターが登場する特別なガチャを開催しております。本キャラガチャから登場する一部のキャラクターは、新たにグランドクラスを解放いたしました。ログインボーナスで受け取れるチケットで引くことが可能ですので、忘れずにログインしてください。

●ログインボーナス および 「グランドクラス 特別ラインナップ」チケットキャラガチャ 開催期間

2025年8月15日（金）16：00～8月29日（金）15：59 予定

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1qpx71np/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。



社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

