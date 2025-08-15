ハママツ・ジャズ・ウィーク関連事業　SFアニメジャズコンサートの開催について

浜松市

ハママツ・ジャズ・ウィーク事務局（主催：浜松市、（公財）浜松市文化振興財団、静岡新聞社・静岡放送、ヤマハ(株)、ヤマハ音楽振興会）では、10月に開催の第33回ハママツ・ジャズ・ウィークに先駆け、関連事業としてSFアニメジャズコンサート～天竜川・浜名湖地域合併20周年記念～を以下のとおり開催します。現在、各プレイガイドにてチケットを好評発売中ですので、広報方よろしくお願いいたします。

１ 公演名：SFアニメジャズコンサート～天竜川・浜名湖地域合併20周年記念～

２ 日 時：令和7年9月15日（月・祝）

開場 15時 開演 16時

３ 会 場：浜松市天竜壬生ホール（浜松市天竜区二俣町二俣20-2）

４ 入場料：S席 前売6,500円 当日7,000円

A席 前売5,500円 当日6,000円

（全席指定、税込、未就学児入場不可）

５ チケット販売：アクトシティチケットセンター、チケットぴあ、ローソンチケットにて好評発売中

６ 内 容：天竜区にゆかりのある『エヴァンゲリオン』をはじめ、創聖のアクエリオン、機動戦士ガンダムSEED DESTINYなどをフューチャーしたSFアニメジャズコンサートです。「新世紀エヴァンゲリオン」のピアニストの一人として知られるクリヤ・マコトさんプロデュースにより、世界的トランぺッターであるエリック・ミヤシロさんをスペシャルゲストに迎え、豪華メンバーでお届けします。

７ チラシ：

SFアニメジャズコンサートチラシ表SFアニメジャズコンサートチラシ裏