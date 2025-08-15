ハママツ・ジャズ・ウィーク関連事業　SFアニメジャズコンサートの開催について

浜松市

ハママツ・ジャズ・ウィーク事務局（主催：浜松市、（公財）浜松市文化振興財団、静岡新聞社・静岡放送、ヤマハ(株)、ヤマハ音楽振興会）では、10月に開催の第33回ハママツ・ジャズ・ウィークに先駆け、関連事業としてSFアニメジャズコンサート～天竜川・浜名湖地域合併20周年記念～を以下のとおり開催します。現在、各プレイガイドにてチケットを好評発売中ですので、広報方よろしくお願いいたします。



１　公演名：SFアニメジャズコンサート～天竜川・浜名湖地域合併20周年記念～



２　日　時：令和7年9月15日（月・祝）


開場　15時　開演　16時



３　会　場：浜松市天竜壬生ホール（浜松市天竜区二俣町二俣20-2）



４　入場料：S席　前売6,500円　当日7,000円


A席　前売5,500円　当日6,000円


（全席指定、税込、未就学児入場不可）



５　チケット販売：アクトシティチケットセンター、チケットぴあ、ローソンチケットにて好評発売中



６　内　容：天竜区にゆかりのある『エヴァンゲリオン』をはじめ、創聖のアクエリオン、機動戦士ガンダムSEED DESTINYなどをフューチャーしたSFアニメジャズコンサートです。「新世紀エヴァンゲリオン」のピアニストの一人として知られるクリヤ・マコトさんプロデュースにより、世界的トランぺッターであるエリック・ミヤシロさんをスペシャルゲストに迎え、豪華メンバーでお届けします。



