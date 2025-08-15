第6回YOKOSUKA e-Sports CUP 決勝トーナメント詳細決定！

横須賀市

全国の高校生を対象としたeスポーツ大会「第6回YOKOSUKA e-Sports CUP」。

先日開催された予選には過去最多の127チームがエントリー。熱い戦いを勝ち抜いて、決勝トー ナメントに進む4チームが決まりました！

決勝トーナメントは8月20日（水曜日）。 大会アンバサダー・岸大河さんと、yukishiroさん、yueさんの3名が、オフライン会場となる 「いちご よこすかポートマーケット」に集結し、決勝トーナメントを盛り上げていただきます。

全国各地から強豪4チームが、横須賀に集結！ 高校生の熱い戦いをお見逃しなく！

1.大会概要

（１）開催日

決勝トーナメント：令和7年（2025年）8月20日（水曜日）オフライン開催

開始時間：11時55分～

決勝トーナメント会場：いちご よこすかポートマーケット（神奈川県横須賀市新港町６）

観覧無料（事前申し込み不要）

開始時刻は変更となる場合があります。

（２）公式サイト・公式X（旧Twitter）

大会公式サイト

https://www.cocoyoko.net/e-sports/

大会公式X（旧Twitter）：@yokosukaesport

https://twitter.com/yokosukaesports

（３）オンライン配信

横須賀市公式YouTubeチャンネルにて生配信

https://youtube.com/live/bElXhvOIO5s? feature=share(https://youtube.com/live/bElXhvOIO5s?%20feature=share)

Twitch横須賀市eスポーツアカウントにて生配信

https://www.twitch.tv/yokosukaesports

（４）主催

主催：横須賀集客促進・魅力発信実行委員会(事務局：横須賀市観光課）

運営：株式会社NTTe-Sports

協賛：44社（8月15日現在・敬称略）

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社、NTT東日本株式会社、FNATIC、株式会社朝日ネット、株式会社ヤマハミュージックジャパン、森永製菓株式会社、Re:Rise、エレコム株式会社、 レッドブル・ジャパン株式会社、アサヒ飲料株式会社、味の素株式会社、学校法人岩崎学園、学校法人 神奈川大学、株式会社横浜岡田屋 横須賀モアーズシティ、コーユーイノテックス株式会社、かながわ信用金庫、一般財団法人シティサポートよこすか、関東化成工業株式会社、 LIDRE 横須賀、株式会社ヤチヨ、湘南信用金庫、株式会社新晃産業、株式会社美装、株式会社マルモリ、久里浜中央自動車学校、COASKA Bayside Stores、ドコモショップ横須賀店、株式会社法塔ベーカリー、ウスイホーム株式会社、株式会社柳屋、株式会社Rich、西武造園株式会社、 日洋物産株式会社、ホテルニューポートヨコスカ、有限会社菊秀刃物店、三笠ビル商店街協同組合、 ローカルビジョン株式会社、いちご よこすかポートマーケット、株式会社サンエー、川島建設株式会社、日本郵便株式会社 横須賀郵便局、有限会社さかくら総本家、若松商店街振興組合、PINO GRILL

2. 決勝トーナメント進出チーム・予選結果

（１）決勝トーナメント進出チーム

・Five Ace（東京都渋谷区）

※第5回大会優勝チーム

・NORTHEPTION Youth B（大阪府）

・Valvrave（愛知県）

・RAFX dreams（東京都豊島区）

（２）予選結果

8 月5日（火曜日）に、オンライン予選を実施。全国からエントリーした過去最多127チーム（うち、市内高校は11チーム）が、大会初のスイスドロー形式で対戦しました

予選アーカイブ動画

横須賀市公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/live/Ywg7a3_t_DU?feature=shar

対戦結果 各グループ（A～D）の対戦結果は、大会公式サイトをご覧ください。

https://www.cocoyoko.net/e-sports/tournament/archive_2025_1.html

３. 決勝出演者情報

（１）実況：大会アンバサダー・岸大河さん

＜岸大河さんのプロフィール＞

平成26年（2014年）からゲームキャスターとして活動。

中学時代にはサッカーでプロ選手を目指していたが、その後オンラインゲームと出会う。

FPSを中心に複数のタイトルで国内大会を制覇し、アジア大会でも優勝経験がある。

平成23年（2011年）に初めて大会の実況をしたことを機に、ゲームキャスターの道を歩み始める。

（２）解説：yukishiroさん

＜yukishiroさんのプロフィール＞

AWC 所属eスポーツキャスター。過去にプロゲーマーとして日本代表に選出されるなど実績を積み重ねる傍ら、持ち前のトーク力で実況者としても活躍。

ゲームキャスターとしては国内最長レベルのキャリアを誇るベテランであり、これまでのゲーム大会文化の成長に大きく貢献してきた人物のひとり。

今現在もRiot Games社が開発・運営するタクティカルFPS「VALORANT」の日本公式キャスターとして「解説」をメインに活動しており、分かりやすい解説や持ち前のアドリブ力で人気を集めている。

（３）解説：yueさん

＜yueさんのプロフィール＞

AWC 所属eスポーツキャスター。Riot Games社が開発・運営するタクティカルFPS「VALORANT」の日本公式キャスターとして、海外競技シーンを含む豊富な知識を活かし、「実況・解説」を担当。

各チームが繰り広げる高度な戦略の駆け引きを瞬時に言語化し、視聴者をゲームの世界へと深く引き込むトークが持ち味。

動画配信サイトTwitchで行う定期的な雑談配信を通じて視聴者との交流を積極的に行っており、「VALORANT」ゲーム内全スキンをコンプリートするほどのゲーム愛に溢れる一面も持ち合わせている。

４. 大会連動企画

（１）公式ミラー配信（オンライン）

豪華配信者4名による公式ミラー配信を実施予定です。

ZETA DIVISION aco さん

https://x.com/acomingZZ

FENNEL mittiii さん

https://x.com/_mittiii

まざー3さん

https://x.com/mother3rrd

MURASH GAMING Biju さん

https://x.com/Biju_valo

（２）メタバースヨコスカでのウォッチパーティー（オンライン）

本大会のウォッチパーティーを、メタバースヨコスカのワールド内で、今年も開催します！

ゲストMCにモーリーさんをお迎えして、豪華景品が当たる ジャンケン大会や、大会キャスターがワールド内にやってくるイベントをお送りします。

・会場：VRChat メタバースヨコスカ DOBUITA&MIKASA WORLD

・インスタンス：グループインスタンス あらかじめ右記グループへ参加をお願いします。

https://vrc.group/YKSKVR.6471

当日のスケジュールなど詳細は、メタバースヨコスカの公式Xにて告知します！

https://x.com/metasuka_vr

ゲストMC：モーリーさん

＜モーリーさんのプロフィール＞

リアルとバーチャルの垣根を越えて活躍する、オールラウンドな表現者。

e スポーツイベントやラジオでのMC・実況をはじめ、イベントの構成・演出・台本制作・音響オペレーションまで、ジャンルやセクションを超えて、あらゆる場面を一人でプロデュースする“マルチクリエイター”として活動中。

（３）いちご よこすかポートマーケットとのコラボ企画（オフライン）

決勝トーナメント会場であるいちご よこすかポートマーケット内の店舗と、オフライン会場ならではのコラボ企画を実施します。

学生限定のお得なキャンペーンや、大会のイメージカラーに合わせた限定メニューを販売します。

５. 横須賀市のeスポーツの取り組みについて

横須賀市は令和元年（2019年）からeスポーツの普及と促進のための「Yokosuka e-Sports Project」を開始しました。

さらに、令和5年（2023年）には「Yokosuka e-Sports Partners 制度」を導入し、市内外の関係企業・団体やプロチームとの連携を強化しました。現在、48団体（学校11校と37団体）が参画しています。

これらの産学民官連携の施策によって、eスポーツの普及・振興や新しい価値の創造を、スピーディーかつフレキシブルに展開しています。

横須賀市内におけるその他のeスポーツ関連の取り組み

eスポーツ部設立支援：横須賀市内高校の14校中10校に高性能PCを無料貸し出し中

eスポーツ部環境の整備支援：教育・ネットワーク敷設補助など

プロeスポーツチームの誘致：遊休施設を活用した移住の取り組み

国際交流イベントの実施：市内高校と米海軍基地内高校のeスポーツ交流

ひきこもり者を対象としたeスポーツ大会の実施：市内高校生との交流

高校生自作PC組立教室開催：デジタル人材育成

６. 「VALORANT」とは

『VALORANT（ヴァロラント）』は、基本プレイ無料の5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターで、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPC、PlayStation(R)5、XboxSeries X ｜ S に対応しています。

高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」（キャラクター）固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。

ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、利用可能なすべてのプラットフォームで、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。

VALORANT公式サイト：https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式X：https://twitter.com/VALORANTjp

VALORANT公式TikTok：https://www.tiktok.com/@playvalorantjp

(C)2025 Riot Games, Inc. Used With Permission.

７.取材について

以下のとおり、市内の高校や市職員への取材もお受けします。

普段の活動や熱い想いを語らせていただきます。

（１）横須賀市内の高校ｅスポーツ導入校（順不同）

- 三浦学苑高校（第3回・第4回全国高校ｅスポーツ選手権（ロケットリーグ）・第3回stage:0（LEAGUE OF LEGENDS・フォールガイズ）・第1～第5回YOKOSUKA e-Sports CUP・第1～第３回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP出場）- 湘南学院高校（第4回全国高校ｅスポーツ選手権（ロケットリーグ）・第3回stage:0 （フォートナイト・フォールガイズ）・第1～第5回YOKOSUKA e-Sports CUP出場・第２～第３回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP出場）- 海洋科学高校（第3回全国高校ｅスポーツ選手権（ロケットリーグ）・第1回・第2回・第5回YOKOSUKA e-Sports CUP出場・第３回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP出場）- 横須賀高校（第3回stage:0（フォートナイト）・第3～第5回YOKOSUKA e-Sports CUP・第1～第３回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP出場）- 横須賀工業高校- 横須賀総合高校- 高等工科学校（第３回～第5回YOKOSUKA e-Sports CUP出場）- 津久井浜高校（第3回stage:0（CRUSH ROYALE）出場・第2～第5回Yokosuka e-Sports cup・第1～第３回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP出場）- 緑ヶ丘女子高等学校- ヨコスカ調理製菓専門学校（高等学校コース）

市内14校のうち、10校がｅスポーツを導入しています！

※横須賀市では、eスポーツ部設立支援として、横須賀市内の高等学校等で、希望のあった高等学校にハイスペックPCを無償貸出しています。今後も部活動の活動内容をバックアップしていく予定です。

（２）横須賀市ｅスポーツ担当職員（横須賀市文化スポーツ観光部観光課）

左から、文化スポーツ観光部 観光課 関山 篤／笹島 彩未／坂巻 紀子

文化スポーツ観光部観光課 主査 関山 篤

平成23 年度（2011年度）入庁。

土木総務課・スポーツ振興課を経て、現在は観光課でeスポーツやメタバース、サブカルコラボの統括を担当。

趣味はスポーツ観戦（サッカー・大相撲）と旅行（最近は韓国にハマる）。

eスポーツのオフライン大会での盛り上がりや、メタバースのコミュニティの盛り上がり・観光PRの力など、初心者ながらに肌で感じてきたことを胸に業務に邁進中。

フットワークが武器なので、どこにでも行きます！

座右の銘：「やらぬ後悔よりやる後悔」

好きなタイトル：VALORANT/原神

好きなキャラクター：レイズ・キルジョイ（VALORANT）/九条沙羅（原神）

文化スポーツ観光部観光課 担当 笹島 彩未

平成30年度（2018年度）入庁。

前所属では花火大会をはじめとした地区観光協会のイベント運営を経験。その際に鍛えられたタフさを武器に成長中。

ゲーム好きの父とマンガ好きの母からの英才教育により、サブカルチャーへの興味関心は抜群！

異動を機に同期から譲り受けたゲーミングPCで『ストリートファイター６』を特訓中。

最近はホラーゲームにもハマっている。

座右の銘：「清廉恪勤」

好きなタイトル：ファイアーエムブレムif/Poppy Playtime/Fit Boxing

好きなゲーム実況者：ドコムス

文化スポーツ観光部観光課 担当 坂巻 紀子

令和７年度（2025年度）入庁。

eスポーツについてはまだまだ初心者だが、青春時代は初代プレイステーションと共に過ごし、『バイオハザード』や『ファイナルファンタジー7』を寝る間も惜しんで夢中になってプレイしていた根っからのゲーム好き。

民間企業で培った経験も活かしつつ、現在は３人の子どもの母として、保護者ならではの視点を大切にしながら、eスポーツの楽しく健全な発展への貢献を目指している。

座右の銘：「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」

好きなタイトル：バイオハザードシリーズ/ファイナルファンタジー7