【産業能率大学】アンケートの取り方やデータ収集、行動観察などを学ぶ、課題解決力を高める「調査設計プログラム（インタビュー調査編）」開催 ～視野と視座を拡げ、仮説の精度を高めるリサーチスキル育成講座～
産業能率大学情報マネジメント学部（神奈川県伊勢原市、以下本学）は、高校生を対象とした「調査設計プログラム」を8月17日（日）より湘南キャンパスで開催します。
本プログラムは、探究学習や総合型・学校推薦型選抜に役立つ調査スキルや仮説立案能力の向上を目的としています。実際の社会課題や身近な問題を対象に、調査手法（観察・インタビュー・アンケート）を活用してデータを収集し、仮説の設定および検証を行うプロセスを具体的に学べる実践的なプログラムです。
本プログラムでは「インタビュー調査編（定性調査）」と「アンケート調査編（定量調査）」の2つのセッションに分かれてプログラムを実施します。
「インタビュー調査編」では、観察調査とインタビュー手法を通じて、対象者や状況を的確に把握する力を育成します。現場観察からデータ収集、仮説立案まで一連のプロセスを実践し、主体的な課題解決能力と質の高い仮説設定スキルを身につけます。
また「アンケート調査編」では、仮説を正しく検証するために必要なアンケート調査の質問内容や全体設計の方法を学びます。論理的かつ体系的に情報を整理・分析する能力を育て、仮説を正しく検証するための実践的スキルを習得します。
湘南キャンパスでは、オープンキャンパス開催日と同日に「インタビュー調査編（定性調査）」を実施します。
【インタビュー調査編（定性調査） プログラムの流れ】 100分
1. ケーススタディ① 観察調査
動画でケーススタディの登場人物を観察し、観察メモを作成。グループで共有し、観察調査のポイントを整理します。
2. ケーススタディ② インタビュー調査
インタビュー調査の手順を学び、インタビュー項目の検討を行います。
3. 総括
観察調査、インタビュー調査のポイントを総括し、学びを深めます。
【実施概要】
■日程：2025年8月17日（日）、8月24日（日）、9月7日（日）、10月12日（日）
■時間：10:30～12:10
■場所：湘南キャンパス（神奈川県伊勢原市上粕屋1573）
※開催日は、小田急小田原線 伊勢原駅 北口より無料送迎バスを運行。駐車場完備。
・産業能率大学HP： https://www.sanno.ac.jp/
