¡Ú8/19(²Ð)¡Û½Ë¡¦¡ÖÆü¹â»³Ì®¶ß¾Ø½½¾¡¹ñÎ©¸ø±à¡×»ØÄê£±¼þÇ¯¡¡¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¡ÊÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤Ç´§¥ìー¥¹¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡ËÌ³¤Æ»Æü¹â¿¶¶½¶É¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯6·î25Æü¤ËÎ¦°èÌÌÀÑ¤¬¹ñÆâºÇÂç¤È¤Ê¤ë¡ÖÆü¹â»³Ì®¶ß¾Ø½½¾¡¹ñÎ©¸ø±à¡×¤Î»ØÄê£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Æ»Æâ¡¦¹ñÆâ¤Ë¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ¤Î¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¡ÊÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´§¥ìー¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ¡ÛÎáÏÂ£·Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë£¸·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡ÛÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¡ÊÆü¹âÄ®ÉÙÀî¶ðµÖ76ÈÖÃÏ£±¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÃæ·Ñ±ÇÁü¤Î±ÜÍ÷¤äÅêÉ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡¡û¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´§¥ìー¥¹¤Î½ÐÁöÁ°¤ÎÌó30ÉÃ´Ö¤ÇPR±ÇÁü¤òÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦Âè £¸ ¥ìー¥¹¡¡¤Ò¤À¤«¤ÎÇÏ¤ËÌ´¤Î¤»¤Æ¡ª¡ªÆÃÊÌ¡¡¡¡¡ã18:25½ÐÁöÍ½Äê¡ä
¡¡¡¡¡¦Âè£±£±¥ìー¥¹¡¡½Ë£±¼þÇ¯¹ñÎ©¸ø±à¥Ðー¥¹¥ÇーÆÃÊÌ¡¡¡ã20:15½ÐÁöÍ½Äê¡ä
¡¡¡¡¡¦Âè£±£²¥ìー¥¹¡¡¤è¤¦¤³¤½¹ñÎ©¸ø±à¡¦Æü¹â¤ÎÏ©ÆÃÊÌ¡¡¡ã20:50½ÐÁöÍ½Äê¡ä
¡¡¢¨¡¡Âè£±£±¥ìー¥¹µÚ¤ÓÂè£±£²¥ìー¥¹¤Ï¡¢±ºÏÂ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ì³°È¯Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢
¡¡¡¡¡¡PR±ÇÁü¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡û¡¡ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤Î¤Ü¤êÅù¤Î·¼È¯»ñºà¤òÍÑ¤¤¤¿PR¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡û¡¡ÁÇÅ¨¤Ê·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Ûー¥¹¥·¥åー¥ºÂÎ¸³¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥ìー¥¹¾ðÊó¤äÅêÉ¼°ÆÆâ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.hokkaidokeiba.net/(https://www.hokkaidokeiba.net/)
