メカアクションゲーム最新作『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』プロデューサー&ディレクターが本作の魅力を紹介！ゲームプレイ紹介動画を公開

株式会社マーベラスは、9月5日発売のNintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)向けメカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION（デモンエクスマキナタイタニックサイオン）』にて、ゲームプレイ紹介動画を公開しました。

プロデューサー佃健一郎とディレクター淡田賢がアクション、カスタマイズ、探索要素などゲームの基本要素を中心に実際にプレイしながらご紹介します。最後には、未公開ボスの協力プレイも。。。！これまでのゲーム情報の振り返りとしてぜひご覧ください。

ゲームプレイ紹介動画公開記念！フォロー&RPキャンペーン実施

ゲームプレイ紹介動画はこちら :https://youtu.be/4dq-CXP8whc

ゲーミングヘッドセット「INZONE H9」が当たるフォロー&RPキャンペーンを実施中です。公式X（@dxm_info）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストしてご参加ください。皆様のご応募お待ちしています。

【キャンペーン期間】

2025年8月15日～2025年8月22日23:59まで

【賞品】

ゲーミングヘッドセット「INZONE H9」 1名様

【応募方法】

１.「DAEMON X MACHINA」シリーズ公式X（@dxm_info）をフォロー

２.対象ポストをリポスト

※本キャンペーンは、予告なく変更、中止する場合があります。

※その他注意事項はキャンペーンページをご覧ください。

「gamescom Opening Night Live」にて最新情報を公開予定！

キャンペーンページはこちら :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/news/article/32605

ドイツ・ケルンで開催される欧州最大級のゲームの展示会「gamescom 2025」へ出展します。マーベラスブースでは、『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION（デモンエクスマキナタイタニックサイオン）』がいち早く試遊できるほか、「gamescom Opening Night Live」にて最新情報を公開予定です。ぜひご期待ください。

当日は、公式SNSにてリアルタイムで最新情報をお届けいたします。お見逃しなく！

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』とは

公式X :https://x.com/dxm_info

多様な装備を組み替えて作るアーセナルを身に纏い銃声と咆哮が響き渡る戦場に身を投じるメカアクションゲームです。

自分好みにカスタマイズした機体で、地上、空中に広がるフィールドをシームレスに駆け巡る解放感。そして、多彩な兵装を駆使して敵を撃破していく爽快感が楽しめます。

他プレイヤーと共に、ストーリーやボスバトルなど多彩な協力プレイが楽しめるオンラインモードにも対応。前作を遊んだプレイヤーも、今作から始めるプレイヤーも、自分のスタイルで戦える「DAEMON X MACHINA」シリーズ最新作です。

＜製品スペック＞

タイトル：DAEMON X MACHINA TITANIC SCION

(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)

ジャンル：メカアクション

対応機種：Nintendo Switch 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)

プレイ人数：1人（通信プレイ時2~3人）

発売日：2025年9月5日

価格：

通常版8,800円（税込）（パッケージ/ダウンロード）

デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)（ダウンロード）

プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) （ダウンロード）

レーティング：CERO C

権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.

※Xbox Series X|S /Steam(R)はダウンロード専売です。

※Steam版はMarvelous USAより発売。

※実際の販売価格は各小売店の店頭または各ストアの購入ページにてご確認ください。

パッケージ版/ダウンロード版予約受付中！

Nintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R) にて予約受付中です。価格は、通常版8,800円（税込）/デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)/プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) です。

公式サイトでは、店舗別購入特典やダウンロード版予約購入特典など、各種特典情報を掲載中です。ぜひご覧ください。

公式サイト :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/