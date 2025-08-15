node hotel、写真家 渡部さとる個展「inception」開催

株式会社TRIAD

株式会社TRIAD（本社：東京都、代表取締役：倉持 正之、以下：TRIAD）が京都に保有する“アートコレクターの住まい”をコンセプトにしたnode hotel （ノードホテル / 所在地：京都市中京区四条西洞院上ル蟷螂山町461（運営会社：株式会社CANATA））の1Fのギャラリースペースで、写真家 渡部さとる個展「inception」を2025年8月14日（木）～9月14日（日）まで開催します。

本展では、会期中のみの特別展示や宿泊者限定特典、そして作家のエピソードから生まれたオリジナルカクテルのご用意など、ホテル全体がひとつの作品空間となり、滞在そのものが特別な体験へと変わります。

写真家 渡部さとる「inception」個展開始のお知らせ

日時 : 2025年8月14日（木）～2025年9月14日（日）

時間：11:00-17:00 ※会期中無休

会場 : node hotel 1F 京都市中京区四条西洞院上ル蟷螂山町461

主催 : 株式会社CANATA

企画：Gallery Tosei、株式会社hatch

入場料 ：無料

本展に関する問い合わせ先：contact@kaichixart.com

※本展の出品作品は全て購入が可能です。

U R L : https://nodehotel.com

※諸事情により内容が変更になる場合がございます。ご来場前にホテルの公式サイトにて最新情報をご確認ください。

node hotel 402号室だけの特別展示と宿泊特典会期中、ジュニアスイートルーム（402号室）は渡部さとる作品を堪能できる特別展示空間となります。402号室をご予約のお客様には、写真集のプレゼントまたは展覧会スペシャルドリンク1杯のいずれかを特典としてご用意します。

node hotel restaurant、展覧会期中限定のオリジナルカクテル1階レストランでは、渡部氏から伺ったエピソードをもとに考案した特別ドリンクを展開。夏の南国リゾートを思わせる鮮やかなラインナップをお楽しみいただけます。

・トロピカルダイキリ：ホワイトラムとパイン、ココナッツ、グリーンバナナリキュールを使ったオリジナル

・クラシックダイキリ：スタンダードなダイキリ

・カンパリスプモーニ：カンパリにライチリキュール、グレープフルーツ、トニックを合わせた爽やかな一杯

・パイナップルモヒート（ノンアル）：ミントとライムを効かせたパイン果肉入りモヒート

手前から、トロピカルダイキリ、クラシックダイキリ、カンパリスプモーニ、パインモヒート

展覧会記念特別イベント

8月20日までに作品をご購入いただいた方のうち、先着5名様限定で、8月23日（土）に特別イベントを開催します。

詳細・ご予約はこちらからご確認ください。

https://voyages.theshop.jp/items/114699637

写真家 渡部さとる

1961年生まれ、山形県米沢市出身。

日本大学芸術学部写真学科を卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社、写真部に配属。退職後、スタジオモノクロームを設立。フリーランスとして、雑誌、写真集などで活動。2003年より写真のワークショップを始める。2006年よりギャラリー冬青にて作家活動を本格的に開始。

node hotelについて

京都の中心部である京都四条烏丸エリアに位置する「node hotel」は、暮らしの中でアートを身近に感じられる、アートコレクターの住まいのようなホテルとして非日常の贅沢ではなく、理想の暮らしを体験する場所として 2019 年に誕生しました。シンプルな佇まいの中にアートが調和し、オーセンティックな家具や装飾品が洗練された空間を演出しています。全 25 室のホテル内には世界中のギャラリー、アートフェアでコレクションしてきたアーティストの作品が飾られています。







株式会社TRIAD

代表取締役：倉持 正之

資本金：1億円

所在地：東京都港区南青山２丁目２６－１

事業内容：不動産投資事業／不動産管理事業／不動産開発及びリノベーション事業／不動産資産価値向上事業（一時保有含む）／不動産特定共同事業

URL ： https://triad.company/

アライアンスパートナー

COZUCHI（コヅチ）：https://cozuchi.com/ja/

COMMOSUS（コモサス）：https://commosus.jp/



プロジェクト

Visional City Design Competition（ビジョナルシティデザインコンペティション）：https://www.vcdc.jp/





