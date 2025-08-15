「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぅずおん～」最新情報公開！
会期／2025年9月13日(土)～2025年9月28日(日) 会場／東京ソラマチ(R) 5階 スペース634
展覧会オリジナルグッズ一挙公開 ＆ 図録販売決定！
本展覧会限定のオリジナルグッズを大公開！
あらいずみるい先生描きおろしイラストを使用したキャラクターグッズや、
35周年を記念した特別なグッズを多数ご用意。
「原作35周年記念 スレイヤーズ展～ごぅずおん～」公式図録の受注発売も決定！
「あらいずみるい画集」未掲載作品を含む、本展覧会で展示予定のイラストを全て収録予定。
ここだけのラインナップをお見逃しなく！
注目グッズピックアップ紹介
各1,870円（税込）
ホログラムアクリルスタンド（全9種）
展覧会描きおろしイラスト使用のアクリルスタンド。煌びやかなホログラム加工が特別感を演出！
各440円（税込）
クリアファイル（全5種）
新装版イラストを用いたオリジナルクリアファイル。使い勝手のいいA4サイズで日常使いにもぴったり。
6,050円（税込）
リナのアクセサリーポーチ
コンパクト＆仕切り付きで、旅先でのおしゃれにも使いやすい高機能アクセサリーポーチ。本展グッズの収納にも◎
22,000円（税込）
35周年記念ブレスレット
展覧会描きおろしイラスト9人分のイメージ宝石カラーをはめ込んだ、35周年記念のブレスレットです。
各2,750円（税込）
彫金Wコンパクトミラー（全9種）
精巧な彫金メタルアートが施されキャラクターの凹凸を立体的に表現したコンパクトミラー。便利な2面鏡仕様。
＜展覧会グッズ一覧＞
公式図録発売決定！
「あらいずみるい画集」未掲載作品を含む、本展覧会で展示予定のイラストを全て収録予定。
詳細は、後日公式X（@Slayers_30th）にてお知らせいたします。
■商品名
「原作35周年記念 スレイヤーズ展～ごぅずおん～」公式図録
「原作35周年記念 スレイヤーズ展～ごぅずおん～」公式図録 リナのバンダナ付き特装版
■価格
通常版：2,800円（税込3,080円）
特装版：5,500円（税込6,050円）
■購入方法
展覧会会場にて受注販売
■受注期間
2025年9月12日(金)～9月28日(日)
■発送時期
2025年12月頃予定
※製造上の都合によりお届け時期が前後する可能性がございます。
※内容は変更になる可能性がございます。
物販購入特典オリジナルポストカード全9種公開！
展覧会オリジナルグッズを1会計で3,000円(税込)ご購入毎に、
つながる！オリジナルポストカード（全9種）を
ランダムで1枚プレゼントいたします！
■物販購入特典
つながる！オリジナルポストカード（全9種）
サイズ ： W148mm × H100mm
配布条件：1会計で3,000円（税込）ご購入毎に、ランダムで1枚プレゼント
※絵柄はお選びいただけません。
※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。
※配布予定枚数に達し次第、配布終了となります。
※別会計のレシートの合算はできません。
※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合があります。
入場特典のビジュアルも到着！「秘密(ハート)」な追加特典情報が、ついに解禁！
期間週替わりでご用意している入場者特典のビジュアルを初公開します！
「秘密(ハート)」な第2弾、第3弾の追加特典情報も、ついに解禁！
第2弾の追加特典には、神坂一書きおろしSS冊子。
「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぅずおん～」の開催を記念した、
神坂先生とL様が登場するあとがき風冊子！
第3弾の追加特典には、あらいずみるいミニ漫画複製原稿。
漫画版『スレイヤーズ』エピソード1の1コマを複製原稿に！
入場特典情報
【第1弾】 ＜9月13日(土)～9月17日(水)＞
・しおり（描きおろしキャラAグループのリナ・ガウリイ・ナーガの中からランダムで1枚）
・しおりホルダー（台紙）
【第2弾】＜9月18日(木)～9月22日(月)＞
・しおり（描きおろしキャラBグループのアメリア・ゼルガディス・ランの中からランダムで1枚）
・神坂一書きおろしSS冊子
【第3弾】＜9月23日(火)～9月28日(日）＞
・しおり（描きおろしキャラCグループのルーク・ミリーナ・ゼロスの中からランダムで1枚）
・あらいずみるいミニ漫画複製原稿
＜注意事項＞
※チケット1枚につき各特典1点のお渡しとなります。
※しおりはランダムでの配布となります。種類はお選びいただけません。
※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。
※配布予定枚数に達し次第、配布終了となります。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます
※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。
※配布スケジュールは変更になる可能性があります。予めご了承下さい。
※配布期間前、または終了となっている特典は配布いたしません。予めご確認ください。
「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぅずおん～」
「スレイヤーズ」原作35周年を記念して、
初の大規模展覧会がシルバーウィーク、東京ソラマチ(R) にて開催決定！
本展覧会では、原作のストーリーやキャラクターを追いながら、
イラスト展示、フォトスポットや映像体験などを楽しんでいただけます。
展覧会ショップコーナーでは本展描きおろしイラストを使用した
イベントオリジナルグッズも販売予定です。
また、本展オリジナルの音声ガイドやリナMRグリーティング（有料）も実施！
リナに会える特別な空間をお見逃しなく。
開催概要
■イベントタイトル
原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぅずおん～
■会期
2025年9月13日(土)～2025年9月28日(日)
■開催時間
10:00～19:00（最終入場は閉場の30分前まで）
※有料体験「リナMRグリーティング」は展覧会場最後にございます。
グリーティングチケットをお持ちの方は、閉場30分前までに体験ブースへお越しください。
※最終日9月28日（日）は17:00閉場(16:30最終入場)となります。
■会場
東京ソラマチ(R) 5階 スペース634
◇住所 ： 東京都墨田区押上１丁目１-２ 東京スカイツリータウン・ソラマチ５階
◇交通 ： 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅すぐ
東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成押上線 押上駅すぐ
■イベント問合わせ先
ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート
https://kdq.jp/kdevent
※かならずイベント名をご明記ください。
※返信までにお時間をいただく場合があります。
※サポートは日本国内に限ります。
■公式サイトURL
https://slayers-ex.com
■公式Xアカウント
@Slayers_30th
■主催
「スレイヤーズ展」実行委員会
■協賛
株式会社ドコモ・アニメストア、フェアリーテイル株式会社、ボークス株式会社、株式会社Gugenka
■協力
キングレコード、テレビ東京、テレビ東京メディアネット
チケット情報
全て税込／ぷれみあむチケット…9月12日(金) 13:00～20:30開催（入場時間指定あり）／
一般…9月13日(土)～9月15日(月)は日時指定、それ以外は期中有効、未就学児無料
■前売券（一般販売）
・[ぷれみあむチケットＡ] 35,000円
・[ぷれみあむチケットＢ] 35,000円
◇販売期間：2025年7月17日(木)17：00～2025年9月12日(金)23：59
※数量に限りがございます。予定数に達し次第、予告なく終了する場合があります。
★「ぷれみあむチケット」の詳細★
以下１.～５.の特典がついてくる、ぷれみあむなチケットになります。
１. 9月12日（金）ぷれみあむ内覧会へのご招待（13:00～20:30 ※最終入場19:30）
２. ぷれみあむグッズ1点（「ぷれみあむチケットA：複製原画」「ぷれみあむチケットB：メダル12個セット」がついてきます）
３. 「リナMRグリーティング」体験（1回）
４. 音声ガイド1種（当日会場で2種類の内、ご希望の1種をお選びいただけます）
５. しおりコンプリートセット1セット（入場特典のしおり全9種＋しおりホルダー（台紙））
※「ぷれみあむチケット」で展覧会にご入場いただけるのは、原則として9月12日(金) 13:00～20:30開催（入場時間指定あり）のぷれみあむ内覧会のみとなります。入場時間指定外にご来場された場合、入場できない可能性があります。
※ただし、「ぷれみあむチケットＡ」と「ぷれみあむチケットＢ」の両方のチケットをご購入いただいた方に限り、ぷれみあむ内覧会とは別の日程（9月13日～9月15日を除く）でも1回限り展覧会にご入場いただけます。その際は、入場時に両方のチケットのご提示が必要となりますので、どちらも保管していただきますようお願いいたします。
※「ぷれみあむグッズ」は、ぷれみあむ内覧会にてお渡しいたします。後日のお渡しや発送等は行いませんので、予めご了承ください。
▲ぷれみあむチケットA：複製原画
▲ぷれみあむチケットB：メダル12個セット
■前売券（一般販売）
・[一般（前売り）] ２,200円
・[限定グッズ引換券] 3,300円
・[音声ガイド] 900円
・[リナMRグリーティング] 500円
◇販売期間：2025年6月27日(金)17：00～2025年9月12日(金)23：59
■当日券
・[一般（当日）] 2,500円
・[限定グッズ引換券] 3,300円
・[音声ガイド] 900円
・[リナMRグリーティング] 500円
◇販売期間：会期中
＜注意事項＞
※限定グッズ引換券のみでの限定グッズの交換や、展示会場内へのご入場はできません。限定グッズ引換券1枚につき、ぷれみあむチケットまたは一般チケット1枚が必要となります。
※限定グッズは入場時の引き換えになります。忘れずにお申し出ください。
※限定グッズ引換券は前売券が完売した場合、当日券の販売はございません。
※各種チケットは、数量に限りがございます。 予定数に達し次第、予告なく販売を終了する場合がございます。
※「音声ガイド」「リナMRグリーティング」は一般チケットと併せてご購入ください
※小学生以下のお客様のご入場は保護者（18歳以上）と同伴でご入場ください。同伴者様もチケットが必要となります。
■販売場所
・イープラス（https://eplus.jp/slayers_35th/）
・イベント会場当日券窓口
■限定グッズ内容「ごぅずおんプレート」
▲限定グッズ「ごぅずおんプレート」
■物販購入特典「つながる！オリジナルポストカード（全9種）」
1会計で3,000円（税込）ご購入毎に、ランダムで1枚プレゼント
＜注意事項＞
※絵柄はお選びいただけません。
※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、
必ずその場でご確認をお願いします。
※配布予定枚数に達し次第、配布終了となります。
※別会計のレシートの合算はできません。
※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合があります
■音声ガイド
・利用料金 ： 900円
・内容 ： 当日会場で2種類の内、ご希望の1種をお選びいただけます。
・ご利用方法 ： 音声ガイドはお手持ちのスマートフォンとイヤフォンでお楽しみいただきます。
■リナMRグリーティング
・利用料金 ： 500円
・内容 ： 最新のMR技術を活用し、会場内でリナとリアルな空間で出会える新感覚の体験をお届けします。本展オリジナルのリナ録りおろしボイスもお楽しみください。
・参加方法 ： グリーティングチケットをご購入いただき、展覧会順路の最後にある体験ブースへ閉場30分前までにお越しください。