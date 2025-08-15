【戦後80年の群馬で平和を考える】アフリカや中東で紛争解決に取り組むNPOが、対話を通じた平和構築を考えるイベントを群馬・高崎にて初開催。

NPO法人アクセプト・インターナショナル

世界の紛争解決に取り組むNPO法人アクセプト・インターナショナル（東京都中央区、代表理事：永井陽右）は、群馬県高崎市にて平和を創る対話会を開催します。

戦後80年の節目、そして終戦の月の最後に、平和をどのように創るのかを考える機会とするべく開催に至りました。

アフリカに駐在経験もあるスタッフが、なぜ日本から世界の平和構築に挑むのか？どのような対話のアプローチをとっているのか？そして活動の中で培った分かり合えない圧倒的他者との向き合い方などについて、アフリカに駐在経験もあるスタッフが語ります。

さらに、現地で活動する代表・永井を追ったドキュメンタリー映像の一部も上映します。

本イベントは、2025年8月30日（土）に群馬県高崎市の「たかさき書斎(https://takasaki-shosai.com)」で対面にて開催されます。

開催趣旨

「情熱大陸」でも話題になったアクセプト・インターナショナルは、アフリカや中東の紛争地を中心に、いわゆるテロ組織や武装勢力から戦闘員が抜け出し、彼らが平和の担い手として社会に復帰する支援を行う日本発の国際NGOです。こうした支援を通じて「戦争のない世界」の実現を目指しています。

そうした活動においては、様々な難しさがあります。立場や価値観の違いから元戦闘員とわかり合えず、対話が成立しないこともその一つです。本イベントでは、そのような困難な状況において、どのような対話のアプローチをとっているのか？分かり合えない他者とどう向き合っているのか？について、現地駐在もしていたスタッフが語ります。

ニュースなどで見ることはあっても、「戦争」や「平和」は対岸の火事とみなされがちです。しかし、日本もかつて戦争を経験するなど、決して無縁ではない課題です。当日は参加者とともに、日本人としてどのように平和を創っていけるかについて考えます。

たかさき書斎について

参照元：https://takasaki-shosai.com

まるであなたの書斎のように。

4Fはあなたの妄想（アイデア）解放区。

煩わしさから離れてひとりの時間に没頭する。自宅では集中しづらいテレワーク、資格試験勉強に取り組む。読み、書き、考え、ときどき話す。使い方は自由。まるであなたの書斎のように。思いがけず、多彩な人財にも会えます。



5Fはあなたの構想（ビジネス）実装区。

妄想（アイデア）を構想（ビジネス）に昇華させる。支店・営業所開設やサテライトオフィス等のビジネス拠点にも。異能異才との思いがけない出会い、共創で、新しい地域ビジネスを生み出す。地域のあらゆるスペシャリストが、あなたの構想を実装支援もします。

イベント概要

▷日時：2025年8月30日（土）13:00~15:00（12:45～受付)

▷開催場所：たかさき書斎

(〒370-0849 群馬県高崎市八島町117-8THE DOCK 4F）

▷参加費：1,000円

※参加費を含めた寄付付きチケット（2,000円、3,000円）もございます。

▷定員：20名程度

▷登壇者：山崎 琢磨 （やまざき たくま）

NPO法人アクセプトインターナショナル コミュニケーション局長

慶應義塾大学法学部政治学科（アフリカ政治）卒業。ボスニア・ヘルツェゴビナで虐殺犠牲者の遺族と出会ったことを機に紛争解決に携わる覚悟を決め、2016年に当法人に参画。ケニアやソマリアにおいてギャングやテロ受刑者の社会復帰支援、若者失業者の収入創出支援を通じた過激化防止など、主に海外での取り組みに7年半にわたり従事。現在はそうした経験をもとに日本で賛同の輪を広げるための活動全般を担う。

▷モデレーター：高橋 淳（たかはし あつし）

本業は障害者福祉の支援員。群馬県伊勢崎市生まれ。アクセプト・インターナショナルのアンバサダーとして、団体代表の永井陽右氏の本（『共感する病』及び『紛争地で「働く」わたしの働き方』）で読書会を実施する。また、厚生労働省に勤務した際、「対話」をテーマに省内研修を自主的に企画。その際に、同団体へ講師を依頼し、学びの機会をつくる。研修の記事：『たとえ加害者とされる人でも支援が必要とされるとき。紛争・テロ解決の現場から』(https://mhlw-communication-gov.note.jp/n/n99d05c79329e?magazine_key=me5de870dff4b&gs=e4ca338cfb62)。他にも、哲学対話や対話会などを企画し、対話の可能性を探究している。

詳細・お申し込み :https://accept-int.org/event/2025-08-30?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=20250830&utm_content=6_1当法人への取材について

私たちは、ソマリアやイエメン、パレスチナなど、世界のテロ・紛争の現状などについて、日本の報道機関向けの取材に加え、メディアの方を含む一般の方々に対して国内で定期的にオンライン・オフラインのイベント（直近のイベント一覧はこちら(https://accept-int.org/eventinfo/?utm_source=PR%20TIMES&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_content=0_PR%20TIMES)）を開催しております。また、現場での活動の画像・動画のご提供、スタッフへのインタビューなどもご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。

NPO法人アクセプト・インターナショナル

国内外で憎しみの連鎖といった負の連鎖をほどくことを目指して、2011年の創設以来、ニーズが非常に高いにも関わらず見捨てられてきた地域・分野・対象者に対して取り組みを実施してきました。海外では、紛争に加担した若者が平和の担い手となるための支援や、世界中の紛争当事者が暴力から離脱するための国際規範の制定に向けた働きかけを行なっています。また、日本国内においては特に取り残されがちなイスラム教徒を中心とした在日外国人への相談支援や、犯罪に巻き込まれた特に深刻な少年・少女への包括的な支援を展開しています。



組織概要

名称：NPO法人アクセプト・インターナショナル（NGO Accept International）

住所：東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7 YOUビル 6A

設立：2017年4月(前身団体・日本ソマリア青年機構は2011年9月設立)

代表理事：永井 陽右

主な活動国：ソマリア、イエメン、ケニア、インドネシア、コロンビア、パレスチナ、日本

公式サイト：https://accept-int.org/

代表メールアドレス：info@accept-int.org

代表電話：03-4500-8161