【AI動画生成に対応】「ChatArt」が新機能追加、写真を100種以上の動画に変換可能に

世界中の200以上の権威あるメディアで紹介されているソフトウェア開発会社、iMyFoneは、2025年8月15日（金）より、人気AIツール「ChatArt」に最新機能を追加しました。今回のアップデートでは、従来の画像生成に加え、新たに動画生成機能を搭載しました。写真やイラストから、アニメーションやSNS向けショート動画を手軽に制作できるようになりました。

新たに搭載された「AI動画生成」機能では、写真をアップロードするだけで、写真内の人物がテンプレートで設定された動きを再現する動画を作成できます。これにより、AIによるダンスやキス、トゥワークなど、さまざまな動きを手軽に楽しむことが可能です。

ステップ1. 上記ボタンからChatArtブラウザ版にアクセスし、「動画」タブを開くと、さまざまなテンプレートが表示されます。作成したい動画のタイプに応じてカテゴリを選びましょう。

（ChatArtブラウザ版のホームページ）

ステップ2. カテゴリを選択したら、一覧の中から気に入ったテンプレートを1つ選びます。今回は「女性の服を着せ替え」カテゴリの「メイド服に着せ替え」を例に説明します。

（テンプレートを選択）

ステップ3. 使用したい写真をアップロードし、「生成」ボタンをクリックすると、AIによる着せ替えが自動で開始されます。ページを離れても、「履歴」から生成結果をいつでも確認可能です。

（写真をアップロード）

ステップ4. 数秒待つと、生成された動画が表示されます。ここから動画をダウンロードしたり、SNSで共有したりすることができます。また、同じページ上で別の画像をアップロードし、異なるテンプレートを使って動画を再生成することも可能です。

ChatArtはオールインワンAIツールで、ChatGPTなどのAIチャット、DALL・E 3などのAI画像生成、そしてAI動画生成など、100種類以上のAIモデルを搭載しています。日常的に利用されるAI関連サービスを一つのプラットフォームで提供しており、WindowsやMacのブラウザからそのまま利用可能なほか、最新のiOS／Androidアプリにも対応しています。

2．ChatArtの他の機能一覧- AIチャット- PDF・論文要約- 画像生成・背景切り替え・背景抜き- AIチャットでプロンプトによる写真加工- 文章作成・言い換え・文章校正- SEO最適化・リライト・AI検出回避- AI検索- AIコンテンツ検出- 画像・ファイル・リンクのアップロードによる内容認識・質問応答無料で全機能を体験 :https://qrcd.org/94j7

https://jp.imyfone.com/chat-ai/guide/(https://jp.imyfone.com/chat-ai/guide/)

4．ChatArtの利用プラン

ChatArtは無料版と有料版を提供しており、無料版でも全機能を登録なしで体験可能です。まず試してみたい方や購入前にじっくり検討したい方に最適です。

★AIチャット：GPT-4o miniやGemini 2.0 Flashなど一部モデルは制限なし。GPT-4.1など高度なモードは1回のみ体験可能。

★画像生成・背景切り替え・背景抜き：各機能1～3回利用可能。

★動画生成：1回利用可能。

料金プランもコストパフォーマンスに優れています。

アプリ版の利用料金

月間ライセンス：\1,280（毎月250ダイヤ付与／1ダイヤ = \5）

年間ライセンス：\3,980（毎月250ダイヤ付与／1ダイヤ = \3）

永久ライセンス：\8,580（毎月250ダイヤ付与／長期利用でさらにお得）

APP＆WEB版併用の利用料金

月間ライセンス：\2,680（毎月250ダイヤ付与／1ダイヤ = \10）

年間ライセンス：\6,980（毎月250ダイヤ付与／1ダイヤ = \2）

永久ライセンス：\16,950（毎月250ダイヤ付与／長期利用でさらにお得）

