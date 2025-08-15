スマートプリ機「HARTi Photo」が『渋谷アオハル2.0祭』に出展決定

株式会社HARTi

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 勇也、以下、当社）は、2025年8月16日（土）・17日（日）に開催されるカルチャーフェス『渋谷アオハル2.0祭』に、スマートプリ機「HARTi Photo」を出展いたします。

青春の延長戦をテーマに、ショートドラマ・神社・トーク・音楽・出会い・夜市など、多様なα・Z世代カルチャーが交差する本イベントにおいて、HARTi Photoは会場内の特設フォトブースにて、来場者が「今、この瞬間の“好き”」を写真として楽しめる場を提供します。

『渋谷アオハル2.0祭』概要

開催日：2025年8月16日（土）・17日（日）

時間：会場オープン 12:00

メインステージコンテンツ 16:00～21:00（16日）、17:00～21:00（17日）

会場：MIYASHITA PARK（渋谷区立宮下公園）屋上

入場：無料

公式 Instagram：https://www.instagram.com/aohalu2.0sai/

公式 X：https://x.com/aohalu2_0sai

公式サイト :https://ha-lu.jp/event/shibuya-aohalu-v2-fes

HARTi Photo 体験の詳細

設置場所：MIYASHITA PARK内 特設フォトブース

営業時間：12:00～21:00（16日）／12:00～21:00（17日）

撮影料金：1回 1,000円（税込）

決済方法：現金 or 各種QRコード決済

【フォトフレーム】

当日使用可能なフレームは以下の3種類を予定しています。

・『アオハル2.0祭』オリジナルフレーム

イベントロゴやグラフィックをあしらった、当日だけの限定デザイン。



・『アリアの番人』フレーム

HA-LUと株式会社NTTドコモの共同制作による実写×アニメの新感覚ハイブリッドドラマ『アリアの番人～何者かになりたい僕ら～』の世界観を表現し、登場キャラクターと一緒に撮影できるフレーム。

・映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』フレーム

ちょっと怖い、ホラー要素のあるフレーム。

いずれも「好き」をかたちに残す、HARTiならではの撮影体験を提供いたします。

【注意事項】

1. 体験時間について

・当日の運営状況により変更となる場合があります。

2. 待ち時間について

・混雑時は撮影までお待ちいただくことがあります。

3. 撮影と確認

・写真の撮り直しは出来かねますので、予めご了承ください。

・撮影後は仕上がりをその場でご確認ください。購入後の返金や再撮影には対応いたしかねます。

4. お支払い方法

・お釣りのご用意はございません。事前の両替対応をお願いいたします。

「HARTi Photo」概要

「”好き”を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機です。加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

HARTi Photoの特徴

1. 大人1人で動かせる！どこでも撮れる自由さ

HARTi Photoは、いま話題の“韓国プリ”の進化系。

大型ブースじゃないから、お店でもイベントでも、どこでも手軽に登場！

たとえば推しのライブ会場、ポップアップショップ、カフェの一角でもOK。

「え、ここにプリ機あるの？」って驚かれるかも。

2. ここでしか撮れない「限定フレーム」

アニメやアーティストとコラボした、特別なデザイン多数！

あなただけの“推しショット”が撮れるから、

好きな人との思い出も、記念日も、最高の1枚に。

3. SNSで「いいね」が止まらないビジュアル

HARTi Photoは、見た目もおしゃれ。

白を基調にしたシンプルで洗練されたデザインだから、

写真を撮るだけじゃなく、撮る姿すら映える。

“盛りすぎない、でも可愛い”がちょうどいい今っぽさ。

「HARTi Photo」タイアップ募集！

HARTiでは、「HARTi Photo」を通じたIPやアーティストとの新たなコラボレーションを募集しております。特定のイベントやアーティスト、アニメイベントとの提携により、特別な体験を広げていく機会を創出したいと考えています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

HARTi Photo 公式サービスサイト：https://harti.tokyo/photo

導入実績について：https://harti.tokyo/photo/case/



公式X：https://x.com/hartiofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/harti_tokyo/



▼「HARTi Photo」フォトブースレンタルのお問い合わせ

お問い合わせ：https://harti.tokyo/photo/contact/



*お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。

050-1721-8672（平日9～17時）

株式会社HARTi（ハーティ）会社概要

社名：株式会社HARTi

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立：2019年2月18日

資本金：1億円（2025年1月末時点） ※資本準備金を含む

代表者：代表取締役 吉田 勇也

事業内容：スマートプリ機「HARTi Photo」の開発・提供

HARTi Photo：https://harti.tokyo/photo/

HARTi Photo（For EN）：https://harti.tokyo/photo/en