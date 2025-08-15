無線機大手のアイコムは「NICTネクスト アントレプレナーズピッチ」に協賛します。

アイコム株式会社

無線通信機器大手のアイコム株式会社（大阪市平野区、代表取締役社長 中岡洋詞、東証プライム）は、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が主催し、近畿圏の高校生等の若者がビジネスアイデアを競う、「NICTネクスト アントレプレナーズピッチ」に協賛します。

■協賛の背景

本イベントは、大阪府・兵庫県主催の「スタートアップチャレンジ甲子園」および日本政策金融公庫主催の「高校生ビジネスプラン・グランプリ」の協力のもと、大阪・関西万博に合わせて開催される、近畿圏の起業家精神にあふれる若者によるピッチイベントです。ICT分野における国際競争力向上や地域発ICTスタートアップの創出による地域活性化を図ることを目的として開催されるもので、高校生等は在学中に磨いてきたビジネスアイデアをもとに今後の創りたい未来を発信します。

当社は大阪発祥の地元企業として、地域活性化に貢献するとともに、次代を担う若者の育成を支援するべく、パートナー企業特別賞として「アイコム賞」を設け、協賛します。アイコム賞では当社の製品を贈呈するほか、当社関連施設にご招待し、社会で役立つ無線通信技術への理解を深める機会を提供します。

関連施設の一例：日本最大級（最大長51m）のアンテナを有するならやま研究所（奈良市）■イベント概要

名称：NICTネクストアントレプレナーズピッチsupported by スタートアップチャレンジ甲子園×高校生ビジネスプラン・グランプリ

主催：国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）

日時：9月17日（水）13：00～16:50

場所：大阪・関西万博会場内 フューチャーライフエクスペリエンス（FLE）ステージ

詳細：https://www.nict.go.jp/venture/expo2025nictSUB002.html

アイコム株式会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38597/table/61_1_30d77db9382bf4fdb3c843ccc60ed8b3.jpg?v=202508161255 ]