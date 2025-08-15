¡Ö4RAP¡×¼è°·»Ä¹â2,000²¯±ß¤òÆÍÇË
¡¡SBI¥°¥ëー¥×¤Ç³×¿·Åª¤Ê¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»Í¸µ À¹Ê¸¡¢°Ê²¼¡§FOLIO¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î14Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö4RAP¡Ê¥Õ¥©ー¥é¥Ã¥×¡Ë¡×¤Î¼è°·»Ä¹â¤¬2,000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Æü¡¢FOLIO¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÁí¼è°·»Ä¹â¤Ï4,500²¯±ß¤ËÅþÃ£*1¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4RAP¼è°·»Ä¹â¤Ï¤½¤Î¤¦¤ÁÌó45¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÇ¯3·î26Æü¤Î¼è°·»Ä¹â1,500²¯±ßÃ£À®¤«¤é¡¢5¤«·î¤Ç2,000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£FOLIO¤Ç¤Ï¡Ö4RAP¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¤½¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¡¢¼è°·»Ä¹â¤òÀÑ¤ß¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯6·î6Æü¤«¤é¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÂÍø¶ä¹Ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤·¤®¤óÅê»ñ°ìÇ¤¥µー¥Ó¥¹ £Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö4RAP¡×¤ÎÆ³ÆþÀè¤â½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê»ñ°ìÇ¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö4RAP¡×¤Ï¡¢¡Ö±¿ÍÑ´ðÈ×¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¡Ö±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¡×¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëSaaS·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ýºÂ¡¦ÍÂ¤ê»Ä¹â¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂÐÌÌ±Ä¶ÈÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥Äー¥ë¤â´°È÷¤·¡¢FOLIO¤¬Åê»ñ±¿ÍÑ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¸¦½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î±Ä¶È³èÆ°¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö4RAP¡×¤Ï¡¢FOLIO¤Ë¸Â¤é¤º¤¢¤é¤æ¤ë±¿ÍÑ¶È¼Ô¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤ò²ÄÇ½¡ÊÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊ»Â¸¤â²ÄÇ½¡Ë¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤·*2¡¢´ûÂ¸¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¼«¿È¤ÎÌÜÅªÊÌ¤Ë»ñ»º´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦µ¡Ç½¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë*3¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤Åê»ñ°ìÇ¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
*1¡§ ¡ÖÁí¼è°·»Ä¹â¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖFOLIO¤¬Ä¾ÀÜ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÅê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿ÍÑ»ñ»º¡×¡¢¡Ö¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô²ñ¼ÒÅù¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢4RAP¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍÂ¤ê»ñ»º¡×¡¢¡ÖFOLIO¤¬Åê»ñ½õ¸À¶È¼Ô¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤¹¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î»ñ»º¡×¤Î¹ç·×¶â³Û¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000123546.html¡Ë
*2¡§ÆÃµöÂè7611791¹æ¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000123546.html¡Ë
*3¡§ÆÃµöÂè7719671¹æ¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000123546.html¡Ë
¡¡º£¸å¤âFOLIO¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ëÅê»ñ°ìÇ¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö4RAP¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ³ÆþÀè¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¤½¤ÎÀè¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒËÜ°Ì¤Î¶ÈÌ³±¿±Ä¤òÇ°Æ¬¤Ë·Ç¤²¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö4RAP¤Î¼è°·»Ä¹â¡×¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô²ñ¼ÒÅù¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢4RAP¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍÂ¤ê»ñ»º¤Î¹ç·×¶â³Û¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
▶︎¡Ö4RAP¡×Æ³Æþ¼ÂÀÓÅù
-¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡§4¼Ò(ÂÐÌÌ/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/123546/table/65_1_ce6236bbb489be305cdec06d9012603d.jpg?v=202508161255 ]
-±¿ÍÑÄó¶¡¡§10¥µー¥Ó¥¹
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/123546/table/65_2_6023a3177ce7c3f75caee33a33929547.jpg?v=202508161255 ]
▶︎¡Ö4RAP¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://4rap.folio-sec.com/
¡Ú¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡Åù¤Ë·¸¤ëÉ½¼¨¡Û
¾¦¹æÅù¡§³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¡¡¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè2983¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
¡ã¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
FOLIO¤Î¾Ú·ôÁí¹ç¸ýºÂ¤Î¸ýºÂ³«ÀßÎÁ¡¦´ÉÍýÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
FOLIO¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊËè¤Ë½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤äÉ¬Í×·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô²Á¡¢°ÙÂØ¡¢¶âÍø¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÉ¸¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥ê¥ó¥¯Àè¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡×¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡ß¡×¡Ö¤Ò¤á¤®¤ó¥é¥Ã¥×¡¿ROBO PRO AI¥é¥Ã¥×¡×¡Ö¤¢¤·¤®¤óÅê»ñ°ìÇ¤¥µー¥Ó¥¹ £Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡§https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
¡ãSBI¥é¥Ã¥×¤Î¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
SBI¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×ÀìÍÑ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÈÉ½¼¨¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤Ç±¿ÍÑ»ñ»º¤Î»þ²ÁÉ¾²Á³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÅê»ñ¸µËÜ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¶âÍø¿å½à¡¢³ô¼°Áê¾ì¡¢ÉÔÆ°»ºÁê¾ì¡¢¾¦ÉÊ¡Ê¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡ËÁê¾ìÅù¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÁÈÆþ¤ìÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÃÍÆ°¤µÚ¤Ó°ÙÂØÁê¾ìÊÑÆ°Åù¤ËÈ¼¤¤¡¢´ð½à²Á³Û¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤êÅê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´ð½à²Á³Û¤¬²¼Íî¤·¡¢Â»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿³ô¼°¤äºÄ·ôÅù¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤ÎÅÝ»º¤ä¿®ÍÑ¾õ¶·Åù¤Î°²½¤Ë¤è¤êÅê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´ð½à²Á³Û¤¬²¼Íî¤·¡¢Â»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SBI¥é¥Ã¥×¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸±¿ÍÑ¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥ÁÀïÎ¬¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¥é¥Ã¥×ÀìÍÑ¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÈÉ½¼¨¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Þ¥ë¥ÁÀïÎ¬¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¥È¥ê¥×¥ë¡Ê¥é¥Ã¥×ÀìÍÑ¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÈÉ½¼¨¡Ë¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÏ¢Æ°ºÄ·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Æ°ºÄ·ô¤¬ÄÉ²ÃÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ª¤è¤ÓÏ¢Æ°ºÄ·ô¤ÎÁá´ü½þ´Ô»öÍ³¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ï¢Æ°ºÄ·ô¤ÎÈ¯¹ÔÂÎ¤¬¥¹¥ï¥Ã¥×¼è°ú¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¥¹¥ï¥Ã¥×¼è°ú¤ÎÁê¼êÊý¤ËºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤äÅÝ»º¤½¤ÎÂ¾¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë½ã»ñ»ºÁí³Û¤Î³µ¤Í3ÇÜÁêÅö³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃÍÆ°¤¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤ÊÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ÇÜÎ¨¤ËÈæ¤·¤¿¹â¥ê¥¹¥¯¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹´ü¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÐ¾Ý»ñ»º¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ð½à²Á³Û¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ°ìÇ¤¼ê¿ôÎÁ
AIÅê»ñ¥³ー¥¹¡§±¿ÍÑ»ñ»º³Û¡Ê¸½¶âÉôÊ¬¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ0.66%¡ÊÇ¯Î¨/ÀÇ¹þ¡Ë
¾¢¤Î±¿ÍÑ¥³ー¥¹¡§±¿ÍÑ»ñ»º³Û¡Ê¸½¶âÉôÊ¬¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ0.77%¡ÊÇ¯Î¨/ÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸±¿ÍÑ¡¡¥ì¥Ð¥Ê¥Ó¥³ー¥¹¡§±¿ÍÑ»ñ»º³Û¡Ê¸½¶âÉôÊ¬¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ0.77%(Ç¯Î¨¡¢ÀÇ¹þ)
¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸±¿ÍÑ¡¡¥ì¥Ð¥Á¥ç¥¤¥¹¥³ー¥¹¡§±¿ÍÑ»ñ»º³Û¡Ê¸½¶âÉôÊ¬¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ0.715%(Ç¯Î¨¡¢ÀÇ¹þ)
¤½¤ÎÂ¾¡¢Åê»ñ¿®Â÷¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿®Â÷Êó½·¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ¤¹¤ëETF¤Î·ÐÈñ¡ÊAIÅê»ñ¥³ー¥¹¡Ë¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿®Â÷ºâ»ºÎ±ÊÝ³Û¡Ê¾¢¤Î±¿ÍÑ¥³ー¥¹¡Ë¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÏ¢Æ°ºÄ·ô¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑÅù¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸±¿ÍÑ¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯ÍøÍÑÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñÅù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãSBI¥é¥Ã¥×¡ßSBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Î¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô²Á¡¢°ÙÂØ¡¢¶âÍø¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÉ¸¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/swrap/swrap_tempo/
¡ãSBI¥é¥Ã¥×¡ßÅê»ñ¿®Â÷ÁêÃÌ¥×¥é¥¶¤Î¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô²Á¡¢°ÙÂØ¡¢¶âÍø¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÉ¸¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://toushin-plaza.jp/sbi-wrap-x/
¡ãSBI¥é¥Ã¥×¡ß¤Ò¤í¤®¤ó¥é¥¤¥Õ¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Î¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô²Á¡¢°ÙÂØ¡¢¶âÍø¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÉ¸¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤Ò¤á¤®¤ó¥é¥Ã¥×¡¿ROBO PRO AI¥é¥Ã¥×¤Î¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ö¤Ò¤á¤®¤ó¥é¥Ã¥×¡¿ROBO PRO AI¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤ª¤è¤ÓÍø²ó¤êÊÝ¾Ú¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶âÍø¿å½à¡¢³ô¼°Áê¾ì¡¢ÉÔÆ°»ºÁê¾ì¡¢¾¦ÉÊ¡Ê¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡ËÁê¾ìÅù¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÁÈÆþ¤ìÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÃÍÆ°¤µÚ¤Ó°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Åê»ñ¤ÎºÝ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°¦É²¶ä¹Ô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÅö³º¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¥Úー¥¸¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤¢¤·¤®¤óÅê»ñ°ìÇ¤¥µー¥Ó¥¹ £Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¤Î¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ö¤¢¤·¤®¤óÅê»ñ°ìÇ¤¥µー¥Ó¥¹ £Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤ª¤è¤ÓÍø²ó¤êÊÝ¾Ú¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶âÍø¿å½à¡¢³ô¼°Áê¾ì¡¢ÉÔÆ°»ºÁê¾ì¡¢¾¦ÉÊ¡Ê¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡ËÁê¾ìÅù¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÁÈÆþ¤ìÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÃÍÆ°¤µÚ¤Ó°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Åê»ñ¤ÎºÝ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÍø¶ä¹Ô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÅö³º¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¥Úー¥¸¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñ¼Ò³µÍ×
FOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤Î¶âÍ»¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äÅê»ñ½õ¸À¥µー¥Ó¥¹ ¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¤È¡¢Åê»ñ±¿ÍÑ¤ª¤è¤Ó¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ëAlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò¤ò»±²¼¤ËÍÊ¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤Î¤â¤È¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëµ»½ÑÎÏ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢FOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·SBI¾Ú·ô¤ò»±²¼¤ËÍÊ¤¹¤ë¡¢SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®16-1¶¦Æ±¥Ó¥ë°ìÈÖÄ®4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÉÕÂÓ¶ÈÌ³
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¹ÃÈå ¿¿°ìÏº
ÀßÎ©¡§2019Ç¯4·î1Æü
URL¡§https://folio-hd.com
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®16-1 ¶¦Æ±¥Ó¥ë°ìÈÖÄ®4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡¢Åê»ñ±¿ÍÑ¶È¡¢Åê»ñ½õ¸À¡¦ÂåÍý¶È
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æÅù¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè2983¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »Í¸µ À¹Ê¸
ÀßÎ©¡§2015Ç¯12·î10Æü
URL¡§https://folio-sec.com