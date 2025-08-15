【8/15～8/24開催】サタふく『ご朱印紀行』×木村沙由里コラボオンラインガチャが販売開始！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、サタふく『ご朱印紀行』×木村沙由里コラボオンラインガチャの販売を開始したことをお知らせいたします。

本日8月15日（金）18:00より、福島テレビの情報番組『サタふく』内の人気コーナー『ふくしまご朱印紀行』と、福島県いわき市出身で「福島美少女図鑑」のモデルとしても活躍する木村沙由里による初のコラボオンラインガチャの販売を開始いたしました。

『ふくしまご朱印紀行』は、福島県内の神社を訪ねて御朱印やその由来を紹介しながら、地域の歴史・文化・魅力を伝えるコーナーで、木村沙由里は地元愛あふれる丁寧なレポートを担当しています

今回のコラボオンラインガチャは8・9・10月の3か月連続企画として登場。第1弾となる8月は、巫女姿で撮り下ろした“あなたのお名前入りアクリルパネル”など、ここでしか手に入らない特別アイテムをご用意しました。ぜひこの機会に、素敵なアイテムを手に入れてください！







▼ご購入はこちら

https://gacha.anyland.jp/store/lottery/kimura2508





■オンラインガチャ概要

サタふく『ご朱印紀行』×木村沙由里コラボオンラインガチャ





・開催期間

8月15日（金）18:00～8月24日（日）23:59

・賞品ラインナップ

A賞：番組記念あなたのお名前入り直筆サイン入りアクリルパネル

B賞：直筆サイン入りチェキ

C賞：番組記念アクリルパネル〈全2種〉

D賞：オリジナルミニカード〈ランダム5種〉

E賞：オリジナルデジタルフォト〈全10種〉

Wチャンス賞：番組で購入した御朱印帳（1名）

※Wチャンスは10連ご購入時にご参加いただけます。

※配送予定：10月を予定しております。

・金額

1回 660円（税込）

10回 6,000円（税込）

・決済方法

クレジットカード、PayPayがご利用いただけます。

・配送費用

880円

※賞品のお引き換え1回ごとに送料・手数料がかかります。

期間内に複数回くじをご購入される場合、 最後にまとめてお引き換えになると送料がお得になります。

※景品引換対応期間は、購入日翌日から15日間となります。

※配送先住所変更可能期間8/31(日)23:59までとなります。

■販売に関する注意事項

・各賞の内容についてご希望の賞品の指定や交換はできませんのでご了承ください。

・販売期間は予告なく変更・終了となる場合があります。

・同じ賞品が複数回当たる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・販売数量に達し次第、販売終了となります。

・注文状況により、発送時期が前後する場合があります。

・当選確率は販売開始時点の設定に基づいています。

・賞品画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。

・発送準備が始まった後のキャンセルはお受けできません。

・お支払い方法はクレジットカードまたはPayPayのみ対応しております。

・配送対象地域は日本国内のみとなります。

・転売を目的としたご購入はご遠慮ください。

・賞品（デジタルコンテンツ含む）の受け取りには、必ず引換ページから期間内にお手続きをお願いいたします。

※引換期間を過ぎた場合、いかなる理由でもお渡しできませんのでご注意ください。

・配送先に不備があるなどして返送された場合、着払いにて再送となりますのでその旨お問い合わせください。

・再送対応は販売開始日より1年間となります。









▼オンラインガチャサービス『ANYLANDオンラインガチャ』

https://gacha.anyland.jp/store







■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。







【会社概要】

会社名 ： 株式会社ANYLAND

代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 ： 2019年12月

事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL ： https://anyland.jp/







※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。





