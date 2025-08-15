補助金申請用の事業計画書を自動作成できる「スタサポ」がIT導入補助金の対象に！費用の最大2/3が補助されます。

株式会社スタートアップサポーター[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jhEPxfjkH7Y ]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

補助金申請自動化サービス「スタサポ」が IT導入補助金2025の対象ツールに認定

～導入費用の最大2/3が補助対象に～

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社スタートアップサポーター（本社：東京都港区、代表取締役：小野 昌男）は、同社が提供する補助金申請用事業計画書自動作成サービス「スタサポ」が、IT導入補助金2025の対象ITツールとして認定されたことをお知らせいたします。

■ IT導入補助金活用のメリット

「スタサポ」の導入費用に対して、最大2/3の補助を受けることが可能となります。

これにより、中小企業・小規模事業者の皆様は、より少ない初期投資で補助金申請業務のデジタル化・効率化を実現できます。

■ 「スタサポ」の特徴

当サービスは、補助金申請に必要な事業計画書を自動作成する革新的なクラウドサービスです。

・AIを活用した事業計画書の自動生成機能

・各種補助金制度に対応したテンプレート

・申請から採択後の実績報告まで一貫したサポート

・月額定額制で事業計画書書き放題

これまで専門的な知識と膨大な時間を要していた補助金申請書類の作成を大幅に効率化し、採択率80％を超える実績を誇ります。

■ スタサポの概要

ものづくり補助金

創業助成支援事業（東京都）

事業再構築補助金 などで採択実績がございます。

■ 今後の展開

当社は、IT導入補助金を活用した「スタサポ」の導入により、より多くの中小企業が補助金制度を有効活用し、事業成長を加速できる環境づくりを支援してまいります。

煩雑な補助金申請業務から解放され、本業に集中できる経営環境の実現に貢献いたします。

導入をご検討の企業様向けに、説明会を随時開催いたしますのでご興味ある方は、当社ウェブサイトのお問い合わせよりご連絡ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社スタートアップサポーター

代表者：代表取締役 小野 昌男

所在地：東京都港区赤坂4-8-19 3階

URL：https://startup-supporter.com/

事業内容：補助金申請支援サービス「スタサポ」の開発・運営

※本プレスリリースは、パブリシティを目的としたものであり、営業目的のご連絡や勧誘等はご遠慮いただけますようお願いいたします。