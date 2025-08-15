Antigravity、世界初の8K対応360度全景ドローン「A1」を発表

Insta360 Japan株式会社

【ロサンゼルス発 - 8月14日】

360度カメラ市場で世界シェアトップを誇るInsta360は、複数のパートナー企業と共同で開発したドローンブランド「Antigravity（アンチグラビティ）」から、初の製品となる「Antigravity A1」を本日発表しました。

「A1」は、世界初¹の8K 360度撮影機能を搭載したドローンであり、直感的な操作性と没入感あふれる飛行体験を融合させることで、ドローンの可能性を再定義します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iqHN56MwdKM ]

「Antigravity A1は、私たちがこれまで市場投入を支援してきたものとは異なり、いくつかの重要な点でドローンの飛行に革命をもたらすでしょう。没入型のドローン飛行をより多くの人に身近なものにし、カジュアルなクリエイターにもプロのクリエイターにも、ストーリーを撮影し共有するための強力な新しいツールを提供します」

Insta360共同創業者・グローバルマーケティング総責任者のMax Richter(マックス・リヒター)はこのように述べています。

全方位を捉えるデュアルレンズ設計

A1はユニークなデュアルレンズ構造により、ドローン周囲のすべてを360度で記録します。高度なステッチングアルゴリズムにより、ライブ映像や最終映像からドローン本体を消去し、パイロットをまるでその場にいるかのような映像世界へと引き込みます。

新次元の飛行体験

Antigravity独自のフリーモーションテクノロジーとVisionゴーグル、Gripコントローラーを組み合わせることで、自然で直感的な没入型飛行が可能に。 操縦者は一方向に飛びながら、別の方向を見渡すこともでき、自由度の高い探索が実現します。 録画した映像は着陸後も360度で繰り返し視聴可能で、見るたびに新たなアングルを発見できます。

まずは撮影、アングルは後で決定

すべてのアングルが8K高解像度で記録されるため、飛行中にフレーミングを気にする必要はありません。 編集時に自由にリフレームでき、重要な瞬間を逃すリスクを大幅に軽減します。

多彩なポストプロダクション

編集時にはアスペクト比を自由に変更できるほか、「Tiny Planet」や「Horizon Flip」といったエフェクトも適用可能。 Insta360 Xシリーズに慣れたクリエイターなら、A1のワークフローにもすぐに適応できます。

軽量・コンパクト設計

A1の重量はわずか249gで、多くの国や地域で登録不要。 バックパックに収まるサイズで持ち運びも容易です。 帰還機能やペイロード検知システムも搭載し、安全性にも配慮されています。

Antigravity A1 主な特長

共創プロジェクト

- 8K 360度撮影（上下レンズ構成）- 360度没入型ライブビューとVisionゴーグルによるヘッドトラッキング- 高度なステッチングによるドローン本体消去効果- グリップコントローラーによる直感的な飛行指示操作- 飛行後の簡単なリフレーミング＆編集でシャッターチャンスを逃さない- 重量249g、世界の多くの国と地域で登録不要- 帰還機能およびペイロード検知システムによる安全性確保

Antigravityは、A1の世界発売に先立ち、クリエイターを対象に初の共同制作プロジェクトを開始。

採用されたアイデアは製品版に反映され、最大2万米ドルの報酬プールから分配されます。

詳細はこちら(https://www.antigravity.tech/jp/hub)から

発売予定

Antigravity A1は2026年1月に世界同時発売予定。

公式サイトはこちら :https://www.antigravity.tech/jp/hub

Antigravity（アンチグラビティ）とは

Antigravityは、飛行体験の再定義を目指すコンシューマー向けドローンブランドです。 Insta360と複数のパートナー企業によりインキュベートされ、誰もが簡単に飛ばせる、没入感と創造性を備えた360度ドローンの開発を行っています。

家族との思い出、週末の冒険、クリエイティブなプロジェクトまで、あらゆるシーンに対応できるドローン体験を提供します。

Antigravityのミッションは、ドローンの世界をより身近に、表現豊かに、そして楽しくすること。直感的な操作と360度全景撮影の融合により、空からの探索やストーリーテリングの新たなカテゴリーを切り拓いています。