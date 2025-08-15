キャラクターフレグランスブランド「primaniacs」、ダイバーシティ東京 プラザで「ガンダムシリーズ」期間限定ストア開催｜会場先行販売＆限定特典も登場！

株式会社まさめや

株式会社まさめや（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤絢子）が展開するキャラクターフレグランスブランド「primaniacs（プリマニアックス）」は、2025年9月18日（木）より、ダイバーシティ東京 プラザにて期間限定ポップアップストア「primaniacs presents ガンダムシリーズ フレグランスショップ in ダイバーシティ東京 プラザ」を開催いたします。

「primaniacs」は、「画面の向こうのあの子に逢える」がテーマの、キャラクターフレグランス専門店。

その香りは、キャラクターの人格、佇まい、世界観、心の奥底までを丹念に読み解き、まるで“そこにいる”かのような実在感を宿しています。

一吹きして目を閉じれば、目の前にキャラクターが居ることを感じる。そんな唯一無二の体験を生み出すprimaniacsのキャラクターフレグランスを通して、私たちは「画面の向こうのあの子に逢える」香りの魔法をお届けしています。

今回のポップアップストアでは、「ガンダムシリーズ」作品に登場するキャラクターたちを香りで表現したフレグランスを展示・販売予定。もちろん会場では、香りもお楽しみいただけます。

会場先行販売フレグランス

本イベントでは銀座本店やオンラインショップに先駆けて、下記2作品のフレグランスを先行販売いたします。

会場限定アイテム

- 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』フレグランス- 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス

ガンダムシリーズ フレグランスのパッケージデザインが、ステッカーになりました！ご好評いただいているprimaniacsキャラクターフレグランスのデザインを使用した、会場限定の商品です。

購入特典

- 会場限定ステッカー

会場でガンダムシリーズ フレグランスをご購入いただいたお客様には、ご購入いただいた商品と同じキャラクターの特典をプレゼントいたします。

取り扱い予定商品

- 購入特典ポストカード

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』

『新機動戦記ガンダムＷ』

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』（会場先行販売）

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』（会場先行販売）

今後も私たちは、多様なキャラクターとの出会いを“香り”という切り口で深め、エンターテインメントを愛する皆様に、心ときめく体験を提供して参ります。

【イベント概要】

■イベント名：primaniacs presents ガンダムシリーズ フレグランスショップ in ダイバーシティ東京 プラザ

■開催期間：2025年9月18日（木）～9月29日（月）

■会場：ダイバーシティ東京 プラザ 2F「DiverCity+」

■営業時間：平日 11:00～20:00／土日祝 10:00～21:00

■イベントページ：https://www.primaniacs.com/event/gundam-divercity/index.html

【ブランド情報】

ブランド名：primaniacs（プリマニアックス）

ブランド公式サイト：https://www.primaniacs.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/primaniacs_PR

Instagram：https://www.instagram.com/primaniacs.official/

【会社概要】

社名：株式会社まさめや

所在地：東京都千代田区神田猿楽町1丁目5-15猿楽町SSビル 5階

代表取締役：加藤絢子

設立：2010年4月

事業内容：キャラクターフレグランスの企画・開発・販売

日本公式サイト：http://masameya.co.jp

【お問合せ窓口】

株式会社まさめや ブランドコミュニケーションDiv.

難波：y_namba@masameya.co.jp

狭間：k_hazama@masameya.co.jp

TEL: 03-3868-2391