キャラクターフレグランスブランド「primaniacs」、ダイバーシティ東京 プラザで「ガンダムシリーズ」期間限定ストア開催｜会場先行販売＆限定特典も登場！

株式会社まさめや

株式会社まさめや（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤絢子）が展開するキャラクターフレグランスブランド「primaniacs（プリマニアックス）」は、2025年9月18日（木）より、ダイバーシティ東京 プラザにて期間限定ポップアップストア「primaniacs presents ガンダムシリーズ フレグランスショップ in ダイバーシティ東京 プラザ」を開催いたします。




「primaniacs」は、「画面の向こうのあの子に逢える」がテーマの、キャラクターフレグランス専門店。


その香りは、キャラクターの人格、佇まい、世界観、心の奥底までを丹念に読み解き、まるで“そこにいる”かのような実在感を宿しています。


一吹きして目を閉じれば、目の前にキャラクターが居ることを感じる。そんな唯一無二の体験を生み出すprimaniacsのキャラクターフレグランスを通して、私たちは「画面の向こうのあの子に逢える」香りの魔法をお届けしています。



今回のポップアップストアでは、「ガンダムシリーズ」作品に登場するキャラクターたちを香りで表現したフレグランスを展示・販売予定。もちろん会場では、香りもお楽しみいただけます。


会場先行販売フレグランス

本イベントでは銀座本店やオンラインショップに先駆けて、下記2作品のフレグランスを先行販売いたします。


- 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』フレグランス
- 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス

会場限定アイテム

ガンダムシリーズ フレグランスのパッケージデザインが、ステッカーになりました！ご好評いただいているprimaniacsキャラクターフレグランスのデザインを使用した、会場限定の商品です。


- 会場限定ステッカー

購入特典

会場でガンダムシリーズ フレグランスをご購入いただいたお客様には、ご購入いただいた商品と同じキャラクターの特典をプレゼントいたします。


- 購入特典ポストカード

取り扱い予定商品

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』


『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』


『新機動戦記ガンダムＷ』


『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』（会場先行販売）


『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』（会場先行販売）



今後も私たちは、多様なキャラクターとの出会いを“香り”という切り口で深め、エンターテインメントを愛する皆様に、心ときめく体験を提供して参ります。



【イベント概要】


■イベント名：primaniacs presents ガンダムシリーズ フレグランスショップ in ダイバーシティ東京 プラザ


■開催期間：2025年9月18日（木）～9月29日（月）


■会場：ダイバーシティ東京 プラザ 2F「DiverCity+」


■営業時間：平日 11:00～20:00／土日祝 10:00～21:00


■イベントページ：https://www.primaniacs.com/event/gundam-divercity/index.html


