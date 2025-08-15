クッキーをのせたザクッと食感のシュー生地が特長！「クッキークリームシュー」が登場！全国のセブン‐イレブンで8月19日（火）から順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、オリジナルスイーツの新商品「クッキークリームシュー」を全国のセブン‐イレブンで8月19日（火）より順次発売します。

ココアクッキーを混ぜ込んだバニラクリームと、クッキーをのせたザクザク食感の生地が織りなす食感も楽しいシュークリームです。

■クッキークリームシュー

価格：220円（税込226.80円）

発売日・販売エリア：

8月19日（火）～順次発売

北海道，東北，関東，甲信越，富山県，静岡県，中国，四国，九州，沖縄県

8月27日（水）～順次発売

石川県，福井県，岐阜県，愛知県，三重県，近畿

（1）クリーム

香ばしい風味が特長のブラックココアを使用したココアクッキーをリッチな香りに仕上げたバニラクリームに混ぜこみました。一口食べれば、口いっぱいに濃厚なクッキークリームの風味が広がります。

（2）シュー生地

クッキー生地をのせて丁寧に焼き上げた生地は定番のカスタードシューやダブルシューとは異なるザクザク食感をお楽しみいただけます。

担当者コメント

アイスクリームのフレーバーとしても人気が高い「クッキークリーム」をチルドスイーツの世界でも実現させたく、開発に着手しました。クッキーはクリームに混ぜこむと食感がやわらかくなってしまう為、シュー生地にザクザク食感を付与する事で、一緒に食べて初めて完成するクッキークリームの世界観を表現しました。ザクザク食感のシュー生地とクッキー入りのバニラクリームの組合せはまさに至福の味わいです。前週に発売される「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て(※)」との食べ比べもオススメです。セブン‐イレブンのこだわりが詰まった、これまでにないシュークリームをぜひご堪能ください。

※8月12日（火）～順次発売中

王道フレーバー「クッキー＆クリーム」のケーキが「かじるスイーツ」シリーズに登場

■かじるクッキークリーム バニラムース仕立て

価格：260円（税込280.80円）

発売日：8月12日（火）～順次

販売エリア：全国

※沖縄県は8月28日（木）～順次

＜仕立て＞

ココアスポンジに、北海道産クリームを使用したクリーミーなバニラムースとほろ苦いココアクッキーを重ねました。

＜食感＞

ふわっと軽い食感のバニラムースに、ザクっと噛み応えのあるココアクッキーを合わせた「ザクふわ食感」が楽しめます。

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000155396.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000155396.html)

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。