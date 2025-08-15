【TOFF&LOADSTONE】2025Autumn & Winter Collection vol.1 8月15日(金)より公式WEBサイトにて公開！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開する、MADE IN JAPANのレザーバッグブランド「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、2025年秋冬コレクションvol.1を8月15日(金)より公式WEBサイトにて公開いたします。

「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、「真鍮金具」をブランドアイコンとして、素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案しています。

●2025 Autumn & Winter Collection『NOSTALGIA』

TOFF&LOADSTONEの2025年秋冬コレクションのテーマは『NOSTALGIA』

どこか懐かしくて、でも今の気分にしっくりと寄り添う存在感。

時代に流されず、この先も変わらない価値を宿す、“ライトなクラシック”。

温かい記憶を呼び覚ますような、どこか懐かしいムードを纏いながら、現代のスタイルに自然と馴染むデザインを追求しました。手に取るたびに、自分らしさをそっと引き立ててくれる、不思議な魅力が宿るラインナップを展開します。

■ タイムレスに寄り添う「ライトなクラシック」

TOFF&LOADSTONEが大切にしてきたのは、決して色褪せることのない普遍的な美しさ。

重厚なクラシックとは異なり、今の時代の空気感に寄り添う、軽やかで洗練された「ライトなクラシック感」を意識しています。日常はもちろん、特別なシーンにも自然と馴染む、柔らかな存在感が魅力です。

Buddy handbag goat \55,000 H/ 15× W/上部 22 下部 26 × D/ 11 cmBuddy handbag goat \55,000 H/ 15× W/上部 22 下部 26 × D/ 11 cm

ヴィンテージバッグからインスピレーションを得た「バディハンドバッグ」は、スクエアなフォルムがもたらすシャープな印象に、どこか懐かしいノスタルジックなムードを重ねた、カジュアルながらも洗練された佇まいが魅力です。日々のワードローブに自然と馴染み、気分に合わせた多彩なスタイリングをお楽しみいただけます。

Eight \47,300 H/ 23 × W/ 34 × D/ 11 cmEight \47,300 H/ 23 × W/ 34 × D/ 11 cm

クラシカルな佇まいに、自分らしい遊び心をプラスできるハンドバッグ「エイト」は、柔らかなレザーで仕立てたタイムレスなフォルムは、日々の装いにすっと馴染みながら、心地よく持てる快適さと軽やかさを兼ね備えています。使い込むほどにたわみやしなやかさが生まれ、自分だけの風合いへと育っていくのも魅力のひとつ。新作の小物やチャームを添えて、さりげなくカスタマイズを楽しめる自由度の高いバッグです。

■ 新たな素材と色で、深みと温かみを

新色には、クラシカルな「赤」と、柔らかな光をまとった「バター」が登場。赤はコーディネートのアクセントとして、気品と遊び心を添え、バターは優しく上品な印象で、スタイリングに洗練をもたらします。

Easy（S）\39,600 H/ 10 × W/ 22 × D/ 7 cm

太幅ストラップと丸みのある真鍮金具のバックルがアクセントの「イージー」は、長財布や500mlボトルも入る収納力が魅力です。

この機会にTOFF&LOADSTONEオンラインストアにて新作をいち早くご覧ください。

2025 Autumn & Winter Collection vol.1はこちら

https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/collection/2025aw_women_vol1/

掲載アイテム一覧はこちら

https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/search?ke=toff25awwvol1&un=fku(https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/search?ke=toff25awwvol1&un=fku)

2025年秋冬コレクションvol.2は、8月29日（金）公開を予定しております。

【商品のお取り扱い】

■オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/

【Social Media】

■Instagram @toffandloadstone

■LINE https://page.line.me/cga0530s

■ X（旧Twitter） @tandl_official

【Brand Concept】

- クラシックを堪能し、モダンに昇華する -

ブランド名のTOFF は“洒落者”、LOADSTONE は“人を惹きつけるもの” という意味を持ち、2004年のブランド設立以来、真鍮金具をブランドアイコンに、「メイドインジャパン」にこだわり展開してまいりました。クラシカルな真鍮金具と、デザインから醸し出されるモダンな表情、相反する要素の絶妙な調和がコンセプト。素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル

ワールド企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/