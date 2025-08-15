山形県米沢市ゆかりの戦国武将が横浜へ出陣！「ミニ上杉まつりin横浜」イベント開催！

米沢愛を引き連れていざ参る！！

山形県米沢市やまがた愛の武将隊昨年の様子

横浜にお住まいの皆様に米沢の魅力を直接感じていただき、将来、定期的に訪れていただける関係性の構築を目的に、「ミニ上杉まつりin横浜」を開催します。

本市で毎年春に開催される「米沢上杉まつり」は、甲冑に身を包んだ数千人による壮大な戦国絵巻が見どころで、現地でしか味わえない迫力と歴史ロマンが魅力の祭りです★

その「米沢上杉まつり」の一部を、なんと！今回特別に横浜で体感していただけます！

ユニークなイベントで、盛り上がること間違いなし！

当日、是非会場にお越しください♪

魅力たくさんのコンテンツ

米沢織のストール、無添加のフルーツハニー、米沢米粉ばうむ、雑草魂から生まれたクラフトコーラ、牛串、玉こん、、、、米沢らしい特産品がたくさん！！ぜひお買い求めください

体験コンテンツでは、米沢の伝統工芸品「お鷹ぽっぽ」の実演販売や絵付け体験、紅花染め体験、甲冑着付け体験も！！参加型のチャンバラで模擬合戦も開催します♪やまがた愛の武将隊の演武も見応えたっぷり！シールラリーも実施予定です。

イベント情報はこちらから

☆開催日時

１日目：令和７年９月６日（土）

１１：００～１６：００

（物販は１２時から開始）

２日目：令和７年９月７日（日）

１０：００～１５：００

☆開催場所

１日目：プラウドシティ日吉 中央広場

（神奈川県横浜市港北区箕輪町２丁目７-３６）

２日目：横浜ビジネスパーク

（神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４）

☆お問い合わせ

米沢市役所 地域振興課

〒992-8501 山形県米沢市金池5-2-25

TEL 0238-22-5111