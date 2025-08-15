『広報AI』の精度がさらにアップ！トレンド連携と出典表示など信頼性と表現力を強化する最新機能を追加

株式会社メタリアル

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（本社：東京都千代田区、代表取締役：五石 順一）が提供する、メディアに掲載されやすいプレスリリースを生成・採点可能なAIエージェント搭載『広報AI』に、新たに4つの新機能を2025年8月15日（金）に追加しました。

今回はLLM技術のアップデートにより、「2025年のトレンド反映」と「出典表示とロジックの可視化」、「AIエージェントの会話履歴のダウンロード」、「高精度LLM（OpenAI o3、Claude Sonnet 4）への対応」を追加しました。これにより、プレスリリースの生成・採点機能において話題性・正確性および業務効率が大幅に向上します。

8月31日（日）までにご登録いただいた方を対象に、初月30%オフのキャンペーンも実施中です。より使いやすくなった『広報AI』を、ぜひこの機会にお試しください。

『広報AI』特設ページ https://www.kohoai.com （無料トライアル実施中）

■忙しい広報担当者のための頼れる相棒『広報AI』とは？

『広報AI』は、現場の広報担当者の声をもとに開発され、プレスリリース採点機能と生成機能を備えています。採点機能は、特許出願中の技術でプレスリリースの内容からメディア掲載の可能性をスコア化し、プレスリリースの質を高めることができます。生成機能は、簡単な概要文を入力するだけで、豊かな表現力と訴求力のあるタイトルや本文を自動生成し、初稿作成の手間を大幅に削減します。

2025年6月の販売開始以来、企業の広報担当者やフリーランスPRの方々など、多くの方にご利用いただいています。また、ユーザーの声を反映して段階的に機能を強化しており、本アップデートはその一環です。

■今回追加された4つのLLM技術アップデート

１. 広報AI「2025年トレンド情報」データと突合して話題性・トレンド性を採点

ユーザーが入力したプレスリリース内容を、当社が収集・蓄積する「2025年トレンド情報」のRAG（Retrieval-Augmented Generation）で突合し、採点を行います。トレンド情報は定期的に更新し、AIが古い情報を参照してしまうリスクを抑え、リアルタイム性の高い採点が可能となりました。

２. データの出展元や実績の根拠の可視化で信頼性強化

AIが参照した出典元のリンクと計算根拠（ロジック）を出力できる機能を追加しました。誤情報リスクを低減させ、記者や社内レビュー担当者が情報源や根拠を確認できるため、透明性・信頼性が高まります。

３. AIエージェントの会話履歴がダウンロード可能に

『広報AI』では、プレスリリース生成の際、その内容に応じて、想定されるユーザーペルソナが自動でAIエージェントに設定されます。これらのAIエージェント同士による会話は、これまで生成中のアニメーション内でのみ確認可能でした。

今回のアップデートにより、生成後も会話履歴をWordファイルでダウンロードできるようになりました。これにより、会話履歴を想定されるユーザーの反応の把握や、今後の企画立案に活用いただけます。

４. 高精度LLM「OpenAI o3」「Claude Sonnet 4」に対応

生成エンジンに高精度の大規模言語モデル（LLM）「OpenAI o3」および「Claude Sonnet 4」を新たに搭載しました。これらは一般的に無料枠では使用できない有償モデルであり、圧倒的な表現力と高度な推論能力を備えています。これにより、文章生成の精度や多様性、文脈理解力が大幅に向上し、より高品質な出力を実現します。なお、ユーザーが入力した内容が外部モデルの学習に利用されることは一切なく、セキュリティ面も配慮されています。今後も最新のLLMを随時反映し、精度向上とユーザー体験のさらなる向上に努めてまいります。

■今なら初月30%オフキャンペーン実施中

2025年8月31日（日）までにご登録いただいた方を対象に、初月の利用料金が30%オフとなるキャンペーンを実施中です。この機会にぜひ、さらに進化した『広報AI』をご活用ください。

【クーポンの利用方法】

・クーポンコード：RENEWCP30

・クーポンの内容：初月利用料金30%割引

・クーポン有効期限：2025年8月31日（日）まで

・対象：個人プラン初回ご契約（法人プランは対象外となります）

・使い方：有料プランお申し込みの際、クレジットカード情報を入力する画面にて「プロモーションコードを追加」の欄にクーポンコードをご入力ください。

・『広報AI』特設ページ https://www.kohoai.com

■今後の展望

メタリアル・グループは、高い技術力を活かして一般的なAIとは差別化を図った業界特化型AIの開発を推進し、幅広い分野への展開を目指します。プレスリリース生成やAIの個別開発にご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

・広報AI特設サイト：https://www.kohoai.com

・AI個別開発のお問い合わせ先：contact@metareal.jp

■利用方法

『広報AI』は、PCやスマートフォンのWebブラウザからいつでもどこでも利用できます。

1. 広報AI特設サイト( https://www.kohoai.com )から新規登録(無料トライアルあり)

2. プレスリリースの採点・生成機能の利用

※法人プランご希望の方はお問い合わせください。https://www.kohoai.com/#contact

■料金プラン

・プレスリリース採点プラン：月額5,500円(税込)で月に15本まで採点可能。

・プレスリリース生成＋採点セットプラン：月額8,800円(税込)で月に30回まで利用可能。

・法人プラン：月額37,400円(税込)で月に50回まで利用可能。法人内でのアカウント共有、請求書払いに対応。

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。(出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測))

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先： pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製

薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI翻訳「T-4OO」

(特徴)

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」など

のサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI翻訳および専門文書AIの開発・運営