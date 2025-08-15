阿佐ヶ谷姉妹プロデュース！　永岡書店から4冊目の“おおむね良好”手帳を9月10日（水）発売　出版記念イベントも開催決定！

株式会社永岡書店

株式会社永岡書店（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：永岡純一）は、阿佐ヶ谷姉妹プロデュースによるスケジュール手帳『阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好手帳2026』を2025年9月10日（水）に発売いたします。

また、出版を記念したトークライブ＆お渡し会「阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好 2ページ目」を阿佐ヶ谷ロフトAにて9月8日（月）に開催いたします。詳細は下記「出版記念イベント情報」をご確認ください。

おかげさまで誕生から4年目！「おおむね良好手帳」が、付録も増えて今年も発売！

2023年版の発売以来、「こんな手帳があったなんて」「阿佐ヶ谷姉妹らしいゆるさがいい」「おもしろすぎるのに、なんだか使える…！」と評判の、手帳とは思えない“ほっこりネタ盛りだくさん”の本手帳。今年もファンの方たちからのご要望を盛り込んでさらに使いやすく、アップデートいたしました。さらに今年は、シール（２シートに増量！）に加えて、オリジナル下敷きも付録に追加！ 阿佐ヶ谷姉妹による、ありのままの自分を楽しむヒントや、おばさんゆえの気配り、くすっと笑えるおもしろい日常の数々がギュッと詰まった一冊を一年をとおしてお楽しみください。

『阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好手帳2026』の特徴

●ビニールカバー付き（中に２色の紙カバー封入）

●2026年1月はじまり

月間スケジュール 2025.12.～2026.1.

週間スケジュール（レフトタイプ）2025.12.～2026.12.

●裏写りが少なく、鉛筆でもペンでも書き心地の良い用紙を使用

●ほしいもの・やりたいことリスト／お気に入りリスト／贈りもの＆いただきものリスト／年齢早見表 付き

ここがすごい！

●気分によって使い分けられるカバー２色入り（すあま色／おしるこ色）

●付録１：オリジナルビジュアル下敷き

●付録２：特典シール（２シート）

●阿佐ヶ谷姉妹撮り下ろし巻頭ページ付き

●手帳なのになぜか“目の疲れを癒すページ”付き

●好きな〇〇ベスト３／十八番レシピ／まちがいさがし／クイズなど、楽しいコーナー盛りだくさん

●2026年も反省ばかり！ くすっと笑える毎月のコラム収録

●手帳に書くことがない日も問題なし！ “おおむね良好”な姉妹による日々の一言日記入り

26年版の新企画！

●ピンクは何百色もあるのね！『お衣装コレクション』収録

●一緒にさよならしたいものについて考えるチャンス！？『断捨離リスト』収録

●はぐれた姉妹を見つけ出す『阿佐ヶ谷姉妹を探せ！』

阿佐ヶ谷姉妹ビジュアル下敷き

本手帳オリジナルのビジュアル下敷きです。両面に阿佐ヶ谷姉妹の素敵な写真入り。敷いてもよし、飾って眺めてもよし、うちわにしてもよし、です。

２倍に増量！特典シール

1シート目は、ミホさんによる姉妹二人の表情がいろいろ楽しめる、ひとこと＆イベントシールです。「えらいわ～」「オツケーよ」「すごい！」「ご自愛日」「美容院」「病院」など、日常で使えるシールがたくさん！

下の段には「豆苗」「ほうじ茶」「ロバ」「ねこ」など、阿佐ヶ谷姉妹の好きなアイテムを集めました！ イラストレーターの楠木雪野氏による可愛いシールを楽しめます。

2シート目は、四季折々の阿佐ヶ谷姉妹の日常をイラストにした、大き目サイズのシールです。お好きな所に自由に貼って楽しんでください。

■書誌情報

書名：阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好手帳2026

著者：阿佐ヶ谷姉妹

発売日：2025年9月10日（水）

定価：3278円（本体2980円＋税）

判型：B6判

頁数：224頁

ISBN：9784522613115

デザイン：白畠かおり

イラスト：楠木雪野

発行：永岡書店

■出版記念イベント情報

『阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好 ２ページ目』

～『阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好手帳2026』発売記念トークライブ＆お渡し会～

●日時 2025年9月8日（月）

OPEN 18:00／START 19:00

●場所 阿佐ヶ谷ロフトA

東京都杉並区阿佐谷南1-36-16 B1

JR中央線阿佐谷駅パールセンター街徒歩2分

●参加方法 8月17日（日）10:00よりチケット発売開始

会場参加…LivePocketにてチケット購入

配信参加…ツイキャスにてチケット購入 ※アーカイブ２週間購入＆視聴可能です

●チケット価格 会場前売2500円（税込）／会場当日3000円（税込）／配信1500円（税込）

※会場は飲食代別で一品以上のオーダー制です

【出演】木村美穂・渡辺江里子（阿佐ヶ谷姉妹）

【進行】大竹涼太（阿佐ヶ谷姉妹マネージャー）

【概要】前半は阿佐ヶ谷姉妹と進行の大竹マネージャーによる今年の『おおむね良好手帳』についてのお話、最近起きた出来事やハプニングなどの近況を語ります。阿佐ヶ谷姉妹のゆるりとまったりとしたトークライブです。後半は『おおむね良好手帳2026』のお渡し会です。

※当日は会場内にて、開場時18:00より手帳の販売を行います。会場にてお買い求めいただいた阿佐ヶ谷姉妹直筆のサイン入り手帳に、お客様のお名前を書いてお渡しいたします。

※配信は前半のトークショーのみです。お渡し会の配信はございません。

そのほか詳細はこちらの阿佐ヶ谷ロフトＡイベント情報ページをご確認ください。

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/329740

■著者プロフィール

阿佐ヶ谷姉妹

渡辺江里子と木村美穂の二人からなるお笑いコンビ。歌って踊れるピンクのドレスの二人組として活躍している。劇団東京乾電池研究所にて知り合い、以来親交を深める。本当の姉妹ではないが、顔が似ていることからコンビを組むことに。2007 年、お笑いライブ出演をきっかけに正式にコンビ結成。以前は阿佐ヶ谷のアパート六畳一間で同居をしていたが、今は江里子が同じアパートの隣の部屋に移り、行き来している。2016 年、フジテレビ「とんねるずのみなさんのおかげでした『第22 回細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』」優勝。2018年、日本テレビ「女芸人No.1 決定戦 THE W」優勝。著書に『阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし』（幻冬舎、2018 年）があり、2021 年にNHK「よるドラ」枠にてドラマ化、2022 年に同ドラマが第30 回橋田賞を受賞した。

■企業情報

株式会社永岡書店

東京本社：東京都練馬区豊玉上1-7-14

大阪支店：大阪府摂津市学園町2-6-6

名古屋営業所：愛知県名古屋市北区若鶴町163

福岡営業所：福岡県春日市小倉7-30

仙台営業所：宮城県仙台市太白区東中田4-11-6

旭丘流通センター：東京都練馬区旭丘1-38-14

中野流通センター：東京都中野区丸山1-10-10

事業内容

出版：実用書…健康、料理、スポーツ、ビジネス、就職、運転免許、手帳、家計簿、カレンダー、暦

児童書…絵本、図鑑、知育、サウンド絵本、ゲーム、学習キット

流通：出版点数約1,000点

販売：全国約6,500の書店との特約店契約、直接販売