【NFT漫画プロジェクト 第１弾】仙洞田 寛 作『らいふるちゃん』・NFT購入者限定で読める”NFT漫画”の公開を2025年8月21日(木)より開始!!

当社子会社で、審査制NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、株式会社実業之日本社との協業により展開する「NFT漫画プロジェクト」の第１弾として、仙洞田 寛 作『らいふるちゃん』のNFT漫画を 2025年8月21日(木) にNFT購入者限定で公開いたします。

“NFT漫画”はNFTを通じた新しい出版モデルとして多くの注目を集め、電子書籍一般公開に先駆けてNFT購入者だけが特別に楽しめる限定コンテンツとなっております。ぜひ、この機会に特別な漫画体験をご堪能ください。

『らいふるちゃん』のNFT漫画は、「Zaif INOライブラリ」にてNFT購入者向けに限定公開されます。

Zaif INOライブラリについては以下のお知らせをご覧ください。

● ZaifINOライブラリ サービス開始決定！

https://zaif-ino.com/media/zaifino-library-service-start/(https://zaif-ino.com/media/zaifino-library-service-start/)

NFT漫画の閲覧方法や今後の進捗などにつきましては、追ってお知らせさせていただきます。

また、電子書籍の出版準備も順調に進んでおります。

出版日やNFT漫画の閲覧方法等は追ってお知らせいたしますので、続報をお待ちください。

引き続き、「NFT漫画プロジェクト」への温かいご支援とご注目をよろしくお願い申し上げます。

NFT漫画プロジェクトとは

このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。

あなたのNFT購入が、漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。 目標が達成されれば、書籍の出版が決定。さらに、編集会議や専用コミュニティを通じて作品制作に協力することで、作品が生み出す印税の一部がNFT保有者に還元されます。専門知識や特別なスキルは一切必要ありません。 作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？

◎ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら

https://zaif-ino.com/media/nft-manga/

◎ 本プロジェクトで出版を目指したい方はこちら

https://zaif-ino.com/media/nft-manga-mangaka/

Zaif INOとは

Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。

Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。

さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

【Zaif INOサービスページ】https://zaif-ino.com/(https://zaif-ino.com/)

【NFTカード紹介ページ】https://zaif-ino.com/media/nft-card/(https://zaif-ino.com/media/nft-card/)

【Zaif INO公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/zaif_ino(https://twitter.com/zaif_ino)

【Zaif INO公式メールマガジン】https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/(https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/)

【Zaif INO公式Discord 】https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs(https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs)

【Zaif INO公式LINE 】https://line.me/R/ti/p/@841xxews(https://line.me/R/ti/p/@841xxews)

NFTを販売したいプロジェクト、企業様を随時募集しています。

ご興味がある方は zaif-ino@caica.jp までお問い合せください。

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイトhttps://www.caica.jp/web3/(https://www.caica.jp/web3/)

■「CAICA Web3 For Biz」法人窓口https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9(https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9)



