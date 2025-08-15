【ニコニコ生放送】日本維新の会 新共同代表・藤田文武氏にニコニコが独占インタビュー

株式会社ドワンゴ

日本維新の会は、先の参院選で7議席を得て、目標の「6議席以上」は達成したものの、比例票を大幅に減らし、関西以外では議席を取ることができませんでした。

今月8日、両院議員総会で国会議員団の代表選が行れ、共同代表に就任した藤田文武前幹事長。国会議員団の代表選後に行われた記者会見で、「国家国民のために頑張る政党に立ち戻って再スタートを切りたい」と語りました。

吉村洋文代表（大阪府知事）とともに、いかにして党の再建を図るのか。また、首都機能を代替する「副首都構想」の実現のために与党入りが取り沙汰される中、与党、野党との関係構築をどのように進めるのか。注目の藤田文武新共同代表に迫ります。

■番組名：【連立政権入り？】藤田文武 日本維新の会 新共同代表 ニコニコ独占インタビュー

■放送日：8月19日(火) 20:00～21:00 予定

＜ニコニコ生放送＞：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348472648

＜公式 YouTube＞：https://youtube.com/live/a7SBZ2QgHwo

＜公式 X＞：https://x.com/i/broadcasts/1YqGoleVyQjJv

■出演者：藤田文武（日本維新の会共同代表）

■インタビュアー：七尾功（ニコニコニュース政治担当プロデューサー）

