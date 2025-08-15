&choa！、ららぽーと富士見にて催事を開催

株式会社セキド

株式会社セキド（本社・東京都新宿区、社長・関戸正実、証券コード：9878）が運営する&choa！は、埼玉県富士見市のららぽーと富士見にて催事を開催いたします。期間は本日8月15日から8月31日までの17日間で、場所は2階キッズテラスです。

催事について

GINZALoveLoveと&choa！は全国に2９店舗あり、それとは別に各地のショッピングモール等で催事を行っております。前年度は各地のSCで合計１６２日間開催し、たくさんのお客様にお買物をしていただきました。この実績により、多くのショッピングモール様から催事実施のご要望を頂いております。

今年度はこれまでに蓄積した販売データを活かし、催事での反応が良い商材を厳選しての商品投入ならびに魅力的な価格設定を行ってゆくことで、催事をさらにパワーアップさせて開催いたします。また、既存店舗が出店しているSC以外でも積極的に催事を行ってゆくことで、オンラインへの波及効果を含めた当社業態の認知度向上を目指してまいります。

この度の催事では、当社が総輸入代理店となっております「medicube」・「ＫＡＨＩ」、ならびに＆choa!店舗で好評を頂いている「rom&nd」など、人気の韓国コスメや話題のスキンケア商品を豊富に取り揃えております。

催事会場

〒354-8560

埼玉県富士見市山室1丁目1313

ららぽーと富士見 2Ｆキッズテラス特設会場

この件に関するお問い合わせ先

http://www.sekido.com/contact