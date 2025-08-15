¡Útagboat¡Û¡ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë³Î¤«¤Ê½Å¤µ¡É¡²¡²¤¤¤¤½÷¤òÉÁ¤¯itabamoe ¸ÄÅ¸¡ÖEmotional Gravity¡×¤ò8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥°¥Üー¥È¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü(¶â)～9·î9Æü(²Ð)¤Ë¡¢¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦itabamoe¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¡ÖEmotional Gravity¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



1991Ç¯ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¤Îitabamoe¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë­¤«¤Ê»ë³ÐÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤¿¤Á¤Ø¤Î±Ô¤¤Æ¶»¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë³Î¤«¤Ê¡Ö½Å¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢itabamoe¤¬ÉÁ¤¯¸½Âå½÷À­¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èþ¡¦»ëÀþ¡¦É½¾Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ÈÂÎÀ­¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤È´¶¾ð¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀþ¤È¹½¿Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ·²¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£



¿Ä¤Î¤¢¤ë¡Èºß¤êÊý¡É¤òÅ»¤Ã¤¿½÷À­¤¿¤Á¤¬Êü¤Ä¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤½ÅÎÏ--¡£¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¶õ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£½ÐÅ¸ºîÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð

¡ÖEmotional Gravity¡×¤Ç¤Ï¡¢itabamoe¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿Àþ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¹½¿Þ´¶³Ð¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢½÷À­¤ÎÆâÌÌ¤ËÀø¤à´¶¾ð¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÉÁ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤­¤ë½÷À­¤¿¤Á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»Ñ¤ä¡¢¤½¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤È´¶³Ð¤òÀÅ¤«¤Ë»ÙÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£




¡ÖMOOD #004¡×2025Ç¯¡¢100x 80.3 x2.8cm¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë/¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹



¡Öpattern_butterfly #002¡×2025Ç¯¡¢100x 80.3 x2.8cm¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë/¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹



¡Öpattern_flower #026¡×2025Ç¯¡¢116.7x 72.7 x2.8cm¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë/¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹


¢£¥³¥ó¥»¥×¥È

¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³Î¤«¤Ë¡Öºß¤ë¡×¡£


¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢»ëÀþ¤È´¶³Ð¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£


Èþ¤·¤µ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊª¤À¤±¤¬»ý¤Ä½ÅÎÏ¤È¡¢ÎØ³Ô¤Ë½É¤ë°µ¤¬¤¢¤ë¡£


·Ú¤ä¤«¤ÊµõÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¡£°ú¤­¤Ä¤±¤ëÎÏ¤òÆâÊñ¤·¤¿¿ÈÂÎ¤Ï¡¢¡Öº£¡×¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É½¾Ý¤ä»ëÀþ¤Î¹½Â¤¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤ËºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£



itabamoe



¢£»öÁ°ÃêÁª¤Î¤´°ÆÆâ


°ìÉôºîÉÊ¤òÃêÁª¤Ë¤Æ»öÁ°ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÃêÁª±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)～8·î18Æü(·î)


ÅöÁªÏ¢Íí¡§2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)



»öÁ°ÃêÁª¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwlpRj3exYLcJX2tPHMSeo25mnFKCynQckgtQmUhTMgCNOa23kng3W9e2_Q9A0iU4ZDaQ/exec


¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Öitabamoe¤¬ÉÁ¤¯¡¢¸½Âå½÷À­¤Î¥ê¥¢¥ë¡×


itabamoe¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¤Î¹­¹ð¶È³¦¤Ç½÷À­Áü¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤­¤¿¥­¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸½Âå¥¢ー¥È¤Î¼çÂê¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£Â¿ÍÍÀ­¤¬ëð¤ï¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÊÑÁ«¤¹¤ë½÷À­¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂª¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤äÉ½¸½¤ÎÊÑÁ«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
http://tagboat.co.jp/itabamoe_emotional_gravity/


¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó


³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â)18:00-20:00


²ñ¾ì¡§tagboat¡¡


Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×


¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª°û¤ßÊª¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




¡Ú¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡§18:00-18:20¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ë¡Û


¿·ºî¤äÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä





¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â)20:00¤«¤é


¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tagboat.com/products/list.php?author_id=1008280

¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë





itabamoe


1991Ç¯ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£½÷À­Áü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä´¶¾ð¤Î±ü¹Ô¤­¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀþ¤È¹½¿Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£



¢£³«ºÅ³µÍ×





²ñ´ü¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â) ～ 9·î9Æü(²Ð)


±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-19:00¡¡µÙÏ­¡§Æü·î½Ë


¢¨½éÆü¤Î8·î22Æü(¶â)¤Ï17:00¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹


Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×


²ñ¾ì¡§tagboat


¢©103-0006 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÙÂôÄ®7-1 ¥¶¡¦¥Ñー¥¯¥ì¥Ã¥¯¥¹¿Í·ÁÄ® 1F



Å¸Í÷²ñ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
http://tagboat.co.jp/itabamoe_emotional_gravity/