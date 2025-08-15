¡Útagboat¡Û¡ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë³Î¤«¤Ê½Å¤µ¡É¡²¡²¤¤¤¤½÷¤òÉÁ¤¯itabamoe ¸ÄÅ¸¡ÖEmotional Gravity¡×¤ò8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥°¥Üー¥È¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü(¶â)～9·î9Æü(²Ð)¤Ë¡¢¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦itabamoe¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¡ÖEmotional Gravity¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1991Ç¯ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¤Îitabamoe¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¤«¤Ê»ë³ÐÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î±Ô¤¤Æ¶»¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë³Î¤«¤Ê¡Ö½Å¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢itabamoe¤¬ÉÁ¤¯¸½Âå½÷À¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èþ¡¦»ëÀþ¡¦É½¾Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ÈÂÎÀ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤È´¶¾ð¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀþ¤È¹½¿Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ·²¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¿Ä¤Î¤¢¤ë¡Èºß¤êÊý¡É¤òÅ»¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬Êü¤Ä¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤½ÅÎÏ--¡£¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¶õ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÐÅ¸ºîÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¡ÖEmotional Gravity¡×¤Ç¤Ï¡¢itabamoe¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Àþ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¹½¿Þ´¶³Ð¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢½÷À¤ÎÆâÌÌ¤ËÀø¤à´¶¾ð¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»Ñ¤ä¡¢¤½¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤È´¶³Ð¤òÀÅ¤«¤Ë»ÙÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMOOD #004¡×2025Ç¯¡¢100x 80.3 x2.8cm¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë/¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¡Öpattern_butterfly #002¡×2025Ç¯¡¢100x 80.3 x2.8cm¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë/¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¡Öpattern_flower #026¡×2025Ç¯¡¢116.7x 72.7 x2.8cm¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë/¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³Î¤«¤Ë¡Öºß¤ë¡×¡£
¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢»ëÀþ¤È´¶³Ð¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£
Èþ¤·¤µ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊª¤À¤±¤¬»ý¤Ä½ÅÎÏ¤È¡¢ÎØ³Ô¤Ë½É¤ë°µ¤¬¤¢¤ë¡£
·Ú¤ä¤«¤ÊµõÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¡£°ú¤¤Ä¤±¤ëÎÏ¤òÆâÊñ¤·¤¿¿ÈÂÎ¤Ï¡¢¡Öº£¡×¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É½¾Ý¤ä»ëÀþ¤Î¹½Â¤¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤ËºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
itabamoe
¢£»öÁ°ÃêÁª¤Î¤´°ÆÆâ
°ìÉôºîÉÊ¤òÃêÁª¤Ë¤Æ»öÁ°ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)～8·î18Æü(·î)
ÅöÁªÏ¢Íí¡§2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)
»öÁ°ÃêÁª¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwlpRj3exYLcJX2tPHMSeo25mnFKCynQckgtQmUhTMgCNOa23kng3W9e2_Q9A0iU4ZDaQ/exec
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Öitabamoe¤¬ÉÁ¤¯¡¢¸½Âå½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¡×
itabamoe¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¤Î¹¹ð¶È³¦¤Ç½÷ÀÁü¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸½Âå¥¢ー¥È¤Î¼çÂê¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£Â¿ÍÍÀ¤¬ëð¤ï¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÊÑÁ«¤¹¤ë½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂª¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤äÉ½¸½¤ÎÊÑÁ«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
http://tagboat.co.jp/itabamoe_emotional_gravity/
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â)18:00-20:00
²ñ¾ì¡§tagboat¡¡
Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª°û¤ßÊª¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡§18:00-18:20¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ë¡Û
¿·ºî¤äÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â)20:00¤«¤é
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tagboat.com/products/list.php?author_id=1008280
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
itabamoe
1991Ç¯ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£½÷ÀÁü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä´¶¾ð¤Î±ü¹Ô¤¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀþ¤È¹½¿Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â) ～ 9·î9Æü(²Ð)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-19:00¡¡µÙÏ¡§Æü·î½Ë
¢¨½éÆü¤Î8·î22Æü(¶â)¤Ï17:00¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×
²ñ¾ì¡§tagboat
¢©103-0006 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÙÂôÄ®7-1 ¥¶¡¦¥Ñー¥¯¥ì¥Ã¥¯¥¹¿Í·ÁÄ® 1F
Å¸Í÷²ñ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
http://tagboat.co.jp/itabamoe_emotional_gravity/