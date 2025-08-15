【8月18日グランドオープン】個室完備の博多酒場「あいらしか 大和店」- 生ビール何杯飲んでも0円キャンペーン実施！

株式会社 FS.shake

博多酒場「あいらしか 大和店」を2025年8月18日（月）にグランドオープンいたします。

大和駅から徒歩すぐ、個室完備のくつろぎ空間で、本場博多の味とおもてなしをご提供します。

■オープンキャンペーン

オープンを記念して、8月18日（月）～20日（水）の3日間限定で「生ビール何杯飲んでも0円」キャンペーンを実施します。

制限時間：2時間制

飲み残しは正規料金を頂戴します

お通し代は別途頂戴いたします

グループ全員があいらしか公式Instagramフォロー必須

290円（税込319円）以上の商品をお一人様2オーダー必須

■おすすめメニュー

あいらしかの魅力は、博多名物と九州の美味しさを詰め込んだラインナップ。

中でも外せない逸品をご紹介します。

博多もつ鍋：ぷりぷりの国産牛もつと特製スープが絶品。〆の麺まで楽しめます。

博多串焼き：香ばしく焼き上げた串焼きは、タレ・塩どちらもおすすめ。

鉄鍋餃子：パリッと香ばしいジューシーな餃子は熱々の鉄板で提供。ビールとの相性抜群。

■店舗の魅力ポイント

個室完備：デートから宴会まで幅広く対応可能

深夜営業：翌4時まで営業、二次会・三次会にも◎

大人数宴会OK：最大130席の広々空間

■店舗概要

店名：博多酒場 あいらしか 大和店

住所：〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-2-7 ワタルビル1階・2階

アクセス：大和駅より徒歩1分

営業時間：月～金 16:00～翌4:00／土日祝 13:00～翌4:00

電話：046-204-4277

席数：130席

公式Instagram：https://www.hotpepper.jp/strJ004090776/

グルメサイト：https://www.instagram.com/airashika_mania/

株式会社FS.shake

住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階

TEL：03-5927-1703

お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com

事業内容：飲食店経営

企業サイト：https://www.fs-shake.com/

担当者：國井（クニイ）



お問合せの際はPRタイムズを見たとご連絡いただけますととスムーズです。