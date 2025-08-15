【8月18日グランドオープン】個室完備の博多酒場「あいらしか 大和店」- 生ビール何杯飲んでも0円キャンペーン実施！
博多酒場「あいらしか 大和店」を2025年8月18日（月）にグランドオープンいたします。
大和駅から徒歩すぐ、個室完備のくつろぎ空間で、本場博多の味とおもてなしをご提供します。
■オープンキャンペーン
オープンを記念して、8月18日（月）～20日（水）の3日間限定で「生ビール何杯飲んでも0円」キャンペーンを実施します。
制限時間：2時間制
飲み残しは正規料金を頂戴します
お通し代は別途頂戴いたします
グループ全員があいらしか公式Instagramフォロー必須
290円（税込319円）以上の商品をお一人様2オーダー必須
■おすすめメニュー
あいらしかの魅力は、博多名物と九州の美味しさを詰め込んだラインナップ。
中でも外せない逸品をご紹介します。
博多もつ鍋：ぷりぷりの国産牛もつと特製スープが絶品。〆の麺まで楽しめます。
博多串焼き：香ばしく焼き上げた串焼きは、タレ・塩どちらもおすすめ。
鉄鍋餃子：パリッと香ばしいジューシーな餃子は熱々の鉄板で提供。ビールとの相性抜群。
■店舗の魅力ポイント
個室完備：デートから宴会まで幅広く対応可能
深夜営業：翌4時まで営業、二次会・三次会にも◎
大人数宴会OK：最大130席の広々空間
■店舗概要
店名：博多酒場 あいらしか 大和店
住所：〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-2-7 ワタルビル1階・2階
アクセス：大和駅より徒歩1分
営業時間：月～金 16:00～翌4:00／土日祝 13:00～翌4:00
電話：046-204-4277
席数：130席
公式Instagram：https://www.hotpepper.jp/strJ004090776/
グルメサイト：https://www.instagram.com/airashika_mania/
株式会社FS.shake
住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階
TEL：03-5927-1703
お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com
事業内容：飲食店経営
企業サイト：https://www.fs-shake.com/
担当者：國井（クニイ）
お問合せの際はPRタイムズを見たとご連絡いただけますととスムーズです。