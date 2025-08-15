¡ÖIntel Boot Up ¡×8/28¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ·èÄê¡£¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù´ÆÆÄµµ»³ÍÛÊ¿»á¡¢Khaki²£¸¶»á¤Ê¤É¡¢°Û¶È¼ï¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢À©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢CEO¡§¿· ÏÂÌé¡¢URL¡§https://www.borndigital.co.jp¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢CG¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCGWORLD¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨»¿¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIntel Boot Up -Creative Sparks Begin Here!-¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Khaki¤Î²£¸¶ÂçÏÂ»á¡¢±ÇÁü¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¥±¥¤¥´¥¤¥Î¥¦¥¨»á¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥è¥·¥À¥¿¥«¥æ¥»á¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¤Îµµ»³ÍÛÊ¿»á¡¢P.A.WORKS¤Î»ÔÀî¸µÀ®»á¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÅÐÃÅ¡£
À¸À®AI¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºî²è¤ÈCG¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÎÀ©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³èÍÑ½Ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://cgworld.jp/special/intel-boot-up/vol1/
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ
µ¯Æ°¤¹¤ë¡¢¼¡¤Î¤Ò¤é¤á¤
°Û¶È¼ï¤ÎÃÎ¸«¤¬¸òº¹¤·¡¢¤Ò¤é¤á¤¤¬Áö¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶È³¦¤ÇËá¤«¤ì¤¿À©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¡ÊTIPS¡Ë¤ä¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³èÍÑ½Ñ¤ò¶¦Í¡£
Intel¤ÎºÇ¿·CPUÅëºÜPC¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ëÁÏºî´Ä¶¤Î¿Ê²½¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¹ç¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃÎ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤Î¤Ò¤é¤á¤¡×¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¡¦CG¡ßAIºÇÁ°Àþ ～¸½¾ìÌÜÀþ¤ÇÃµ¤ë³èÍÑ¤Î¸½ºßÃÏ～
Speaker¡§²£¸¶ ÂçÏÂ »á¡ÊKhaki¡Ë
¡¦¹âÌ©ÅÙ¥âー¥·¥ç¥ó¤È²èÌÌÀß·× ¨¡ ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹Âç²òË¶
Speaker¡§¥±¥¤¥´¥¤¥Î¥¦¥¨ »á¡¦¥è¥·¥À¥¿¥«¥æ¥ »á
¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥ë¥ー¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ ¨¡ ¾¯¿Í¿ô¤ÇÁö¤ê¤¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÉñÂæÎ¢
Speaker¡§Yo¡ùHey/µµ»³ÍÛÊ¿ »á
¡¦P.A.WORKS¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî½Ñ ¨¡ ¡Ø¶ðÅÄ¾øÎ±½ê¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤Ë¸«¤ëºî²è¡ßCG¤ÎÍ»¹ç
»ÔÀî ¸µÀ® »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¨ー¥ïー¥¯¥¹ 3DCGÉôÉôÄ¹¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/170_1_fcb38e94f29ae433fb63274720e79e8d.jpg?v=202508150628 ]
https://cgworld.jp/special/intel-boot-up/vol1/
¢£¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤Ï
¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦±Ç²è¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ä¡¢À½Â¤¡¦·úÃÛ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ëÊý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬Í¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢µ»½Ñ½¬ÆÀ¤ËÌòÎ©¤Ä½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î´ë²è±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.borndigital.co.jp
¢£CGWORLD¤È¤Ï
CGWORLD¤ÏÁÏ´©26Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿CG¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·úÃÛ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀìÌç»ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤äµá¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¶È³¦¤Î¡Èº£¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
https://cgworld.jp