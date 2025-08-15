【JOURNAL STANDARD FURNITURE】 NEWoMan高輪店オープン

株式会社ベイクルーズ

「JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社：東京都渋谷区) の JOURNAL STANDARD FURNITUREは、9月12日(金)にJR東日本が展開する新たな都市型商業施設「ニュウマン高輪」に【JOURNAL STANDARD FURITURE ニュウマン高輪店】をオープンいたします。

16店舗目となるニュウマン高輪店は約90坪の広々とした店内にオリジナルの家具、雑貨、照明に加え、トレンドを感じられる旬な国内外の家具、雑貨を取り扱います。

また、オープンに合わせオリジナル家具のニューラインを発表。

既存のオリジナル家具よりも高品質でタイムレスな商品を展開するほか、オープン限定イベントとして店内に売店をイメージした「TAKANAWA SOUVENIR SHOP」をショップインで展開いたします。

日本と世界を結ぶ新たな玄関口・高輪の顔となるニュウマン高輪にオープンする【ニュウマン高輪店】にどうぞご期待ください。

◇NEW LINE

新たなインテリアラインを発表いたします。

コンセプトは”The Modern Age Artisan”。

モダンで高品質、タイムレスなインテリアを提案いたします。

LINE UP ※一部

◇SOUVENIR SHOP

MARCO SOFA / 275,000円PORTO DINING TABLE STONE / 352,000円FAVIKEN SIDE BOARD / 682,000円 （価格はすべて税込)

オープンを記念して、ショップの中に「TAKANAWA SOUVENIR SHOP」が登場！

さまざまなブランドと”ここでしか買えない土産モノ”をテーマに集められた商品を展開。

中には1点モノや限られた数量しか作られてないアイテムも。

◇JOURNAL STANDARD FURITURE

ロゴデータ

「JOURNALくんとSTANDARDさんが住む家」

時流をとらえたファッションのようなスタイルを提案するJOURNAL STANDARDのインテリアブランド。

JOURNAL STANDARDの”LADIE’S”、”L’ESSAGE”、”MEN’S”、”HOMESTEAD”のエッセンスを取り入れたオリジナルアイテムと、トレンドを感じられる国内外の旬なブランドを組み合わせ、JOURNALくんとSTANDARDさんが思いっきり自分らしく楽しんで暮らしている、そんなインテリアを提案します。

URL：https://acme.co.jp/js-furniture/

Instagram：https://www.instagram.com/js_furniture/

◇概要

店舗名：JOURNAL STANDARD FURNITURE NEWoMan高輪店

開業日：2025年9月12日(金)

営業時間：11時～20時 / 定休日はNEWoMan高輪の休館日に準ずる

住所：〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2 ニュウマン高輪 South 4F

電話番号：03-4335-4902

画像素材はこちらよりダウンロードください。(https://7.gigafile.nu/0914-ded27a1d4e78ce6609f01db9739bd9438)

◇会社概要

株式会社ベイクルーズ

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長：窪田 祐

取締役CEO：杉村 茂

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/(http://www.baycrews.co.jp/)