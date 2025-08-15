世界に一つだけの「黒留袖リメイクウェア」誕生。日本の伝統文化と職人技術を未来へつなぐブランド 「HIBANA」 がマクアケで先行販売開始

株式会社 アンドスター

株式会社アンドスター（本社：福岡市、代表取締役：福田真大）は、着られなくなった黒留袖をアップサイクルし、日常で楽しめるファッションへと生まれ変わらせたブランド「HIBANA」を立ち上げました。2025年8月18日より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始。日本の職人技術を継承し、廃棄着物の削減と文化の持続可能性に挑戦します。

クラウドファンディング実施の背景と想い

日本では年間数百万着の着物が処分されています。その多くは、結婚式など慶事で使用される黒留袖を含み、思い出や歴史を宿したまま眠り続けています。国内の縫製工場や職人の減少も深刻化する中、私たちは「文化と技術を未来へつなぐ服づくり」を使命に、「HIBANA」を立ち上げました。

■ 商品の特徴

一点物の特別感

同じ柄は二つと存在しない、世界に一つだけのデザイン。

日常使いできるデザイン

着物ならではの色彩とモチーフを現代的にアレンジし、シャツ・バッグ・アウターなどに展開。

職人による高品質仕立て

国内工場で一点ずつ手作業で縫製。生地の風合いを最大限に活かします。

サステナブルな取り組み

廃棄着物のアップサイクルで廃棄量削減に貢献。

■ 今後の展望

マクアケでの先行販売後は、海外ポップアップストアやオンライン販売を強化し、欧米市場やインバウンド観光客への展開を予定。将来的には「Made in Japanのアップサイクルブランド」として、世界的な認知を目指します。

