世界に一つだけの「黒留袖リメイクウェア」誕生。日本の伝統文化と職人技術を未来へつなぐブランド 「HIBANA」 がマクアケで先行販売開始
株式会社アンドスター（本社：福岡市、代表取締役：福田真大）は、着られなくなった黒留袖をアップサイクルし、日常で楽しめるファッションへと生まれ変わらせたブランド「HIBANA」を立ち上げました。2025年8月18日より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始。日本の職人技術を継承し、廃棄着物の削減と文化の持続可能性に挑戦します。
https://www.makuake.com/project/hibana/
クラウドファンディング実施の背景と想い
日本では年間数百万着の着物が処分されています。その多くは、結婚式など慶事で使用される黒留袖を含み、思い出や歴史を宿したまま眠り続けています。国内の縫製工場や職人の減少も深刻化する中、私たちは「文化と技術を未来へつなぐ服づくり」を使命に、「HIBANA」を立ち上げました。
■ 商品の特徴
一点物の特別感
同じ柄は二つと存在しない、世界に一つだけのデザイン。
日常使いできるデザイン
着物ならではの色彩とモチーフを現代的にアレンジし、シャツ・バッグ・アウターなどに展開。
職人による高品質仕立て
国内工場で一点ずつ手作業で縫製。生地の風合いを最大限に活かします。
サステナブルな取り組み
廃棄着物のアップサイクルで廃棄量削減に貢献。
■ 今後の展望
マクアケでの先行販売後は、海外ポップアップストアやオンライン販売を強化し、欧米市場やインバウンド観光客への展開を予定。将来的には「Made in Japanのアップサイクルブランド」として、世界的な認知を目指します。
支援募集プロジェクトの概要
