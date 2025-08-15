新生活をもっとクリアに--初めての補聴器体験を快適にする

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

年齢とともに、家族との会話やテレビの音が聞き取りにくくなることは少なくありません。初めて補聴器を使う方にとって、Cearvolの補聴器は便利でありながら、少し慣れが必要な存在でもあります。スマートフォンでの通話や動画視聴、家族とのボイスメッセージでの会話など、日常の音を自然に楽しむためには、使い方を少しずつ覚えることが大切です。

Tip 1: 快適な装着感を得るには

1. 自分に合ったイヤーチップを選ぶ

Cearvolの補聴器は複数サイズのイヤーチップが付属。まずは中サイズから試し、必要に応じて小・大サイズを使い分けます。耳穴にやさしくフィットすることが、音のクリアさと快適さの基本です。

Cearvol 集音器Amazon :https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F14楽天公式ショップを見る :https://item.rakuten.co.jp/cearvol/diamond/

2. 挿入角度を調整

軽く回す・傾けるなど、安定感がある位置を見つけることで、長時間の使用でも疲れにくくなります。耳が小さい方には、よりコンパクトなモデルがおすすめです。

Tip 2: 音量とモードの調整で快適な聞こえ

低音量から始める：耳を慣らすため、最初は低音量からスタート。会話がクリアに聞こえるまで徐々に調整します。

公式サイトでチェック :https://cearvol.com/?source=prtimes&campaign=tips

シーンに合わせたモード選択：Cearvol Bluetooth補聴器は、室内モード・会話モード・レストランモード・交通モードなど、環境に合わせたモード切替が可能。騒がしい場所でも会話が聞き取りやすくなります。

Tip 3: 初めての使用は段階的に

4週間のアジャストプランで耳と脳を徐々に慣らすと、補聴器の使用が自然になります。

- 第1週：自宅で1～2時間、家事や会話で慣れる- 第2週：静かな屋外で3～4時間、鳥の声や足音を感じる- 第3週：カフェや小規模な公共の場で5～6時間、声の聞き取りを確認- 第4週：外出先や旅行先でも自由に使用、生活全体で自然に音を楽しむ

この段階的な調整で、初めの違和感や軽い耳の疲れも徐々に解消されます。

Tip 4: サポートと継続が安心のカギ

補聴器の使用に不安がある場合は、遠慮せずサポートを活用してください。Cearvolでは電話やメール、ライブチャットで操作方法や音量調整のアドバイスを受けることができます。毎日少しずつ使い続けることで、耳が音に慣れ、会話や電話、音楽がより快適に楽しめるようになります。

【期間限定セール情報】

日頃のご愛顧に感謝して、Cearvol Diamond X1を特別割引でご提供いたします。

Amazon 折引券キャンペーン

割引額：\11,990 OFF（24％OFF相当）

期間：2025年8月12日 0:00 JST ～ 2025年8月25日 23:59 JST

販売ページ：Amazon商品ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F14)

初めて補聴器を使う方でも安心して試せるCearvol Diamond X1で、毎日の会話や音楽をよりクリアに楽しんでみませんか？