GLIÉðÂ¢¾®¿ù¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë2025¡¡²Ê³Ø¡ß±Ñ¸ì¡ßÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃµµæ¿´¤¬Âç¤­¤¯À®Ä¹¡ª

¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·¿±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖGLI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡×¤Ï¡¢ÉðÂ¢¾®¿ù¹»¤Ç¡¢2025Ç¯7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë～25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖGLIÉðÂ¢¾®¿ù¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¿Ê³Ø¤ò»Ù±ç¤¹¤ëGLI¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤È¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï²Ê³Ø¼Â¸³¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃµµæ¿´¤ò°ú¤½Ð¤¹4Æü´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[¥×¥í¥°¥é¥à¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò(°ìÉôÈ´¿è)]
DAY1¤è¤ê¡§²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ªÃ±½ãµ¡³££±.
¡Ö³ê¼Ö¡×¤ä¡Ö¥ì¥Ðー¡×¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊÃ±½ãµ¡³£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢¥À¥ó¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë³ê¼Ö¤òºîÀ®¡£
¡Ö·î¤Ç¤Ï29kg¤¬5kg¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É½ÅÎÏ¤Î°ã¤¤¤â³Ø¤Ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤ª¤â¤Á¤ãºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥ÀーÌò¤äºî¶ÈÃ´Åö¤ò·è¤á¡¢¥Áー¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
DAY3¤è¤ê¡§²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ªÃ±½ãµ¡³££².
¡Ö¤Ê¤¼¼«Å¾¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï´Ý¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ëà»¤¤Î¸¶Íý¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢»æ¤Ç¥íー¥éー¥³ー¥¹¥¿ー¤òºîÀ®¡£
¸á¸å¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥°¥ëー¥×È¯É½¤ò¼Â»Ü¡£±Ñ¸ì¤ÇÆ²¡¹¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤Î4Æü´Ö
º£²ó¤Î¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Â¸³¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¡¦¥Áー¥à¥ïー¥¯¡¦±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÁí¹çÅª¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¿·¤·¤¤Í§Ã£¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡×¡Ö¼ÁÌä¤¹¤ë¡×¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¾Ð´é¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤¬¸òº¹¤¹¤ë½¼¼Â¤Î4Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://gli-english.com/summer-school-musashikosugi2025-report/
[»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¥¹¥¿ー¥È]
¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡Ù¶µ°é¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÅÌÚ¶µ°é¥µ¥í¥ó¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡¢¸½ºß¥â¥Ë¥¿ーÀ¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌµÎÁÀâÌÀ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://kaburaki-educonsul.com/clp/salonmonitor-seminar/
¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û
¡þ³ô¼°²ñ¼ÒÅÌÚ¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¶µ°é¤ª¤è¤Ó¿Ê³Øµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¶µ°é¥×¥é¥ó¤òÀß·×¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ Global Learner¡Çs Institute¡ÊGLI¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GLI¤Ï¡¢À²³¤¡¦¹Èø¡¦ÉðÂ¢¾®¿ù¤Î¹»¼Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·¿±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£ÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¤òCLIL¡ÊÆâÍÆ¸À¸ìÅý¹ç·¿³Ø½¬¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤È»×¹ÍÎÏ¡¦ÁÏÂ¤ÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë°éÀ®¡£¤ª»ÒÍÍ¤Î¸ÄÊÌ¤Î¿ÊÏ©Àß·×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÌ³Ø·¿¼õ¹Ö¥³ー¥¹¡¡"GLI"¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://gli-english.com/)
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¥³ー¥¹¡¡"GLI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó"¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://gli-english.com/online-lp1/)
