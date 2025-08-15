¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¥¿¥¤¥Þ¥óÉñÂæ～·Ý¿ÍÍ¿ÂÀÏº¡¡¤»ー¤Î¡ªÉ¡¿å¤¬¥À¥é¥À¥é¥À¥é～¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¥¿¥¤¥Þ¥óÉñÂæ～·Ý¿ÍÍ¿ÂÀÏº¡¡¤»ー¤Î¡ªÉ¡¿å¤¬¥À¥é¥À¥é¥À¥é～¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¿´ºØ¶¶¶Ú2ÃúÌÜ·à¾ì»þÂå¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ø¥¿¥¤¥Þ¥óÉñÂæ¡Ù¡£¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬´ë²è¤«¤é¹½À®¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ºòÇ¯°ìÅÙ¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥â¥Î¥Þ¥Í¡¦¥²ー¥à¤Ê¤É¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥Êー¤«¤é¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Í¥¿¤Ê¤ÉÆ±´ü¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾åÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿£²¿Í¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥Þ¥ó¾¡Éé¤ÇÉñÂæ¤ËÄ©¤à¡ª
¤µ¤é¤Ë³Æ¸ø±é¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤â¡©¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ã¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¡ä
²¿¤ä ¤³¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡©
¤ªÁ°¡¢»õ¤¬²«¿§¤¤¤¼¡£
½÷¤Ë¤ã¸·¤·¤¤¥±¥ó¥³¥Ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤«¡£
¤Ã¤¿¤¯¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£
´Ñ¤Ë¤¤Æ¤Í
¡ã¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡ä
¤ª¡ª¤¨¤¨¤ä¤ó¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª
º£Ç¯¤â¥¿¥¤¥Þ¥óÉñÂæ³«ºÅ¡ª
¤·¤«¤âÁ´¹ñZepp¥Ä¥¢ー¤ä¤ó¤«¡ª¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤Êー¡ª
¥²¥¹¥È¤È¤«¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç´üÂÔ´üÂÔ¤ÎÂç´üÂÔ¤Ç¤¹¤Ê¡ª
¤³¤ê¤ã¤¢Íè¤ë¤·¤«¤Í¤¨¤Ê¡ª
¤¢～¤ó¡©¾åÅù¤À¤è¡ª¤Ï¡©
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¡Ò½Ð±é¡Ó ¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡ÊSMA¡Ë¥²¥¹¥È¡§¿ï»þÈ¯É½¡ª
¡ÒÎÁ¶â¡Ó 5,000±ß¡ÊÁ°Çä¡Ë¡¿5,500±ß¡ÊÅöÆü¡Ë
¢£Âçºå¸ø±é
¡ÒÆü»þ¡Ó 11·î9Æü(Æü) 16:30³«¾ì¡¿17:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó Zepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë¡¡
¢£Ê¡²¬¸ø±é
¡ÒÆü»þ¡Ó 11·î24Æü(·î¡¦½Ë) 17:00³«¾ì¡¿17:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó Zepp Fukuoka
¢£»¥ËÚ¸ø±é
¡ÒÆü»þ¡Ó 12·î21Æü(Æü) 15:00³«¾ì¡¿15:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó Zepp Sapporo
¢£Ì¾¸Å²°¸ø±é
¡ÒÆü»þ¡Ó 1·î25Æü(Æü) 17:30³«¾ì¡¿18:00³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡ÓZepp Nagoya
¢£Åìµþ¸ø±é
¡ÒÆü»þ¡Ó2·î1Æü(Æü) 16:30³«¾ì¡¿17:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡ÓZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë¡¡
¡Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ó FANY¥Á¥±¥Ã¥È https://ticket.fany.lol/ ¤Û¤«
¢¡FANYÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¡§8·î16Æü(ÅÚ)11:00～8·î19Æü(²Ð)11:00
¢¡°ìÈÌÈ¯Çä¡§8·î23Æü(ÅÚ)10:00