¡Ú¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÛËÌ³¤Æ»¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤ÈÆüËÜ¼ò¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥åÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹ ³ñß·Ê¸Çî¤ÈÆüËÜ¼ò¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤¬Â£¤ë¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ
¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»ÔÃæ¸æÎÁ¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡§°Ë²ìÍµ¼£¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡¢¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹ ³ñß·Ê¸Çî¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏÂ¿©Ä´Íý¿Í¤È¤·¤Æ25Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÉÕ¤±¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÌÓ³ª¤ÈÈÁÎ©³ µÆ²Ö¿»¤·¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Á°ºÚ5¼ï¤Î°ìÉÊ¡ÖÉÙÎÉÌî»º¤µ¤¯¤é¶Ì»Ò¤ÈËÌ³¤Æ»»º±ÀÃ°¡×¡¢µÛ¤¤Êª¡ÖËÌ³¤Æ»»º´îÃÎ¼¡Æ»ÌÀ»ûÍÈ¤²¡¡¤¢¤ª¤µÉ÷Ì£¡×¡¢¼ÑÊª¡ÖÍå±±»º¶äÃÌ£Á¹¼Ñ¡×¡¢¿©»ö¡ÖÉÙÎÉÌî»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«³ø¿æ¤¡¡ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¤»¡×¤Ê¤É¡¢Á´10ÉÊ¤«¤é¤Ê¤ëÆÃÊÌ²ñÀÊÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤ÎÄ¯Ë¾¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¥½¥à¥ê¥¨¡ÖSAKE¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆ»Æâ¤äÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·È¯¸«¡¦ºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÇÀ¶È¤äµù¶È¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢À¾Éð¥°¥ëー¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¡×¡¢¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤ò¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×ÆÃÊÌ²ñÀÊÎÁÍý
³ñß·ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹¤ÈSAKE¥Ç¥£¥×¥í¥Þ
ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹¡¡³ñß·Ê¸Çî¤¬Â£¤ë¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×³µÍ×
¡ÚÆü ÉÕ¡Û¡¡2025Ç¯ 10·î 25 Æü(ÅÚ)
¡Ú»þ ´Ö¡Û¡¡£±.6:30P.M.¡¡£².7:00P.M.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤´Í½Ìó¤ÏÁ°Æü12:00NOON¤Þ¤Ç
¡Ú²ñ ¾ì¡Û¡¡¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê12³¬¡Ë¡¿ÏÂ¿©¤«¤é¤Þ¤Ä
¡ÚÎÁ ¶â¡Û¡¡1 Ì¾¤µ¤Þ \20,000 ¡¿SEIBU PRINCE GLOBAL REWARDS²ñ°÷ \19,000
¡ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ä ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò 4 ¼ïÎà¥»¥Ã¥È 1Ì¾¤µ¤Þ \7,000
¡ÚÄê °÷¡Û¡¡35Ì¾¤µ¤Þ¡ã¤´Í½ÌóÀ©¡ä
¡Ú¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó·¸ TEL:0167-22-1184¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10:00A.M.～5:00P.M.¡Ë
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹¡¡³ñß·Ê¸Çî¤¬Â£¤ë¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×¤ªÉÊ½ñ¤
¡ãºÂÉÕ¤¡ä
ËÌ³¤Æ»»ºÌÓ³ª¤ÈÈÁÎ©³ µÆ²Ö¿»¤·
¡ãÁ°ºÚ5¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä
È¡´Û»º¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤È¾Æ¤Ç¬¤Î¾ÂÅÄÏÂ¤¨¡¡¡¡
ÉÙÎÉÌîµíÆý¤È¤Ó¤Ã¤³Æ¦Éå¡¡»Ý½Ð½Áñ²¡¡Å·¥¥ã¥Ó¥¢
ËÌ³¤Æ»»º²Ü°Ðòº½òé±¾ø¤·¡¡óè¹Ãñ²
ÉÙÎÉÌî»º¤µ¤¯¤é¶Ì»Ò¤ÈËÌ³¤Æ»»º±ÀÃ°
ÉÙÎÉÌî¾®Çþ¤ÈÊÆÊ´¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤¢¤ó´Î¥Ðー¥¬ー
¡ãµÛ¤¤Êª¡ä
ËÌ³¤Æ»»º´îÃÎ¼¡Æ»ÌÀ»ûÍÈ¤²¡¡¤¢¤ª¤µÉ÷Ì£
¡ã¤ªÂ¤¤ê¡ä
ËÌ³¤Æ»»ºÁ¯µû»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡ã¾Æ¤Êª¡ä
ËÌ³¤Æ»»º½©ÅáµûÍ®°Ã¾Æ¤
ËÌ³¤Æ»»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÅâÍÈ¤²¡¡Àù¤ê¤«¤é¤¹¤ß
¡ã¼Ñ¡¡Êª¡ä
Íå±±»º¶äÃÌ£Á¹¼Ñ
¡ã¶¯¡¡ºè¡ä
ËÌ³¤Æ»»º¶¾ÇþÊ´¤Î¾Æ¤¶¾Çþ¤¬¤
ËÚ±ä»º¥µ¥í¥Ù¥Ä¹ç³ûÅÚº´¾ø¤·
¡ã¿©¡¡»ö¡ä
ÉÙÎÉÌî»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«³ø¿æ¤¡¡ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¤»
ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâ¥µー¥â¥ó»³¤ï¤µ¤Ó¾ßÌýÄÒ¤±¡¡ËÌ³¤Æ»»º¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±
¡ã¹á¤ÎÊª¡ä
Éó¤È¸Õ±»¤Î¤ªÄÒÊª
¡ãÎ±¤áÏÐ¡ä
°¦ÊÌ»º¤¤Î¤³ðÄ½Á
¡ã¿å²Û»Ò¡ä
ÉÙÎÉÌî»º¥ï¥¤¥ó¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤È¾Æ¤²Ø»Ò¤Î¥±ー¥¡¡ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¥¢¥¤¥¹Åº¤¨
ËÌ³¤Æ»»ºÌÓ³ª¤ÈÈÁÎ©³ µÆ²Ö¿»¤·
ËÌ³¤Æ»»ºÁ¯µû»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
ÉÙÎÉÌî»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«³ø¿æ¤¡¡ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¤»
ÉÙÎÉÌî»º¥ï¥¤¥ó¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤È¾Æ¤²Ø»Ò¤Î¥±ー¥¡¡ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¥¢¥¤¥¹Åº¤¨
¡ÖSAKE ¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¡×¸·Áª¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò
¡ã»°½Å¸©¡ä¡¡ºî¡¡²íÇµÃÒ¡¡Ãæ¼è¡¡½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºÂÉÕ¤¡¦Á°ºÚ¡¦µÛ¤¤Êª]
¡ãÀÅ²¬¸©¡ä¡¡°ë¼«Ëý¡¡ËÜ¾úÂ¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¤ªÂ¤¤ê]
¡ãÊ¡Åç¸©¡ä¡¡»³ÇÑ½ãÊÆ¡¡Ëö×¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¾ÆÊª¡¦¼ÑÊª]
¡ãÀÐÀî¸©¡ä¡¡¼ê¼èÀî¡¡½ãÊÆ¼ò¡¡niji
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¶¯ºè¡¦¿©»ö]
SAKE¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¸·Áª¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò¤Î¥»¥Ã¥È
¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹¡¡³ñß·Ê¸Çî
¢£·ÐÎò
1999Ç¯ »¥ËÚ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡Æþ¼ÒÇÛÂ°
2016Ç¯ »¥ËÚ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡±ã²ñÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹
2020Ç¯ ¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡°ÛÆ°
2024Ç¯ ¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹
¢£¼õ¾ÞÎò
2008Ç¯ ËÌ³¤Æ»ÆüËÜÎÁÍýÅ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡Í¥½¨¾Þ
2009Ç¯ ËÌ³¤Æ»ÆüËÜÎÁÍýÅ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡ËÌÁ´Ä´Íý»öÄ¹¾Þ
2013Ç¯ Âè18²óËÌ³¤Æ»ÆüËÜÎÁÍýµ»Ç½¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡Í¥½¨¾Þ
ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹ ³ñß·Ê¸Çî
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê8·î15Æü¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ä¶ÈÆâÍÆ¤ä»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¥á¥Ë¥åー¡¢»ºÃÏ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ìÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë¤è¤êÀ½Â¤²ñ¼ÒÅù¡ÊÅö¼Ò¤Î¿©ºà»ÅÆþÀè¡Ë¤ËÉ½¼¨µÁÌ³¤Î¤¢¤ëÆÃÄê¸¶ºàÎÁ8ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ýËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»³Æ°Ì¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï
¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡¥»ー¥ë¥¹¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
TEL: 0167-22-1118¡¡¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡¡FAX: 0167-22-1189¡¡
https www. princehotels.co.jp/shinfurano/