¡Ú¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÛËÌ³¤Æ»¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤ÈÆüËÜ¼ò¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥åÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹ ³ñß·Ê¸Çî¤ÈÆüËÜ¼ò¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤¬Â£¤ë¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ

³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É

¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»ÔÃæ¸æÎÁ¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡§°Ë²ìÍµ¼£¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡¢¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹ ³ñß·Ê¸Çî¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏÂ¿©Ä´Íý¿Í¤È¤·¤Æ25Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÉÕ¤±¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÌÓ³ª¤ÈÈÁÎ©³­ µÆ²Ö¿»¤·¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Á°ºÚ5¼ï¤Î°ìÉÊ¡ÖÉÙÎÉÌî»º¤µ¤¯¤é¶Ì»Ò¤ÈËÌ³¤Æ»»º±ÀÃ°¡×¡¢µÛ¤¤Êª¡ÖËÌ³¤Æ»»º´îÃÎ¼¡Æ»ÌÀ»ûÍÈ¤²¡¡¤¢¤ª¤µÉ÷Ì£¡×¡¢¼ÑÊª¡ÖÍå±±»º¶äÃ­Ì£Á¹¼Ñ¡×¡¢¿©»ö¡ÖÉÙÎÉÌî»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«³ø¿æ¤­¡¡ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¤»¡×¤Ê¤É¡¢Á´10ÉÊ¤«¤é¤Ê¤ëÆÃÊÌ²ñÀÊÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤ÎÄ¯Ë¾¤ÈÍî¤ÁÃå¤­¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¥½¥à¥ê¥¨¡ÖSAKE¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆ»Æâ¤äÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·È¯¸«¡¦ºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÇÀ¶È¤äµù¶È¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î³èÀ­²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢À¾Éð¥°¥ëー¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¡×¡¢¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤ò¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×ÆÃÊÌ²ñÀÊÎÁÍý


³ñß·ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹¤ÈSAKE¥Ç¥£¥×¥í¥Þ

ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹¡¡³ñß·Ê¸Çî¤¬Â£¤ë¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×³µÍ×


¡ÚÆü ÉÕ¡Û¡¡2025Ç¯ 10·î 25 Æü(ÅÚ)


¡Ú»þ ´Ö¡Û¡¡£±.6:30P.M.¡¡£².7:00P.M.


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤´Í½Ìó¤ÏÁ°Æü12:00NOON¤Þ¤Ç


¡Ú²ñ ¾ì¡Û¡¡¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê12³¬¡Ë¡¿ÏÂ¿©¤«¤é¤Þ¤Ä


¡ÚÎÁ ¶â¡Û¡¡1 Ì¾¤µ¤Þ \20,000 ¡¿SEIBU PRINCE GLOBAL REWARDS²ñ°÷ \19,000


¡ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ä ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò 4 ¼ïÎà¥»¥Ã¥È 1Ì¾¤µ¤Þ \7,000


¡ÚÄê °÷¡Û¡¡35Ì¾¤µ¤Þ¡ã¤´Í½ÌóÀ©¡ä


¡Ú¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û


¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó·¸ TEL:0167-22-1184¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10:00A.M.～5:00P.M.¡Ë


¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹¡¡³ñß·Ê¸Çî¤¬Â£¤ë¡Ö½©¤Î¾ÞÌ£²ñ¡×¤ªÉÊ½ñ¤­


¡ãºÂÉÕ¤­¡ä


ËÌ³¤Æ»»ºÌÓ³ª¤ÈÈÁÎ©³­ µÆ²Ö¿»¤·


¡ãÁ°ºÚ5¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä


È¡´Û»º¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤È¾Æ¤­Ç¬¤Î¾ÂÅÄÏÂ¤¨¡¡¡¡


ÉÙÎÉÌîµíÆý¤È¤Ó¤Ã¤³Æ¦Éå¡¡»Ý½Ð½Áñ²¡¡Å·¥­¥ã¥Ó¥¢


ËÌ³¤Æ»»º²Ü°Ðòº½òé±¾ø¤·¡¡óè¹Ãñ²


ÉÙÎÉÌî»º¤µ¤¯¤é¶Ì»Ò¤ÈËÌ³¤Æ»»º±ÀÃ°


ÉÙÎÉÌî¾®Çþ¤ÈÊÆÊ´¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤¢¤ó´Î¥Ðー¥¬ー


¡ãµÛ¤¤Êª¡ä


ËÌ³¤Æ»»º´îÃÎ¼¡Æ»ÌÀ»ûÍÈ¤²¡¡¤¢¤ª¤µÉ÷Ì£


¡ã¤ªÂ¤¤ê¡ä


ËÌ³¤Æ»»ºÁ¯µû»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»


¡ã¾Æ¤­Êª¡ä


ËÌ³¤Æ»»º½©ÅáµûÍ®°Ã¾Æ¤­


ËÌ³¤Æ»»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÅâÍÈ¤²¡¡Àù¤ê¤«¤é¤¹¤ß


¡ã¼Ñ¡¡Êª¡ä


Íå±±»º¶äÃ­Ì£Á¹¼Ñ


¡ã¶¯¡¡ºè¡ä


ËÌ³¤Æ»»º¶¾ÇþÊ´¤Î¾Æ¤­¶¾Çþ¤¬¤­


ËÚ±ä»º¥µ¥í¥Ù¥Ä¹ç³ûÅÚº´¾ø¤·


¡ã¿©¡¡»ö¡ä


ÉÙÎÉÌî»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«³ø¿æ¤­¡¡ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¤»


ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâ¥µー¥â¥ó»³¤ï¤µ¤Ó¾ßÌýÄÒ¤±¡¡ËÌ³¤Æ»»º¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±


¡ã¹á¤ÎÊª¡ä


Éó¤È¸Õ±»¤Î¤ªÄÒÊª


¡ãÎ±¤áÏÐ¡ä


°¦ÊÌ»º¤­¤Î¤³ðÄ½Á


¡ã¿å²Û»Ò¡ä


ÉÙÎÉÌî»º¥ï¥¤¥ó¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤È¾Æ¤­²Ø»Ò¤Î¥±ー¥­¡¡ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¥¢¥¤¥¹Åº¤¨



ËÌ³¤Æ»»ºÌÓ³ª¤ÈÈÁÎ©³­ µÆ²Ö¿»¤·

ËÌ³¤Æ»»ºÁ¯µû»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»


ÉÙÎÉÌî»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«³ø¿æ¤­¡¡ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¤»

ÉÙÎÉÌî»º¥ï¥¤¥ó¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤È¾Æ¤­²Ø»Ò¤Î¥±ー¥­¡¡ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¥¢¥¤¥¹Åº¤¨

¡ÖSAKE ¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¡×¸·Áª¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò


¡ã»°½Å¸©¡ä¡¡ºî¡¡²íÇµÃÒ¡¡Ãæ¼è¡¡½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºÂÉÕ¤­¡¦Á°ºÚ¡¦µÛ¤¤Êª]


¡ãÀÅ²¬¸©¡ä¡¡°ë¼«Ëý¡¡ËÜ¾úÂ¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¤ªÂ¤¤ê]


¡ãÊ¡Åç¸©¡ä¡¡»³ÇÑ½ãÊÆ¡¡Ëö×¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¾ÆÊª¡¦¼ÑÊª]


¡ãÀÐÀî¸©¡ä¡¡¼ê¼èÀî¡¡½ãÊÆ¼ò¡¡niji


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¶¯ºè¡¦¿©»ö]






SAKE¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¸·Áª¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò¤Î¥»¥Ã¥È

¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹¡¡³ñß·Ê¸Çî


¢£·ÐÎò


1999Ç¯ »¥ËÚ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡Æþ¼ÒÇÛÂ°


2016Ç¯ »¥ËÚ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡±ã²ñÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹


2020Ç¯ ¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡°ÛÆ°


2024Ç¯ ¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹


¢£¼õ¾ÞÎò


2008Ç¯ ËÌ³¤Æ»ÆüËÜÎÁÍýÅ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡Í¥½¨¾Þ


2009Ç¯ ËÌ³¤Æ»ÆüËÜÎÁÍýÅ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡ËÌÁ´Ä´Íý»öÄ¹¾Þ


2013Ç¯ Âè18²óËÌ³¤Æ»ÆüËÜÎÁÍýµ»Ç½¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡Í¥½¨¾Þ





ÏÂ¿©Ä´ÍýÄ¹ ³ñß·Ê¸Çî

¢¨¾åµ­ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê8·î15Æü¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ä¶ÈÆâÍÆ¤ä»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¥á¥Ë¥åー¡¢»ºÃÏ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ìÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë¤è¤êÀ½Â¤²ñ¼ÒÅù¡ÊÅö¼Ò¤Î¿©ºà»ÅÆþÀè¡Ë¤ËÉ½¼¨µÁÌ³¤Î¤¢¤ëÆÃÄê¸¶ºàÎÁ8ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£



¡ýËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»³Æ°Ì¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï


¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡¥»ー¥ë¥¹¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°


TEL: 0167-22-1118¡¡¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡¡FAX: 0167-22-1189¡¡


https www. princehotels.co.jp/shinfurano/