Æ¬Ç¾·Ù»¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー´ÆÆÄ¤¬Ëö±Ê¸¤Ë¤è¤ëµÞÀÂ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅ·ºÍºî²È¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å±ÇÁü¤¬´°À®¡²ÄÉÅé¾å±Ç²ñ¤â8.16³«»Ï¡ª
£²£°£±£¹Ç¯¤Ë£µ£°ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Îµ´ºÍROSTO¤ò¼Å¤ó¤Ç
£¸·î£±£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ÂÃ«¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëROSTOÄÉÅé¾å±Ç¡ãÂ¸ºß¾ÚÌÀ¡ä
ROSTO¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄËö±Ê¸¤Ë¤è¤ë
½Ä·¿¥·¥çー¥È¡¦¥ª¥Þー¥¸¥å±ÇÁü£±£²ÊÔ¤¬´°À®¡£
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìµó¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://rosto.jp/movie.html
½Ä·¿¥ª¥Þー¥¸¥å±ÇÁü£±£²ÊÔ¤Ï¡¢ROSTO¤Î¥Àー¥¯¤ÇÁÛÁüÎÏ°î¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢³Æ¥Æー¥Þ¤Ë°ø¤ó¤À»íÅª¤Ê¥á¥Ã¥»―¥¸¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À±ÇÁü»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤³¤½¡¢ROSTO¤ÎÌ´À¤³¦¤Ø¡¡by¡¡Ëö±Ê¸
¡Ø¥Ë¥¯¥¹¤Î²øÊª¡Ù¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å±ÇÁü¡¡¡Ê£²ÊÔ¡Ë
¡Ø»Í¤Ä¤Î°Ì´¡Ù¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å±ÇÁü¡¡¡Ê£±£°ÊÔ¡Ë
W1_Ì´¤È¸½¼Â/W2_¿¿Ùõ¤Ê¤ëÃ¦½Ð/W3_¸ÉÆÈ¤Ê¹ü¤òÌÄ¤é¤»/W4_Î¹¤ÎµÕÀâ/W5_¸¸¤Ø¤ÎÈÔ²Î/W6_ ä¾¸À¤ÈºÆÀ¸/W7_°¤¤¤¬²¶¤¿¤Á¤Ï»à¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤ë/W8_±ÔÍø¤ÊÃÇÊÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ/W9_ÄÀ¤àÌÂµÜ/W10_Ì½³¦¤ÎÓñ¤
¡ãËö±Ê¸¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
±Ç²è´ÆÆÄ¡¦Ëö±Ê¸¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ëö±Ê¸¡Ê¤¹¤¨¤Ê¤¬¡¦¤±¤ó¡Ë·à±Ç²è³¦¤ÇÎëÌÚÀ¶½ç¡¢¾®¾Â¾¡¤éµ´ºÍ¤ÎÌç²¼¤ò·Ð¤Æ´ÆÆÄ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¼ÂÏ¿±Ç²è¡ØÆüËÜÈÈºáÈëÏ¿¡¦¥Á37¹æ»ö·ï¡Ù¡ØÄ¹´±ÁÀ·â¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¼Ò²ñÇÉ¤Î»ëÅÀ¤È¹üÂÀ¤Ê±é½Ð¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¶áºî¤ÏÄ¹´ü¼èºà¤ò·Ð¤ÆÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÆ¬Ç¾·Ù»¡¡×¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Øzk¡¿Æ¬Ç¾·Ù»¡50 Ì¤Íè¤Ø¤Î¸ÝÆ°¡Ù¡£²»³Ú¤ÈÎò»ËÇ§¼±¤ÎÃÆÆ»¤ò¸òºµ¤µ¤»¡¢»þÂå¤ËÊü¼Í¤µ¤ì¤Ä¤ÄÆ®¤¦Æ¬Ç¾·Ù»¡¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÆùÇö¤·¤¿¡¢¼ÂÏ¿¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼«ºß¤Ë±ýÍè¤·»þÂå¤È¿Í´Ö¤Î¿¼ÁØ¤òÉÁ¤¯¡¢¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¤¢¤ë¤¬ËÜ¿Í¤Ï¡Ö±ÇÁüºî²È¡×¤Î¸ª½ñ¤¤ò·ù¤¤¡Ö³èÆ°²°¡×¤ò¾Î¤¹¤ë¡£¼¡²óºî¤ÏÅïÊý»Ö¸ù¤È¶áÂå»Ë¤òÀü¤ÄºîÉÊ¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤¬Ì¤¾Ü¡£
¡ãËö±Ê¸´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Ü¤¯¤é¤Ë¤Ï´û¤ËROSTO¤È¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤ÏÈÝ¤À¡£Èà¤¬¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿±ÇÁü¤È²»³Ú¡¢¤½¤Î½¤¼Ë¡¤òÁ°¤Ë¸À¸ì¤ÏÉÔÍ×¤À¡£º²¤¬Éº¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤Ê¤Î¤«¤³¤ÎÀ¤¤Ê¤Î¤«¤ÏÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¡¢ROSTO¤ÎÈ¯¤¹¤ëÈùÆ°¤Ïº£¤â¤Ü¤¯¤é¤ÎËµ¤Ë¿¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬Âç¤¤Êº¹°Û¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤Ð¤·¤Î´Ö¡¢¤½¤ó¤Ê°Ç¤Ë¿È¤ò¿»¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£µµÎö¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¸ÂÄê¹ë²ÚËÜ¡ÈMind My Gap¡É¤â¶ÛµÞÆþ²Ù
¾å±Çºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø»Í¤Ä¤Î°Ì´¡Ù¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï¡¢ROSTO¤Î»à¸å¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾ÞÃ»ÊÔ¡ØLOGORAMA¡Ù¤ä¡Ø¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥·¥å¥Þー¥¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢ROSTO¤¬£±£¶Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ·²¤ò¡¢£²£±£°ÊÇ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Î¥Ù¥ë¤È£²Ëç¤ÎCD¤ò´Þ¤ó¤À¡ÈMind My Gap¡É¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¸ÂÄêËÜ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê·à¾ì¤ª¤è¤ÓÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¡Ë
°Ê²¼¡¢ROSTOÄÉÅé¾å±Ç¡ãÂ¸ºß¾ÚÌÀ¡ä¤Î³µÍ×¤Ç¤¹
ROSTOÄÉÅé¾å±Ç¡ÖÂ¸ºß¾ÚÌÀ¡×¤Î³µÍ×
´ë²è°Õ¿Þ¡§
2019Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤Î±ÇÁüºî²È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈROSTO¤ÎºîÉÊ¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÇÀè¹Ô¸ø³«
¾å±ÇºîÉÊ
£±. ROSTO¤Î°äºî¡Ø»Í¤Ä¤Î°Ì´¡Ù¡¢
£². Ã»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡¢
£³. ¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ë¥¯¥¹¤Î²øÊª¡Ù¤Î3ºîÉÊ¤òÆ±»þ¾å±Ç¡ÊÁ´£¹£µÊ¬¡Ë
¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥àºîÉÊ°ÆÆâ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â °ìÈÌ1,900±ß¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³ØÀ¸1,400±ß¡¢60ºÐ°Ê¾å1,400±ß¡¢²ñ°÷1,300±ß¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú1,300±ß¡£Ëè·î1Æü¤ÈËè½µ·îÍËÆü¤Ï°ìÎ§1,300±ßimageforum.co.jp¡£
¾å±ÇºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ
1. ¡Ø»Í¤Ä¤Î°Ì´¡ÊThee Wreckers Tetralogy¡Ë¡Ù
¡¦2020Ç¯À½ºî¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥é¥ó¥À¹çºî¤Ç¾å±Ç»þ´Ö45Ê¬>
¡¦±ÑÂê¤Ï Thee Wreckers Tetralogy
¡¦ºîÉÊÆâÍÆ - ROSTO¤¬Ìó15Ç¯¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Ã»ÊÔ4Éôºî¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿ºîÉÊ¡£Èà¤¬¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¸¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÒTHEE WRECKERS¡Ó¤Î¡ÈÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥ì¥³ー¥É¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡É¤È¤·¤Æ¡¢
¡ÈNo Place Like Home¡É¡Ê2008¡Ë¡¢¡ÈLonely Bones¡É¡Ê2013¡Ë¡¢¡ÈSplintertime¡É¡Ê2015¡Ë¡¢¡ÈReruns¡É¡Ê2018¡Ë ¤Î4ËÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë.
¡¦ÇØ·Ê¡¦À©ºî - 1990Ç¯Âå¤«¤é¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª ROSTO A.D¡Ç¤òµòÅÀ¤Ë¡ØMind My Gap¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿ROSTO¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃ»ÊÔ¤ò¡ÈÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤²»³Ú±Ç²è¡É¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ï2019Ç¯¤ËÉÂµ¤¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¸å¡¢ÌÁÍ§¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥·¥å¥Þー¥¥ó¤¬»ÍÉôºî¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¡¢¡Ø»Í¤Ä¤Î°Ì´¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÄÉÅé¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦ ²¡°æ¼é¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡¡ Âè1²ó¿·³ã¹ñºÝ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Ç¡Ö¶³¦¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
2. ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù
¡¦2020Ç¯À½ºî¤ÎÃ»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥é¥ó¥À¹çºî¡£20Ê¬
¡¦´ÆÆÄ - ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥³¥¹¥¿¡õ¥íー¥Ù¥ó¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥»¥ó¡£
¡¦ÆâÍÆ - ROSTO¤ÎÁÏºî¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ä¥Ð¥ó¥É¡ÒTHEE WRECKERS¡Ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»ÍÉôºî´°À®¤ÎÇØ·Ê¤äÈà¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉÅé¾å±Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
£³¡¥ ¡Ø¥Ë¥¯¥¹¤Î²øÊª¡ÊThe Monster of Nix¡Ë¡Ù
¡¦ 2011Ç¯À½ºî¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ù¥ë¥®ー¹çºî30Ê¬
¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ºî¶Ê - ROSTO¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ºî¶Ê¤òÌ³¤á¤¿¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÈCG¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¡¦Êª¸ì - ¤Î¤É¤«¤ÊÂ¼¥Ë¥¯¥¹¤Ç¡È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿©¤¤¤Ä¤¯¤¹²øÊª¡É¤¬¸½¤ì¡¢¾¯Ç¯¥¦¥£ー¥êー¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£²øÊª¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿ÁÄÊì¤òÃµ¤¹¤¿¤áËâË¡¤Î¿¹¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿¿¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÀ¼¤Î½Ð±é - ¥¦¥£ー¥êー¤ò½õ¤±¤ë²²ÉÂ¤Ê¥ì¥ó¥¸¥ãー¤ÎÀ¼¤ò¥Æ¥êー¡¦¥®¥ê¥¢¥à¡¢¹õ¤¤Ä»¥Ðー¥¸¥ë¤ÎÀ¼¤ò¥È¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥Ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ROSTO¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤ÏÈà¼«¿È¤¬ºî¶Ê¤·¡¢¥á¥È¥í¥Ýー¥ë¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦À©ºîÇØ·Ê - ROSTO¤¬5Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Èà¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÊ£¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMind My Gap¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë.2019Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Èà¤ÎºÍÇ½¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ROSTO´ÆÆÄ¤Î·ÐÎò
¡¦¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¤Î±ÇÁüºî²ÈROSTO¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Î¥Ù¥ë¡¢²»³Ú¡¢±ÇÁü¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î±Ç²èº×¤ÇÃ»ÊÔºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯Âå¤«¤éÊ£¹ç¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¡ÖMind My Gap¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î¶³¦¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê»î¤ß¤Ë¼è¤ê¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëROSTOÄÉÅé¾å±Ç¡ÒÂ¸ºß¾ÚÌÀ¡Ó¤Ç¤Ï¡¢°äºî¡Ø»Í¤Ä¤Î°Ì´¡Ù¡¢Èà¤ÎÁÏºî¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦Ã»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ë¥¯¥¹¤Î²øÊª¡Ù¤Î3ºîÉÊ¤¬Æ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£³ÆºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ROSTO¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÈà¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£