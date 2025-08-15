集めたデジタルカードを「リアルカード」にしてお届けする新サービス「カードデリバリー」提供開始

株式会社Tixplus

株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、福岡ソフトバンクホークス株式会社と共同運営する公式カードコレクションサービス「ホークスカードコレクション・タカコレ（以下、タカコレ）」と連携する形で、デジタルで集めた選手カードを実物のカードとして購入できる新サービス「カードデリバリー」の提供を開始いたしました。

「タカコレ」は、福岡ソフトバンクホークスの選手たちの躍動する姿をデジタルカードとしてコレクションできる、多くのファンにご愛顧いただいているサービスです。この度、ファンの皆様の「デジタルコレクションをリアルな形で手元に残したい」というご要望にお応えし、Tixplusが新たに開発した「カードデリバリー」サービスを通じて、デジタルカードを物理的なコレクションとしてお届けすることが可能となりました。

■特別なカードを、確実にお手元に

「カードデリバリー」の最大の魅力は、お客様が「タカコレ」で実際に集めたデジタルカードの中から、お気に入りのカードを選んでリアルカード化できる点にあります。ランダムなパック販売とは異なり、バースデーカード、『今日の3人＋』報酬カード、勝利の証、ヒーローカードといった、お客様自身の努力や感動の瞬間が詰まった特別なカードを、確実に手元に残すことができます。リアルカード化対象のカードを入手したその瞬間から、すぐに注文が可能です。

■カードデリバリー限定仕様でお届け

お届けするリアルカードは、全てホログラム加工された豪華仕様となっており、デジタル画面では味わえない光沢と質感で、選手の魅力を一層引き立てます。対象のリアルカードは「カードデリバリー」でしか入手できない限定仕様となっており、コレクションの喜びをさらに深めます。

「タカコレ」をすでに楽しんでいらっしゃるファンの皆様には、この「カードデリバリー」を通じて、デジタルとリアルの境界を超えた、まったく新しいコレクション体験をぜひお試しいただきたいと願っております。画面の中で輝いていたあのカードが、実際に手元に届く感動を、ぜひご体感ください。

そして「タカコレ」未体験のホークスファンの皆様にとっても、デジタルで集めたカードが豪華なホログラム仕様の本物のカードとして手元に届く体験は、新たなコレクションの魅力を発見するきっかけになると考えております。この機会にぜひ「タカコレ」を始めて、あなただけの特別なコレクションをお楽しみください。

■各種スポーツのデジタルカードサービスへ展開予定

Tixplusは、この「カードデリバリー」サービスを、福岡ソフトバンクホークスだけでなく、当社が開発・運用する様々なスポーツのデジタルカードコレクションサービスへと順次展開していく予定です。スポーツファンの皆様に、デジタルとリアルが融合した新たなコレクションの喜びと感動をお届けできるよう、今後も革新的なサービスを提供してまいりますので、どうぞご期待ください。

■「カードデリバリー」サービス概要

サービス名 ： カードデリバリー

URL ： https://card-delivery.com/takacolle?utm_source=hp&utm_medium=web&utm_campaign=202508deli(https://card-delivery.com/takacolle?utm_source=hp&utm_medium=web&utm_campaign=202508deli)

対象カード ： バースデーカード、『今日の3人＋』報酬カード、勝利の証、ヒーローカード

価格 ： 1枚 500円（税別）

送料・利用料： 注文ごとに 1,000円（税別）

注文枚数 ： 1回の注文で最大30枚まで購入可能

発送目安 ： 注文締切から起算して、土日祝を除く7～10営業日で発送

特徴：

・タカコレで集めたデジタルカードを、実物のカードとしてお届け

・自分の集めたカードを指定して購入可能（ランダム販売ではありません）

・リアルカード化対象カード入手後、すぐに注文可能

・全カードがホログラム加工された豪華仕様

・カードデリバリーでしか入手できない限定リアルカード

※本商品は福岡ソフトバンクホークスのライセンス商品となります

■「ホークスカードコレクション・タカコレ」について

『ホークスカードコレクション・タカコレ』とは、福岡ソフトバンクホークスのオリジナル選手カードが手に入る、公式カードコレクションサービスです。1日2回のログインで「アクセスポイント」を獲得したり、ミッション達成や各種キャンペーン等で「ポイント」や「バルーン」を集めて、選手カードをコレクションします。

集めた「選手カード」は他のプレイヤーとトレードで交換可能です。また、リアル試合連動予想ゲーム『今日の3人＋』で好きな選手の応援に使用することもできます。お友だちや家族と一緒に協力しながら、自分だけのコレクションをお楽しみください。

ホークスカードコレクション・タカコレ

https://cc.takacolle.softbankhawks.co.jp/?utm_source=hp&utm_medium=web&utm_campaign=202508deli(https://cc.takacolle.softbankhawks.co.jp/?utm_source=hp&utm_medium=web&utm_campaign=202508deli)

福岡ソフトバンクホークスオフィシャルHP

https://www.softbankhawks.co.jp/

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。