AI英語学習アプリ「SayWow」、新機能「スキルツリー」実装 ～ 自分の英語スキルを可視化に、学習の楽しさを実感～

株式会社バベルタワー

株式会社バベルタワーは、AI英語学習アプリ「SayWow」において、新機能「スキルツリー」を2025年8月15日よりリリースしました。本機能により、ユーザーは習得したい英語スキルを選び、会話を通してスキルの熟練度を高めることができます。

「スキルツリー」は、文法や表現技法を体系的に整理した学習マップで、ユーザーは自分の興味や課題に合わせて自由にスキルを“装備”可能。SayWow内でAIが会話内容を解析し、スキル条件を満たした場合は自動的に熟練度が上がります。これにより、自分の成長を視覚的に確認でき、学習モチベーションを継続的に高めることができます。

■ 詳細機能紹介- 全ユーザーが、充実した英語文法や表現スキルの知識が掲載されたスキルツリーを無料で閲覧可能。例文の学習やシャドウイング練習も無料で行えます。- スキルを装備すると、ミッション・チャット・ベンチ機能などで、自分が練習したい英語スキルを意識的に使うことができます。AIはユーザーの英語表現を判定し、スキル条件を満たした場合、メッセージ送信ごとに熟練度が1ポイント加算されます。- 無料ユーザーは1つのスキルを装備して熟練度を上げられますが、SayWowプレミアムに登録しているユーザーは同時に4つのスキルを装備し、4つのスキルを並行して成長させられます。- スキルを装備しても、表現方法はユーザーの自由であり、スキル判定と熟練度表示はあくまで関連知識の習得度を可視化するための仕組みです。

※ スキル条件の判定は大型AIモデルによって行われますが、誤判定が発生する可能性があります。

■ 開発背景

多くの英語学習者は「自分の成長を実感しづらい」「学習がマンネリ化する」という課題を抱えています。そこでSayWowは、ゲームのスキルツリーのようなUIとAI分析を融合し、「楽しい」「分かりやすい」「続けられる」英語学習体験を実現しました。

■ 今後の展望

今後は、より多様な学習スタイルに対応するため、充実したトロフィーシステムを開発し、ユーザーの英語力向上を継続的に支援していきます。

■ アプリ情報

アプリ名： SayWow

対応OS： iOS（今後Android対応する予定）

公式サイト：https://saywow.ai/ja

ダウンロードURL： https://apps.apple.com/jp/app/id6736467447

利用料金： 基本機能は無料で利用可能。

より深く体験したい方には、7日間の無料トライアル付きのサブスクリプションプランもご用意しています。月額プラン：3,000円（税込） 年額プラン：15,000円（税込）

株式会社バベルタワー

「すべての人が、言葉の壁を越えて自由に話せる世界を。」をミッションに、AIを活用した語学学習・翻訳サービスを展開。2024年に日本法人を設立し、日本国内向けのプロダクト開発・運営を行っています。