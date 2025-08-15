AIストーム株式会社 令和7年12月期 第2四半期決算発表

◆業績ハイライト（前年同期比）

AIストーム株式会社

※ 1株当たり中間純利益：4.01円（前年同期0.72円）

◆業績概要

当中間期は、主力のAIアドバイザリー事業および昨年本格的に開始したAI＆モルタル事業がともに好調に推移し、売上・利益とも大幅増となりました。

売上5億2,159万円（+50.2%）、営業利益7,362万円（+73.6%）

売上3億4,188万円（+397.8%）、営業利益1億7,157万円（+239.0%）

AIアドバイザリー事業では大型ERP案件やBPO案件が順調に進捗。AI＆モルタル事業では地方自治体向け防災用LEDビジョンや大阪難波駅前ビジョンの設置が完了し、横展開を計画中です。

また、新規のAIニュービジネス事業として「StormAcademy」開校、WiFi7ルーター販売、健康・睡眠分野でのAI活用も開始しました。

◆財務状況（6月30日現在）

◆通期見通し（変更なし）

◆今後の展望

- 総資産：27億2,055万円（前期末比 +3億8,443万円）- 純資産：16億5,651万円（同 +4億7,575万円）- 自己資本比率：60.2%（前年50.1%）- 売上高：16億円（+12.5%）- 営業利益：1億7,000万円（+28.8%）- 経常利益：1億7,000万円（+45.8%）- 当期純利益：1億2,000万円（-18.7%)

当社は経営基盤の再構築を進めつつ、既存事業に隣接した新規事業への拡大、資本・業務提携やM&Aを積極的に推進します。AI・DX需要の拡大に対応し、ERPコンサルティング強化、AI教育事業の拡大、WiFi7販路拡大を通じて持続的な成長を目指します。

<開示資料リンク> ※詳細は下記資料を参照ください。

・令和7年12月期第2四半期決算短信：

https://app.box.com/s/olhahgkrlquy0vcshucgsy3cby3jo8gk

・第62期半期報告書に関するお知らせ：

https://app.box.com/s/i44o42a3qeykyooj03dpb36x0xy71ylq

◆会社概要

- 会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）- 代表取締役：今井 俊夫- 所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階- 事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

【公式サイト】 https://www.ai-storm.co.jp

【X（旧Twitter）】@aistormofficial https://x.com/aistormofficial

【YouTube】AIストーム株式会社公式チャンネル https://www.youtube.com/@AIストーム(https://www.youtube.com/@AI%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A0)

