ORICO 4ベイ＆5ベイHDDケース比較｜プロ向け大容量ストレージソリューションが期間限定35%OFF！

ORICOのプロ向けHDDケースシリーズから、4ベイモデル「9948C3」と5ベイモデル「9958C3」が期間限定セール中！動画編集者やデータセンター管理者必見の大容量ストレージソリューションが、驚きの35%OFFで提供されます。

ORICO 9948C3は、プロユースに最適な4ベイHDDケース。22TB×4台(最大88TB)の超大容量をサポートし、USB 3.2 Gen2 10Gbpsによる高速転送で、動画編集やデータバックアップの効率を劇的に向上させます。さらにデイジーチェーン機能で最大264TBまで拡張可能！アルミ合金ボディと冷却ファン搭載で長時間安定稼働を実現します

【キャンペーン情報】

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1BB6VPK(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1BB6VPK)

クーポンコード：3L2WLP5M

割引率：20%期間限定割引+15%コード

終了日：2025-8-28 23:59JST

元の価格：24988円

割引後の価格：16992円

ORICO 9958C3は、5台のHDDを同時管理できるプロ向けストレージケースです。USB 3.2 Gen2 10Gbps接続とデイジーチェーン機能を備え、最大110TB(22TB×5)の超大容量ストレージを構築可能。現在、最大35%OFFの特別キャンペーンを実施中！

【キャンペーン情報】

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1BMC6V3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1BMC6V3)

クーポンコード：3L2WLP5M

割引率：20%期間限定割引+15%コード

終了日：2025-8-28 23:59JST

元の価格：26988円

割引後の価格：18352円

ORICOの4ベイ（9948C3）と5ベイ（9958C3）HDDケースは、大容量ストレージを必要とするプロユーザーに最適なソリューションです。最大88TB（4ベイ）／110TB（5ベイ）の超大容量に加え、USB 3.2 Gen2 10Gbpsの超高速転送で、動画編集やデータバックアップの効率を劇的に向上させます。さらにデイジーチェーン接続で拡張可能な柔軟性、アルミ合金ボディ＆冷却ファンによる安定した冷却性能、150W内蔵電源による信頼性の高い駆動を実現。数量限定のためお早めに！