【岐阜県飛騨市】8月29日・30日『ふるさと住民登録制度』開始前に考える！地域のファンづくりサミット～人口減少時代を生き抜くヒントは関係人口!?

『ふるさと住民登録制度』が始まる前に考える「関係人口」とは？

岐阜県飛騨市

国は「地方創生2.0」の実現に向けた取組として、「関係人口」に着目し、住所地以外の地域に継続的に関わる方々を登録できる「ふるさと住民登録制度(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kankeijinkou.html)」の創設に向けて検討しています。

「関係人口」の地域との関わり方には、消費活動等による地域経済への貢献や、ボランティアや仕事を通じた地域の担い手としての貢献など、それぞれのスタイルに応じたさまざまな形があります。

ふるさと住民登録制度は、単なる地域政策にとどまらず、新たなライフスタイルの提案にもつながります。私たち自治体は制度が開始する前に『「関係人口」とどんな地域にしていきたいのか』『関係人口の方々にどのように関わってほしいのか』を丁寧に考える必要があると考えています。

今回、岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）が主催で、飛騨市がこれまでに取り組んできた関係人口事業の歩みを全国に発信し、関心のある自治体に飛騨市の事例を学んでいただくともに、全国の事例も学びあいながら、それぞれの課題を共有し解決策を考える場をつくります。また、職員同士の横のつながりを広げ、今後の事業展開のヒントを探るきっかけをつくります。

サミット概要

◆日程

8月29 日（金）・30 日（土）

◆会場

飛騨市役所西庁舎３階 大会議室 （岐阜県飛騨市古川町本町2-22）

◆交流会

蕪水亭（岐阜県飛騨市古川町向町３丁目８－１）

◆対象者

各地域でファンづくりや関係人口に取り組んでいる自治体、中間支援団体 など

◆スケジュール

☆8月29 日（金）

14:00～14:55 飛騨市長 都竹淳也 講義

15:05～17:25 「成功と失敗から学ぶ～リアル実践報告会」前半戦

・福井県坂井市 総合政策課部 移住定住推進課 小玉悠太郎氏

・秋田県横手市 まちづくり推進部 横手の未来ともにつくる課 加藤勇幸氏

・富山県氷見市 産業振興部 商工観光課 川崎郁美氏

・京都府京丹波町 産業建設部 商工観光課兼プロモーション戦略室 一瀬紳司氏

18:30～20:30 交流会（名刺交換・自治体 PR タイムなど）

☆8月30 日（土）

9:30～12:00 ワークショップほか

◆申込方法

希望の方は申込フォーム(https://logoform.jp/form/zBph/1128613)からお申し込みください。

◆注意事項

宿泊される方がご自身で宿泊施設の予約等対応をお願いします。

飛騨市宿泊施設参考サイト(https://www.hida-kankou.jp/reserve)

※会場近くの宿泊施設が限られるため、高山市の宿泊施設もご利用ください

こんな方におススメ！

積極的に事業に取り組んでいる自治体の事例が聞けます夜は参加者同士の交流会飛騨の薬草料理をお楽しみください

・自治体職員、中間支援団体で「関係人口」に関連した事業に取り組んでいる

・「関係人口」事業に力をいれたい、始めたいと思っている

・「関係人口」って意味あるの？と疑問に思っている

・地域を盛り上げていくためのヒントが欲しい

・飛騨市や飛騨市の取り組みに関心がある

・まちづくりに携わっているけど何か物足りない

イベントチラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d120394-122-2e4a471757b70599ca24723b9133e25b.pdf

飛騨市の関係人口プロジェクト

飛騨市では、2017年に飛騨市に心を寄せてくださる方を可視化し、直接コミュニケーションを取れる仕組み「飛騨市ファンクラブ」を設立しました。その後、飛騨市ファンクラブ会員と交流をする中で、会員からの「お手伝いをしたい！」という声が寄せられたことをきっかけに、飛騨市民の困りごとの解決のために市内外の方に手伝ってもらう「ヒダスケ！-飛騨市の関係案内所」をスタート。現在は年間延べ1,500人が参加する活動に成長しました。

飛騨市ファンクラブ8周年集いヒダスケ！での宮川町種蔵地区の景観保全活動

ヒダスケ！の裏側を動画で紹介しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wrQ7So91BbY ]

問い合わせ先

飛騨市役所 ふるさと応援課

電話 0577-62-8904

岐阜県飛騨市

飛騨市は、人口約21,500人の小さな市で、周囲を北アルプスなどの山々に囲まれ、総面積の約93％を森林が占めるなど豊かな自然に恵まれた地域です。また、豊富な自然資源のほか、ユネスコ無形文化遺産である古川祭・起し太鼓、ノーベル物理学賞の受賞に寄与した「スーパーカミオカンデ」を始めとする宇宙物理学研究施設、大ヒットアニメ映画「君の名は。」のモデル地となった田舎町の風景など、多彩で個性豊かな地域資源の宝庫です。

飛騨市公式サイト https://www.city.hida.gifu.jp/

飛騨市公式観光サイト https://www.hida-kankou.jp/

飛騨市公式ファンクラブサイト https://www.city.hida.gifu.jp/site/fanclub/

PRTIMES飛騨市ページ https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394