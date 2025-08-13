【フジテレビ】『TOLAND 禁断EXPO ～全てを話す時が来た！2025～』８月23日（土）にFODのPPVにてLIVE配信決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/ppv/8473/ （FOD配信ページ）

日本の「まだ語られていない真実」や「信じられないけど起こりうる未来」、さらには「世界を揺るがす都市伝説」まで・・・

今こそ知っておきたい“禁断”のテーマを、様々なジャンルのスペシャルゲストを招いて徹底的にトークする異色のエンタメイベント『TOLAND 禁断 EXPO ～全てを話すときが来た！2025～』を大阪・関西万博内の会場で８月23日（土）に開催！

その模様をフジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にてLIVE配信することが決定しました！

※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービス

第３部 事前収録 （左から）島田秀平 / TOLAND VLOG マサキ・サム / たっくー / 好井まさお

全３部構成でお届けするこのイベント

あなたの知的好奇心と想像力を刺激する、プレミアムな一日になること間違いなし！

TOLAND VLOG

MCは日本や世界の謎や神話、歴史を掘り下げて、楽しく解説していく今、勢いにのるYouTuber「TOLAND VLOG」。

登録者数88万を越え、総再生回数２億回超え！

そんなTOLAND VLOGはこう語る・・・。

TOLAND VLOG サム コメント

「今回は、精鋭の人たちと配信とその場でいらっしゃる人たちを前にやれるというのはめっちゃありがたい！

ヤバすぎる出演者！初めてお会いする人もいるので、その方達の話を聞けるのが楽しみ！

MC初挑戦で、現場で生まれてくるライブ感とか高まりみたいなものが観られるというのは

自分も挑む上でギュッと引き締まる！

こっちのテンション次第で、みんなの化学反応というか引き出され合う

今までにないイベントになったらいいなと思います」

【第１部】日本の秘められたチカラ

「日本人が知らない日本の歴史」や「世界が嫉妬する！ここがスゴいぞ！日本人」

そして「これからの日本」について語り尽くします！

ゲストの羽賀ヒカルさんからは「呪術合戦」「国のウラの人たちとの出会い」など、禁断のトークが飛びかすかも！？

【第２部】日本人が今知るべき！音楽のヤバすぎる話

アーティストだからこそ知る「業界内の噂・都市伝説」といったヤバすぎる話から

「自分を音楽の世界に導いたのには実は運命的な縁が・・・」などスピリチュアルな話などを展開！

また7ORDERの二人、竹内アンナによるプレミアムな生パフォーマンスも披露！

ゲストの7ORDERの安井さんが語る

「あるフェスでメンバーの諸星がとあるアーティストのパフォーマンスを見て大号泣・・・」

涙に隠された禁断の理由とは！？さらに二人が救った名曲とは！？

あのビッグアーティストの信じられないライブ中の話、そして7ORDERの数字にまつわる奇妙な話 などなど、その真相は生配信で！

７ORDER 安井謙太郎７ORDER 諸星翔希

【第３部】世界を震撼させる怪談&都市伝説

怪談の世界で最も熱い三人が奇跡のそろい踏み！

日本・世界中で体験、聞き集めてきた背筋も凍る禁断の話の数々を披露します。

今回は出演者のスケジュールにより、事前に収録。

収録後、たっくーは「攻めすぎた！言っちゃいけない話ばかりが出ていた。

こんな強い話ばかりが出る現場は他にない。刺激的でした！」とコメント。

“ここでしか聞けない禁断の話”がぎっしり詰まったスペシャルイベント。

８月23日（土）、全てを話すときが来る。その瞬間を体感せよ！

第１部、第２部のイベント参加整理券が当たる限定プレミアムTシャツ 数量限定で販売中！

生のトークとスペシャルパフォーマンスを、間近で観られるチャンス！これを逃すと絶対に後悔します！

残りあとわずか！！

販売は８月15日（金）11時59分まで！ \5,500-（税込） Lサイズのみ

詳しくはHPを検索！＜https://eshop.fujitv.co.jp/fs/fujitv/c/B013062＞

※EXPO2025 大阪・関西万博の入場券はついておりません。別途入場チケットが必要ですのでご注意ください

◇ 配信概要

■タ イ ト ル：『TOLAND 禁断EXPO ～全てを話す時が来た！2025～』

■LIVE配 信 ：８月23日（土）

【第１部】日本の秘められたチカラ 11時30分～配信開始 | 12時 開演

【第２部】日本人が今知るべき！音楽のヤバすぎる話 16時30分～配信開始 | 17時 開演

【第３部】世界を震撼させる怪談＆都市伝説 20時～配信開始

■見逃し配信：準備整い次第～９月７日（日） 23時59分まで

※本公演視聴チケットをご購入の方は、生配信およびアーカイブ配信のいずれもご視聴いただけます。

※天候やその他の事情により、公演が中止となる場合や内容を一部変更する場合がございます。

■出 演 者：MC：TOLAND VLOG

第１部：さとうみつろう／羽賀ヒカル／RaMu

第２部：７ORDER／竹内アンナ／モモコグミカンパニー

第３部：島田秀平／たっくー／好井まさお 他 （50音順）

■販 売 期 間：８月４日（月）20時～９月７日（日）21時まで

※チケット販売期間と配信視聴期間は異なるので、ご注意ください

■販 売 価 格：各公演券：3,800円(税込) / 3,455コイン

第１部～第３部通し券：9,000円(税込) / 8,182コイン

※チケットの販売期間とアーカイブ配信の視聴期間は異なりますので、ご注意ください。

※やむを得ない事情により、公演の中止や開催内容・チケット販売スケジュールが変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8473/ （FOD配信ページ）

■ス タ ッ フ：企画・プロデュース：福山晋司

