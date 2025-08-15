【文庫】「他人」にも「自分の感情」にも、もう振り回されない。自己肯定感を高め、自分らしく生きるための１２のヒント――新刊書籍『あなたは、あなたなりに生きれば良い。』（著：加藤諦三）9月1日（月）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『あなたは、あなたなりに生きれば良い。』（著者：加藤 諦三）を9月1日（月）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327435&id=bodyimage1】
■『あなたは、あなたなりに生きれば良い。』
・アマゾン：https://amzn.to/4mBYzWi
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313200
〈内容紹介〉
生きづらさの原因は全て、その人の「無意識にある何か」=「内なる障害」にある。
「私の内なる障害は何か?」それを考えるのが幸せへの鍵である。
本書を読んで、自分の人生に失望しているのがバカらしくなってほしい。
あなたには、いまとは違うもっと広い自由な世界がある。
この本は、「本当の自分」を肯定するための本である。 ――加藤諦三
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327435&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327435&id=bodyimage3】
◇気を使いすぎて疲れる
◇他人の何気ないひと言が気にかかる
◇少しの失敗でも立ち直るのに時間がかかる
……
なぜか、生きづらい――。
頑張るのにちょっと疲れてしまったあなたへ。
「他人」にも「自分の感情」にも、もう振り回されない!
自己肯定感を高める12のヒント
■商品情報
書名：『あなたは、あなたなりに生きれば良い。』
著者：加藤 諦三
定価：847円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3132-4
発売日：2025年9月1日（月）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4mBYzWi
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313200
■著者：加藤諦三（かとう・たいぞう）
心理学者。1938年生まれ。東京大学教養学部卒業。同大学院修士課程修了。早稲田大学名誉教授。1973年以来度々ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員。1981年、デ・ラサール大学交換教授（国際交流基金派遣）。ラジオの「テレフォン人生相談」パーソナリティーを60年以上担当。2009年、東京都功労者表彰を受賞。2016年、瑞宝中綬章を受章。
主な著書に、『「心の重荷」の降ろしかた』『自分を嫌うな』『無理しないほうが愛される』（三笠書房）、『自信』『感情を出したほうが好かれる』『「自分の心」をしっかり守る方法』（三笠書房《知的生きかた文庫》）など。ベストセラー、ロングセラーは多数。海外へ翻訳されている著作は約80冊に及ぶ。
［加藤諦三ホームページ］
https://www.katotaizo.com/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ