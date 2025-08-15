上機嫌部へようこそ！感情のコントロールも練習です。思春期特有のモヤモヤイライラを解消し、いつもいい気分で過ごす方法を伝授！――新刊書籍『上機嫌の魔法』（著者：齋藤 孝）8月27日（水）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『上機嫌の魔法』（著者：齋藤 孝）を8月27日（水）に発売いたします。
■『上機嫌の魔法』
・アマゾン：https://amzn.to/47pckTJ
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405200
■内容紹介
不機嫌で「いいこと」なんて一つもない！
わかっているのについ、もやもやイライラして不機嫌顔をしてしまうきみへ。
感情の整え方・切りかえ方は練習しだい！
いやなことがあっても腹が立っても、「あえて自分から楽しみに行く」！
それくらいの気持ちで、明るく笑顔でいることを心がけてみよう。
すると、ふしぎと気分がよくなり、前向きになれる！
本書は、自分の気分・感情のコントロールをワザ化して、「上機嫌」を魔法のように使えるようになるための考え方やノウハウ、トラブルシューティングを著者自身の経験を交えて紹介！
読みながら「上機嫌部」という部活に入ったつもりで取り組んでみてほしい。
自分のココロを味方につける感情のコントロール術は、きみが一生幸せに生きるための最強の武器になる！
上機嫌力をつける「セルフワーク」や「おすすめ図書」、気分が上がる「音読」、上機嫌を支える「名言」も多数収録。
■商品情報
書名：上機嫌の魔法
著者：齋藤 孝
定価：1,540円
ISBNコード：978-4-8379-4052-4
発売日：2025年8月27日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/47pckTJ
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405200
■著者紹介
齋藤 孝（さいとう・たかし）
１９６０年、静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学院教育学研究科博士課程を経て、現在、明治大学文学部教授。専攻は教育学、身体論、コミュニケーション技法。
ベストセラーとなった『声に出して読みたい日本語』（草思社、毎日出版文化賞特別賞受賞）などで提唱した独自の方法論は、教育業界のみならず広く日本人に感銘を与えた。ＮＨＫ・Ｅテレ「にほんごであそぼ」の総合指導も行なっている。
著書に『自分を動かす魔法』『今日から実践できる成功哲学 「フランクリン」超・入門』（以上、三笠書房）、『本当の「心の強さ」ってなんだろう？』（誠文堂新光社）、『大人の語彙力ノート』（SBクリエイティブ）、『１０歳のミッション』（幻冬舎）『雑談力が上がる話し方』（ダイヤモンド社）など多数。また訳書に『超訳 ヒルティの幸福論』（三笠書房）がある。
