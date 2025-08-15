日本のクラフト酒造と造るプレミアムアルコールブランド「CRAFT WONDER」より、第四弾となるエレガンスを極めたマンゴーリキュールが2025年8月下旬販売開始

株式会社スモールジャイアンツスタジオ

Small Giants Studio, Inc.（株式会社スモールジャイアンツスタジオ、東京都品川区、代表取締役：中川 裕章）は、2025年8月下旬に、日本のさまざまなクラフト酒造と造る、自由でプレミアムなアルコールブランド「CRAFT WONDER」（https://craftwonder.jp/(https://craftwonder.jp/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=top_release_prtimes&utm_content=mw_20250815) ）の第四弾商品として、「MANGO WONDER（マンゴーワンダー）」を公式オンラインストアにて限定販売を開始いたします。

商品コンセプトは「エレガンスを極めたマンゴーリキュール」

沖縄県南部で20年以上マンゴー一筋の熟練農家「TRAFRU果樹園」が手がける希少な品種「アップルマンゴー」を100%使用。

繊維質が少なく、なめらかでしっとりととろける舌触りと濃縮された重厚な香り・甘みを特徴としています。独自の栽培技術により赤みが強く、香りも華やかで糖度のバランスも抜群です。

数あるトロピカルリキュールの中でもマンゴーは香り・味わいの抽出が難しい果物。国産のマンゴーの素材の美味しさを口いっぱいに頬張れるリキュールにしたく、試行錯誤を経て、香料・着色料完全不使用でその美味しさを引き出しました。

さらに、沖縄県産マンゴーが持つ自然の恵みを最大限引き出すために、独自の手法で香りと甘みを抽出。

リキュールとしての大人の味わいと、フレッシュなマンゴーの果実感の両方を愉しめる仕上がりとなっております。

また、イタリアから取り寄せたガラス瓶を使用した洗練されたパッケージデザインは、まるで香水のような雰囲気を醸し出しており、大切な方やお世話になった方へのギフトとして、誕生日やお祝い事などのプレゼントにもおすすめです。

製造上の特徴 / こだわり

熟練農家さんが丁寧に手がけた希少な品種「林檎マンゴー」を贅沢に使用

- 沖縄県南部で20年以上マンゴー一筋の熟練農家さんが手がける希少な品種「林檎マンゴー」を100％使用。- 繊維質が少なく、なめらかでしっとりととろける舌触りと濃縮された重厚な香り・甘みを特徴としています。- 独自の栽培技術により赤みが強く、香りも華やかで糖度のバランスも抜群。夏だけのごちそうを詰め込みました。

国産マンゴーリキュールでは非常に稀有な香料・着色料完全不使用

- 数あるトロピカルリキュールの中でもマンゴーは香り・味わいの抽出が難しい果物。- 国産のキーツマンゴーの素材の美味しさを口いっぱいに頬張れるリキュールにしたく、試行錯誤を経て、香料・着色料完全不使用でその美味しさを引き出しました。

独自の製造技術で素材の味わいを最大限まで抽出

- マンゴーの持つ沖縄の自然の恵みを最大限抽出するために、独自の香り・甘みの抽出技術を開発。- マンゴーの香り・甘みだけでない、バーのフルーツカクテルのような立体感のある味わいを引き出しました。- リキュールとしての大人の味わいと、フレッシュなマンゴーの果実感の両方を愉しめる仕上がりとなっております。

マンゴー生産パートナー：TRAFRU果樹園

沖縄本島・南部地域に位置する「マンゴーの里」豊見城市は、県内でも屈指のマンゴー産地。 その中でも長年にわたり高品質なマンゴーを栽培を営んでいるのが『TRAFRU果樹園』さん。

マンゴー栽培一筋28年で、減農薬を心がけ、自然に近い環境でマンゴーを栽培。ハウス内の温度や湿度管理、日照時間、果実の着果数など、ひとつひとつの木を丁寧に手入れし、最も美味しいタイミングで収穫するこだわりのマンゴーを手掛けている。その品質は、最優秀沖縄県知事賞3度受賞、 沖縄県マンゴーコンテスト優秀賞3度受賞、 沖縄県農林水産部長賞受賞、 内閣府沖縄総合事務局農林部長賞受賞など多数の受賞歴を有し高く評価されている。

製造パートナーのご紹介：株式会社 K.S.P

2021年創業。ハーブ、ボタニカルを用いたカクテルメイクを得意とするバーテンダーとしての経験を活かし、自然豊かな岩手県金ケ崎町に国産ハーブリキュール工場とした「金ケ崎薬草酒造」を立ち上げた。日本の魅力的なハーブ（紫蘇や山椒、わさび）や果樹、柑橘類を使った商品を作り、国際的なブランドにしていくことを信念としている。

＜商品概要＞

商品名：MANGO WONDER

内容量：200mL / 500mL

原材料名：醸造アルコール（国内製造）、マンゴー（沖縄県）、甜菜糖、マンゴー果汁、レモン果汁

アルコール度数：アルコール分:13％

販売価格：200ml \8,250（税込） / 500ml \10,450（税込）

販売開始日：2025年8月下旬 ※最新情報は公式SNS等でご案内します。

販売先：公式オンラインストア（https://craftwonder.jp/(https://craftwonder.jp/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=top_release_prtimes&utm_content=mw_20250815)）

【伊勢丹先行販売決定】ISETAN CRAFT BEER BAR ポップアップイベントにて新商品の極上のマンゴーリキュールをご提供

CRAFT WONDERが8月20日（水）～26日（火）の間、伊勢丹新宿店の「ISETAN CRAFT BEER BAR」にて、期間限定出店いたします。

本格地ビールのパイオニア「新潟麦酒」が開発した、サステナブルとビストロ料理との相性を追求した和素材ビール「Yuzu White Wonder」はじめとした新潟麦酒が製造したクラフトビールをご提供いたします。

また、イベント期間中の8月22日（金）～24日（日）には、今月下旬に発売予定のエレガンスを極めたマンゴーリキュール「MANGO WONDER」と極上の苺リキュール「STRAWBERRY WONDER」もご提供いたします。

ビールとペアリングフードをお愉しみいただいたり、フルーティな味わいの極上のリキュールをご体験ください。

CRAFT WONDERのこだわりのご紹介、ペアリングのポイント・奥深さを直接お伝えさせていただく時間も設けておりますので、ぜひご来場くださいませ。

─────

【開催概要】

● 会場

伊勢丹新宿店 本館 B1F

● 開催時間

［通常営業］

8月20日（水）～26日（火）

15:00～20:00

［リキュール販売&有料試飲会］

8月22日（金）～24日（日）

10:00～20:00

※この期間は、その場で極上のフルーツリキュールシリーズの商品をお買い求めいただけます。

［リキュールイベント @クラフトビアバー］

8月22日（金）～24日（日）

11:00～14:00

─────

【伊勢丹アプリ会員様限定】アプリ先行販売について

三越伊勢丹アプリ会員様限定で、新商品のMANGO WONDERをアプリからご購入いただけます。



販売期間：8月16日(土) 午前10:00 ～ 8月21日(木) 午前10:00

※ご購入は、MIアプリで購入用のパスワードを通知させていただいたお客さまのみ可能です。ご了承くださいませ。







CRAFT WONDERについて

全国のさまざまな中小酒造を製造パートナーに迎え、小さな酒造が持つ隠れた卓越した製造技術やこだわりを活かして、多彩な酒類製品を開発・展開する、自由でプレミアムなアルコールブランドです。

Small Giants Studio, Inc.について

「日本からひとつでも多くの"小さな巨人"を生み出す」をミッションに掲げ、酒類、食品・農業、伝統工芸など、技術や情熱がある小さなものづくり企業の事業やブランドの高い価値を創り、持続的な売上と利益を生み出すビジネスプロデュース事業を展開。

会社名：株式会社スモールジャイアンツスタジオ https://www.smallgiantsstudio.com/

所在地：東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F

設立：2023年6月2日

代表取締役：中川 裕章